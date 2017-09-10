EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  1669  12
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6090) Киев (18116) смерть (5255) мотоцикл (63)

 В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе города Киева на улице генерала Родимцева произошла авария с участием мотоцикла Hyosung Gt250.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

На территории Голосеевского парка мотоциклист на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.

Медики "скорой", которая прибыла через 5 минут, лишь констатировали смерть.

Как отмечается, из защитной экипировки на нем были только шлем и перчатки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж

Предварительно известно, что погибший примерно 1980 года рождения, но официально еще личность не установлена.

В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист 01В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист 02В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист 03В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью под Киевом насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
жизнь одна...
а голова на плечах не только для того шо б на ней шлем носить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какого хрена он на том драндулете по парку ездил? Вообще что может быть за движение в парке?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как говорил мой знакомый...
ВСЕ ШО ПРОМЕЖДУ НОГ...ЭТО НЕ ТРАНСПОРТ)
лошади....велосипеды....дырчики...и прочая поеб...ь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль парня. Если честно то я их боюсь, эти мацациклисты, мопедисты и велосипедисты выскакивают как черт из табакерки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я их когда вижу вышивающими на скорости в потоке машин в тянучке - всегда вспоминаю слова своей бабушки. она их называла - САМОЛИКВИДАТОРЫ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Земля пухом. Может повезло что быстро, мог бы в реанимации еще мучатся долгое время. Ну их на фиг эти мотоциклы , столько знакомых которые на них покалечились, одному не повезло, после того как его собрали по кускам, на инвалидном кресле
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти