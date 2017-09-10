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 Политика Украины
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Все про:гражданство (708) граница (3201) Саакашвили (1987) пункт пропуска (356)

 Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что их автобус миновал польский пункт пропуска "Медыка" (пол. Medyka), расположенный напротив украинского ПП "Шегини".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Польская сторона нас спокойно выпустила, хотя предупредила, что могут быть проблемы на украинской стороне. Цивилизованно с нами обошлись", - сказал М.Саакашвили.

По его словам, после пересечения польского ПП автобус остановился перед украинским ПП "Шегини". "Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко", - рассказал политик.

В пресс-службе партии "Рух новых сил" заявили, что польские пограничники сообщили журналистам, которые приехали на втором автобусе, что украинские пограничники заблокировали их дальнейший переход. С другой стороны границы Саакашвили встречают активисты и сторонники, прибывшие из пункта пропуска "Краковец".

Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили 01

Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили 02

Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили 03

Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили 04

Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили 05



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Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Обосрались мы сегодня на политической арене,просто пипец!!!
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Якась дурня: Порох сам підвищує рейтінг Саакашвілі своїми діями. Ось усі новини сьогодні про нього)
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Когда один из активистов, обратился к шеренге полицейских в "балаклавах" с приветствием "Слава Украине!" - в ответ - ТИШИНА!!! Вывод - это не полиция, это стая злобных цепных сторожевых псов. По команде хозяина: "фас", они будут рвать любого. Вот только есть сомнения, что они, когда понадобится, будут защищать Украину.
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А чому у Бутусова немає стріму з кордону? Порохобот?
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А кто такой Сакашвили? Вижу. И что? Это губернатор
острова Борнео?
Это Паниковский,
сын лейтенанта Шмидта.
Как, еще один сын?
Это становится забавным.
У лейтенанта было три сына,
двое умных, третий дурак.
Может его следует предостеречь?
Не надо.
Вы никогда не бывали в Испании?
Значит, Вы не видели боя быков.
Пойдем посмотрим.
- Все назад!
- Скорее, Бендер!
Снимите шляпы, обнажите головы.
Сейчас состоится вынос тела.
Отворились дубовые двери
и прах покойного
был вынесен на руках
родными и близкими.
О, боже! Впереди шла вдова.
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Пеця, цікай к нам у Беларусь (толькі з грашыма), цыган цябе не выдасць, ён выдае толькі ўкраінскіх патрыётаў, ты ж шакаладны ссыклявы мех з грашыма.
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Так шо не только жители Донбасса умеют президента пидараса выбирать...
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Савок в лучших традициях Пропала сабака , болонка , ссука , плят как я не навижу эту страну
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Цікаво, чи помітив хтось таку деталь:
"Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами". - а що таке? Це явно не КОРД, бо КОРД має новітнє спорядження, а цим дісталося совкове шмаття. Спецназ організували, напевно, нашвидкуруч, бо не очікували Саакашвілі у Шегіні. Чи то КОРД всрався його зустрічати?
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Вот умеют наши в чистом поле яму с говном найти и в ней утонуть!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж
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