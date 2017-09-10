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 Политика Украины
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Все про:гражданство (708) граница (3201) Саакашвили (1987)

 Саакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - "Рух новых сил". ФОТО

Автобус, в котором находится лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили с сопровождающими его политиками и украинскими народными депутатами, прибыл в пункт пропуска через польско-украинскую госграницу "Шегини".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Рух новых сил".

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"Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили, народные депутаты, активисты и журналисты, которые отправились на двух автобусах к украинско-польской границе, уже прибыли в пункт пропуска Шегини", - говорится в сообщении.

Саакашвили заявил журналистам, что украинская власть надеется, что он не доедет до Украины и останется в Польше.

"Украинская власть ведет себя, как дикари. Я не сделаю такого подарка Порошенко, что я не поехал на украинскую границу и не пообщался с пограничниками", - сказал Саакашвили.

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"Мы потеряли время, но мы не потеряли энтузиазм", - добавил Саакашвили.

Саакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - Рух новых сил 01

Саакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - Рух новых сил 02



Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.


Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Полєзний ідіот копіпастить іншого полєзного ідіота.
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Хто оплатить видатки і збитки завдані державі від організації такої "зустрічі"? Зарплата силовикам, збитки пасажирам Інтерсіті - то не має бути з бюджету Хай платить із своєї кишені той хто давав команду на той безлад. Дивлюсь Францію24 - соромно за сцикливу владу. Краще б так укріпили кордон з агресором... Соромно. У ПОПа горить попа...
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Однозначно , что от такого позора для Порошенко , Саакашвили только выиграет ! Михо очень умный и высокообразованный человек , опытный политик , у которого есть своя команда с политтехнологами и спихологами и т.д. ! Они все просчитали ))))
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я сомневаюсь, что они просчитали такой идиотизм от Порошенко. Но он таки превзошел самого себя.

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Просчитали однозначно ! Ведь о приезде было сообщено заранее . Я не думаю , что Порошенко превзошел себя - это есть его суть . Мне кажется , это еще не все , Порошенко нам еще покажет свое истинное лицо до конца !
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Собирался ли ,вообще , Саакашвили в Украину именно сейчас - это еще вопрос ! Не было никакой нужды , ведь , анонсировать приезд почти за месяц раньше ...
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Вся интрига в том , что я не кормлю ни одного тролля !!!))))
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Без б о р ь б ы - НЕТ П О Б Е Д Ы !!

Депутаты с ветеранами Восточного Фронта прорвали границу на замке и
Михо СААкашвилли прешел на территорию Украины ....
Вместе - МЫ - СИ Л А !
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Браво !!! Ще не вмерла в Україні ні слава , ні воля !!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСаакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - "Рух новых сил". ФОТО
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