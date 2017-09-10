 В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
На территории Голосеевского парка мотоциклист на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.
Медики "скорой", которая прибыла через 5 минут, лишь констатировали смерть.
Как отмечается, из защитной экипировки на нем были только шлем и перчатки.
Предварительно известно, что погибший примерно 1980 года рождения, но официально еще личность не установлена.
1669 12
Материалы по теме: ДТП
Под колесами маршрутки в Киеве погиб велосипедист. ФОТОрепортаж(49)
В автокатастрофе в Ривненской области погибли политологи и общественный активист(8)
Огненное ДТП в Киеве: "Опель" врезался в столб и сгорел за 2 минуты. ВИДЕО(64)
Бензовоз в Тернополе столкнулся с четырьмя авто и вылетел в кювет - один человек погиб, пятеро ранены, - ГСЧС. ВИДЕО(31)
Масштабное ДТП в России: грузовик раздавил два автомобиля. ВИДЕО(0)
В результате ДТП по обе стороны проспекта Соборности в Киеве образовался затор, работает полиция(3)
Ночное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: таксист насмерть сбил мотоциклиста. ФОТОрепортаж(182)
Ответить
а голова на плечах не только для того шо б на ней шлем носить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ВСЕ ШО ПРОМЕЖДУ НОГ...ЭТО НЕ ТРАНСПОРТ)
лошади....велосипеды....дырчики...и прочая поеб...ь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить