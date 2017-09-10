 Пограничники заявили, что получили от СБУ информацию о заминировании ПП "Шегини", - Лубкивский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал дипломат, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.
"Только что пограничники сообщили, что, согласно информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход Шегини заминирован!" - написал он.
Ранее Саакашвили сообщил, что их автобус миновал польский пункт пропуска "Медыка" (пол. Medyka), расположенный напротив украинского ПП "Шегини".
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Хватит этого цирка!
Пропускайте Саакашвили, одевайте на него "кандалы" и передавайте его в Грузию, атам пусть с ним разбираются. В чем проблемы?
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Посмотрим.
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Стрім: https://www.youtube.com/watch?v=vL7YAqnMc6Q&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=iqRUhx8aIjs
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Барыга упорно роет себе могилу.
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та похуй всім на того міхо
тим більше що юлька всунула туди свое сурло-то пахне все це не фіалками
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Идеальная картинка!
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