 В одесский порт зашел турецкий десантный корабль Bayraktar. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.
Программа визита предусматривает, в частности, проведение протокольной встречи в командовании ВМС ВСУ, экскурсии по городу и другие мероприятия. К
Планируется, что корабль "Байрактар" будет находиться в Одессе до 12 сентября.
По информации турецкой стороны, в период с 5 по 25 сентября в ВМС Турецкой Республики проводится учебная практика курсантов, целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем и механизмов, обогащение опыта, знаний, развитие лидерских качеств. Курсанты имеют возможность получить практические навыки и знания по навигации, тактическому маневрированию, борьбе с пожаром, проведут парусные тренинги.
Кроме Одессы, корабль совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar
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