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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира. ФОТОрепортаж

избиение

К патрульным полицейским обратилась перепуганная женщина в рваной одежде, которая рассказала о том, что по дороге в Черкассы ее согласился подвезти один из автомобилистов, впоследствии избивший ее и угрожавший убить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.

По словам женщины, согласившийся подвести ее мужчина рассказал, что везет деньги на лечение брата в одну из областных больниц.

"В дальнейшем мужчина начал вести себя агрессивно. Он обвинил женщину, что она якобы украла у него $7 600. Водитель избил попутчицу и разорвал ее одежду, угрожал убить. Чудом потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать", - сказано в сообщении.

Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира 01

После этого патрульным полицейским поступил вызов от прохожих, которые видели, как водитель авто Сhevrolet Aveo выбрасывает из салона женские вещи и деньги.

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"Когда стражи порядка прибыли на место вызова, мужчина пригрозил им расправой, а затем - упал на землю и начал ее есть. Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину", - сообщили в патрульной полиции.

Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира 02

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и составили на правонарушителя админпротокол за управление в состоянии опьянения.

Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира 03


Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира 04

Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира 05
Фото: песс-служба патрульной полиции
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я уже думал фото миши - судя по поведению - таки он)))
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"Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину"
Судя по следам, он еще и на собственной морде сплясал.
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Вождение в состоянии опьянение и только ?? А избиение?? А угрозы жизни??
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я думал, что полицаи его так покатали, а нет он сам дуру включил!!!
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Когда стражи порядка прибыли на место вызова, мужчина пригрозил им расправой, а затем - упал на землю и начал ее есть. Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину.

Патрульные составили на правонарушителя админпротокол за управление в состоянии опьянения.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира. ФОТОрепортаж
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