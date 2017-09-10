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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:героизм (175) Герой_Украины (254) Порошенко (13750)

 "Папа ваш - лучший в Украине танкист", - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем. ФОТОрепортаж

В День танкиста Президент Петр Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Евгений и Валерия Межевикины воспитывают двоих детей - дочь Веронику, 2009 года рождения, и сына Андрея - 2011 г. р. Сын героя рассказал Президенту, что так же, как и отец, хочет быть танкистом.

Порошенко поздравил семью с новосельем и осмотрел их новую квартиру. Он отметил, что сегодня приехал в гости по приглашению главы семьи. "Евгений лучше всех в Украине умеет водить танк. Мы знаем, какой сегодня в Украине праздник - День танкиста. А папа ваш - лучший в Украине танкист. Не только лучший танкист, но и Герой Украины", - отметил Президент.

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Он напомнил, что в марте 2014 Евгений Межевикин командовал танковой ротой, а уже сегодня он является заместителем командира 1-й отдельной танковой бригады. "Да лучшие воины и лучшие украинские танкисты становятся высокими военными начальниками", - добавил Президент.

Глава государства поздравил Евгения Межевикина и всех военнослужащих-танкистов с профессиональным праздником.

"Вся Украина знает, что с вашим папой связаны все самые напряженные места, где происходили боевые действия в 2014-2015 годах и происходят сейчас. Это не только Донецкий аэропорт, где ваш папа спас десятки жизней, эвакуировал раненых. Это и Пески, Тоненькое, Водяное - те места, которые сегодня знает каждый украинец", - подчеркнул Порошенко.

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Герой Украины Евгений Межевикина неоднократно выполнял боевые задачи в зоне АТО. В частности, при осуществлении штурма н.п. Пески летом 2014 года, выполняя обязанности командира 4-й батальонной тактической группы 93-й отдельной механизированной бригады, военный получил контузию и повреждения внутренних органов. Несмотря на ранение, он продолжил управление подчиненными подразделениями и обеспечил успешное выполнение боевых задач.

После лечения сразу вернулся в зону проведения АТО. Неоднократно под непрерывными обстрелами противника в сложных условиях обеспечивал подвоз боеприпасов и продовольствия защитникам Донецкого аэропорта, совершил эвакуацию подбитой БМП-2 с экипажем со взлетно-посадочной полосы аэропорта. Во время артиллерийского обстрела противника в районе н.п. Тоненькое, рискуя собственной жизнью, локализовал пожар, возникший на складе боеприпасов и спас личный состав и технику. В октябре 2014 года в районе н.п. Опытное с целью эвакуации техники и личного состава подразделения одной из аэромобильных бригад высокомобильных десантных войск совершил прорыв полосы обороны противника и обеспечил эвакуацию личного состава и двух БТР-80.
Евгений Межевикин непосредственно в зоне АТО организовал доподготовку танковых экипажей - осуществлял их подготовку и передавал личному составу свой боевой опыт с учетом особенностей и условий ведения боевых действий на востоке страны. Под непосредственным руководством офицера и при его непосредственном участии осуществлялся ремонт и восстановление техники.

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Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 01Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 02Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 03Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 04Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 05Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 06Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 07Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 08Папа ваш - лучший в Украине танкист, - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем 09


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шоколадный иуда не хочет выйти к людям на улицу и поговорить о жизни, о реформах, о тарифах, об офшорах, об Иловайске, о липецкой фабрике, итд.?


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то вийди й поговори.Уточни тiльки:ти Вася чи Йюда?
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у него нет ответов,желания.
кубло цинично прет свое,выстраивая диктатуру.
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гы-гы....типа тема Михо его не особо волнует,но выдает морда-лица.......опухшая)))))
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Петре - навіщо ти захопив в заручники пасажирів потягу Перемишль-Київ?
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Порошенко использует телефонное право вместо закона в соседней Польше - это позор на весь мир !!!
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А,вот и оно. Не поможет,пэдро.Обосрася и обосрал страну по полной.
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Теперь танкисту придется купить ведро освежителя воздуха. И детей отмыть
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яка цинічна мразота припиздент. Пиар та брехня, та "благодійність" за чужий кошт. Тьху!
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Герою и семье Героя уважуха конечно.... , но вот Петр Лексеевичу желательно время президента Украины не на пиар тратить, а заниматься своими обязанностями.., и так не много ему времени осталось....- не поможет это уже...
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Катается,падло,поздравляет,как-будто ничего не произошло.
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соевый себе по быстрому алиби состряпал типа это не он занимается блокировкой поезда с михо......
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Папа ваш - лучший в Украине танкист", - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем. ФОТОрепортаж
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