 В Святошинском районе Киева горела многоэтажка, погиб ребенок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"10 сентября в 12:16 в службу спасения 101 м. Киева поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на ул.Симиренко, 24 в Святошинском районе города.
По прибытию на место происшествия спасатели провели разведку и установили, что в квартире находятся люди.
В 12:59 пожар был локализован. В 13:31 пожарные потушили огонь.
"Во время ликвидации пожара пожарные спасли мужчину, который госпитализирован с сильными ожогами, и женщину. Также с 9-го этажа были эвакуированы женщина и 2 ребенка. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.
Причины и обстоятельства происшествия установит следствие.
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