 Саакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - "Рух новых сил". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Рух новых сил".
"Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили, народные депутаты, активисты и журналисты, которые отправились на двух автобусах к украинско-польской границе, уже прибыли в пункт пропуска Шегини", - говорится в сообщении.
Саакашвили заявил журналистам, что украинская власть надеется, что он не доедет до Украины и останется в Польше.
"Украинская власть ведет себя, как дикари. Я не сделаю такого подарка Порошенко, что я не поехал на украинскую границу и не пообщался с пограничниками", - сказал Саакашвили.
"Мы потеряли время, но мы не потеряли энтузиазм", - добавил Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Депутаты с ветеранами Восточного Фронта прорвали границу на замке и
Михо СААкашвилли прешел на территорию Украины ....
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