 "Папа ваш - лучший в Украине танкист", - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Евгений и Валерия Межевикины воспитывают двоих детей - дочь Веронику, 2009 года рождения, и сына Андрея - 2011 г. р. Сын героя рассказал Президенту, что так же, как и отец, хочет быть танкистом.
Порошенко поздравил семью с новосельем и осмотрел их новую квартиру. Он отметил, что сегодня приехал в гости по приглашению главы семьи. "Евгений лучше всех в Украине умеет водить танк. Мы знаем, какой сегодня в Украине праздник - День танкиста. А папа ваш - лучший в Украине танкист. Не только лучший танкист, но и Герой Украины", - отметил Президент.
Он напомнил, что в марте 2014 Евгений Межевикин командовал танковой ротой, а уже сегодня он является заместителем командира 1-й отдельной танковой бригады. "Да лучшие воины и лучшие украинские танкисты становятся высокими военными начальниками", - добавил Президент.
Глава государства поздравил Евгения Межевикина и всех военнослужащих-танкистов с профессиональным праздником.
"Вся Украина знает, что с вашим папой связаны все самые напряженные места, где происходили боевые действия в 2014-2015 годах и происходят сейчас. Это не только Донецкий аэропорт, где ваш папа спас десятки жизней, эвакуировал раненых. Это и Пески, Тоненькое, Водяное - те места, которые сегодня знает каждый украинец", - подчеркнул Порошенко.
Герой Украины Евгений Межевикина неоднократно выполнял боевые задачи в зоне АТО. В частности, при осуществлении штурма н.п. Пески летом 2014 года, выполняя обязанности командира 4-й батальонной тактической группы 93-й отдельной механизированной бригады, военный получил контузию и повреждения внутренних органов. Несмотря на ранение, он продолжил управление подчиненными подразделениями и обеспечил успешное выполнение боевых задач.
После лечения сразу вернулся в зону проведения АТО. Неоднократно под непрерывными обстрелами противника в сложных условиях обеспечивал подвоз боеприпасов и продовольствия защитникам Донецкого аэропорта, совершил эвакуацию подбитой БМП-2 с экипажем со взлетно-посадочной полосы аэропорта. Во время артиллерийского обстрела противника в районе н.п. Тоненькое, рискуя собственной жизнью, локализовал пожар, возникший на складе боеприпасов и спас личный состав и технику. В октябре 2014 года в районе н.п. Опытное с целью эвакуации техники и личного состава подразделения одной из аэромобильных бригад высокомобильных десантных войск совершил прорыв полосы обороны противника и обеспечил эвакуацию личного состава и двух БТР-80.
Евгений Межевикин непосредственно в зоне АТО организовал доподготовку танковых экипажей - осуществлял их подготовку и передавал личному составу свой боевой опыт с учетом особенностей и условий ведения боевых действий на востоке страны. Под непосредственным руководством офицера и при его непосредственном участии осуществлялся ремонт и восстановление техники.
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кубло цинично прет свое,выстраивая диктатуру.
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