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 Политика Украины
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Все про:гражданство (708) граница (3201) пограничники (1324) Саакашвили (1987) Лубкивский Маркиян (286)

 Пограничники заявили, что получили от СБУ информацию о заминировании ПП "Шегини", - Лубкивский. ФОТО

Украинские пограничники заявили прибывшим с экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили политикам и народным депутатам, что пункт пропуска "Шегини" временно не функционирует в связи с поступившей от СБУ информацией о якобы минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал дипломат, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.

Смотрите также: Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж

"Только что пограничники сообщили, что, согласно информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход Шегини заминирован!" - написал он.

Пограничники заявили, что получили от СБУ информацию о заминировании ПП Шегини, - Лубкивский 01



Ранее Саакашвили сообщил, что их автобус миновал польский пункт пропуска "Медыка" (пол. Medyka), расположенный напротив украинского ПП "Шегини".

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

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Ааа- ха-ха. То раньше в СБУ звонили что "заминировано", то теперь СБУ звонит и предупреждает что - "заминировано".
Хватит этого цирка!
Пропускайте Саакашвили, одевайте на него "кандалы" и передавайте его в Грузию, атам пусть с ним разбираются. В чем проблемы?
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Порошенко сделал глупость,а глупость ли? Подлость поступка просто зашкаливает.И за этого подлого,жадного,трусливого упыря голосовать? Да никогда.Он был вынужден многое сделать для Украины,но слишком мало для 3.5 года на президентском посту, имея поддержку народа,после стольких жертв.Он должен подать в отставку,его уже просто ненавидят.
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Та из компании сааки и сообщили, чтоб насрать Украине побольше и столпотворение создать на границе.
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Ну так пусть Порох застрелится чтобы насрать Сааке...
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Когда потрох его лишил гражданства - я сказал, что это будущий президент.
Посмотрим.
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Саакашвили прорвался. Выборы очень-очень-очень скоро.
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езель, ты откуда? паспорт у него в наличии ...каких тупых пролей привлекают, у вас там что, мобилизация сразу 7,8,9-я волны?
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Зараз хлопці (разом із Саакашвіл. Депутати його прикрили) силою переткнули кордон.

Стрім: https://www.youtube.com/watch?v=vL7YAqnMc6Q&app=desktop
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СТоронники порошенко бьют колясочницу воровку прям щас, на границе..
https://www.youtube.com/watch?v=iqRUhx8aIjs
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воровка, это собутыльница поросенко - гонтарева)))
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Когда то мы говорили,что Бог наказывает овоща ,отнимая у него мозги.Тоже самое сейчас можно сказать про порошенко
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Яника підставили його ж "радники" - схоже , з Офшоренком , чинять так само ..))
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Скрипин на стриме сказал, что Саакашвили задержали!
Барыга упорно роет себе могилу.
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Та нічого йому не буде. Відправлять додому, в Грузію.
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Руки коротки у твоего липецкого хозяина.
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Поговаривают что шоколад рошен стал вредней акоголизма и курения
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Урааааа , соевые боты . разбегайтесь кто куда
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поросенко, меняй свой памперс, и - беги в ростов, пока не поздно..
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А ТЕПЕРЬ НА КИЕВ... В "ГОСТИ" К ШОКОЛАДНОМУ "ПРЕЗИДЕНТУ"
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погранцы снова ОБЛОЖАЛИСЬ закрывшись в БЫТОВКЕ как на керч. переправе ?????)))))
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Придурок шоколадный, хватит позорить Украину своей клоунадой, собирай манатки и вали со своими ляшками и вилкулами в ростов пока не поздно.
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Жаль что некому подсказать Мише, завтра под АП с прессой и в мегафон орать - Ссыкун, выходи, обещаю не бить!
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ці новини про цей їбучий цирк-тільки велика куча гівна для тролів
та похуй всім на того міхо

тим більше що юлька всунула туди свое сурло-то пахне все це не фіалками
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Пора уже пойти на попятную,покаяться и признать что был не прав.Неужели не понятно Порошенко, что теперь его рейтинг опустится ниже плинтуса
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походу педро уже и сам не рад что в презы через зомбоящи вышел, и панама вскрылась и его гнилостная, мелкая душенка, и что он собой в общем являет, может в следующий раз народ хоть меньше за гречку продаваться будет...
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Уголовная пейсатая система не сознавая перешла рубикон.И это ее поражение и на международном уровне и в стране.Даже те кто не воспринимал не серьезно Саакашвили стали его сторонникам и поняли что преступная система подлежит уничтожению.За границей даже те кто не верил что уголовники захватили власть в Украине увидели преступную агонию режима.Один барыга его опг и силовики которые давно стали частью преступной системы думают что они способны и дальше уничтожать страну,убивать солдат,усиливать геноцид.А отстутствие наказания за преступления во время правления зека создают у пейсатой опг и их защитников( от силовиков до сбу) иллюзию вседозваленности и ненаказуемости.Одним словом уголовники не способны к обучению,анализу и мышлению.
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Ага! Вот как вербовали сторонников Саакашвили! Да не выберут Порошенко и Саакашвили.
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Кремлеботы и саакаботы - один и тот же контингент: сплошное хамство, маты, пошлость, агрессия - совпадение?
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Тепер цей "реформатор" може їздити з одного пункту пропуску до іншого і просто їх блокувати своєю присутністю. А в Грузію чому в нього нема такого бажання потрапити?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПограничники заявили, что получили от СБУ информацию о заминировании ПП "Шегини", - Лубкивский. ФОТО
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