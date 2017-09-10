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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВМС (581) корабль (927) Одесса (5903)

 В одесский порт зашел турецкий десантный корабль Bayraktar. ФОТО

В воскресенье, 10 сентября, в одесский порт с дружественным визитом прибыл корабль Военно-морских сил Турецкой Республики - большой десантный корабль Bayraktar с курсантами Академии ВМС Турции на борту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВСУ, экскурсии по городу и другие мероприятия. К

Планируется, что корабль "Байрактар" будет находиться в Одессе до 12 сентября.

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По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турецкой Республики проводится учебная практика курсантов, целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств. Курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания по навигации, тактическому маневрированию, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги.

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Кроме Одессы, корабль совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.

В одесский порт зашел турецкий десантный корабль Bayraktar 01В одесский порт зашел турецкий десантный корабль Bayraktar 02В одесский порт зашел турецкий десантный корабль Bayraktar 03

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Отличный десантный корабль, вот бы турки подарили Украине один такой)
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Не стыдно попрошайничать ? Украина способна делать не менее лучшие.А может даже и получше. Нет хозяина. Точнее управленца хозяйственного. Одно ворье . От того и прогресса не будет. А базы для этого есть. И людской потенциал не хуже турецкого.
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"Людской потенциал...одно ворье..." Вас не было, то и не воровали.
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Это на случай если Саакашвили в Одессу прорвется? Турецкие "титушки" подтянулись?
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Розумію, але може це вас переконає. Байрактар - це турецьке прізвище та слово, що означає " прапорщик ".
https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar
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Помидорам и персикам опять достанется от козломордых.
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Как правило персики турки не продают, скорее помидорам, сладкому перцу, лимонам, апельсинам и джинсам с трусами.
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Он турок в том понятии,которое кацапы используют )
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Но вы же донбассец не в том значении, в котором украинцы используют?
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Смотрится- совершенно нулячим. Как со стапеля вчера. Зачем туркам БДК??? Теи более- новенькие...
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