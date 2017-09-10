 Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Польская сторона нас спокойно выпустила, хотя предупредила, что могут быть проблемы на украинской стороне. Цивилизованно с нами обошлись", - сказал М.Саакашвили.
По его словам, после пересечения польского ПП автобус остановился перед украинским ПП "Шегини". "Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко", - рассказал политик.
В пресс-службе партии "Рух новых сил" заявили, что польские пограничники сообщили журналистам, которые приехали на втором автобусе, что украинские пограничники заблокировали их дальнейший переход. С другой стороны границы Саакашвили встречают активисты и сторонники, прибывшие из пункта пропуска "Краковец".
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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острова Борнео?
Это Паниковский,
сын лейтенанта Шмидта.
Как, еще один сын?
Это становится забавным.
У лейтенанта было три сына,
двое умных, третий дурак.
Может его следует предостеречь?
Не надо.
Вы никогда не бывали в Испании?
Значит, Вы не видели боя быков.
Пойдем посмотрим.
- Все назад!
- Скорее, Бендер!
Снимите шляпы, обнажите головы.
Сейчас состоится вынос тела.
Отворились дубовые двери
и прах покойного
был вынесен на руках
родными и близкими.
О, боже! Впереди шла вдова.
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"Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами". - а що таке? Це явно не КОРД, бо КОРД має новітнє спорядження, а цим дісталося совкове шмаття. Спецназ організували, напевно, нашвидкуруч, бо не очікували Саакашвілі у Шегіні. Чи то КОРД всрався його зустрічати?
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