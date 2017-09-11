 Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.
По словам женщины, согласившийся подвести ее мужчина рассказал, что везет деньги на лечение брата в одну из областных больниц.
"В дальнейшем мужчина начал вести себя агрессивно. Он обвинил женщину, что она якобы украла у него $7 600. Водитель избил попутчицу и разорвал ее одежду, угрожал убить. Чудом потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и убежать", - сказано в сообщении.
После этого патрульным полицейским поступил вызов от прохожих, которые видели, как водитель авто Сhevrolet Aveo выбрасывает из салона женские вещи и деньги.
"Когда стражи порядка прибыли на место вызова, мужчина пригрозил им расправой, а затем - упал на землю и начал ее есть. Он признался, что находится под действием наркотических средств, а также в том, что пытался убить женщину", - сообщили в патрульной полиции.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и составили на правонарушителя админпротокол за управление в состоянии опьянения.
Фото: песс-служба патрульной полиции
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Судя по следам, он еще и на собственной морде сплясал.
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Патрульные составили на правонарушителя админпротокол за управление в состоянии опьянения.
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