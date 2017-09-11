 Фестиваль украинской культуры прошел в Монреале. ФОТОрепортаж

В этом году фестиваль отмечает свою восемнадцатую годовщину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Для участия в нем в городе собралось несколько сотен разнообразных исполнителей из Канады, Украины и других стран. Хедлайнером первых двух дней стала известная украинская группа "Kozak System".
Присутствующие на фестивале могли не только насладиться украинскими песнями и танцами, но и выбрать подарок среди многочисленных сувениров и отведать национальную кухню. Кроме этого, на сцене прошел показ мод, и несколько театральных перформансов. Также организаторы порадовали монреальцев интересной подборкой кинолент.
Чтобы вместить всех желающих, в этом году фестиваль переместился на большую локацию.
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