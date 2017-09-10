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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (6088) мост (413) Николаевская область (870) транспорт (1242)

 Фура "провалила" недавно отремонтированный мост на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В Николаевской области грузовик MAN разрушил недавно отремонтированный понтонный мост через реку Ингул в селе Пересадовка Витовского района.

Об этом сообщает mycity.mk.ua, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в конце июня этого года на мосту завершились ремонтные работы.

По словам очевидцев фура пыталась проехать через мост, однако тот провалился под ним. В результате задние колеса грузовика ушли под воду.

Примечательно, что за ним стоял в очереди еще один МАN. Несмотря на то, что перед мостом установлен знак ограничения 8 тонн, груженные грузовики все равно ездят по нему.

Фото происшествия опубликовал очевидец Платон Ганущак.

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Фура провалила недавно отремонтированный мост на Николаевщине 01Фура провалила недавно отремонтированный мост на Николаевщине 02Фура провалила недавно отремонтированный мост на Николаевщине 03Фура провалила недавно отремонтированный мост на Николаевщине 04Фура провалила недавно отремонтированный мост на Николаевщине 05
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А Гройсманы они по другому"ремонтировать"не умеют ....
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После ремонта открытия без ленточки было,вот и пороблено
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Если бы этот мост построил лично саакашвили, то он бы, несмотря на ограничения в 8 тонн, выдержал бы и 300 тысяч тон, и 300 миллионов квадрилионов тонн
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если б этот мост построил саакашвили, то сам мост бы раздавал ядерные удары тупоголовым водилам фур
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Зачем чушь пишешь?У нас мосты не рассчитанные на такой тоннаж.Теперь надо отремонтировать мост за деньги хозяина фуры и еще штраф хороший.Вот тогда и дороги и мосты будут в норме.
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так а может надо наконеч то нормальную инфраструктуру делать, я вот почему то уверен фуры там ездят не от хорошей жизни. наверняка в обьезд километров 30 пилить.
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Везя товар на сотни тысяч грн. ему обьезд 30км много? Таких надо иметь что бы они бомжами оставались!
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и какая разница на сколько он и чего вез??? или ты думаешь что в перевозках сейчас супер зароботки???
нормальные дороги надо делать и все гуд будет. вон бацька яркий пример. трассу платную сделал, и нормально бюджет наполняют и дороги по всей Белорусии сказка. причем уже очень давно. и нету там напрягов на взвешивание и прочего бреда.
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я херею с таких писак как ты. Зачем строить мост для грузовиков когда по нему будут ездить легковушки?
Видимо такие как ты БАМ начинали строить... по принципу епнем что то большое и мощное...
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уважаемый за бам спс. именно я и начинал строить))) и бывают же идиоты))) как вы. и на фото явно не зерновоз. так что не несите чушь. или ты считаешь что в 21 веке должны быть такие понтонные мосты где то кроме как в АТО????
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Да не зачто. смотрю конкретно стройка подорвала ваше здоровье.
На фото 100% зерновоз...
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на фото явный зерновоз, На счет перегруза не могу сказать но вряд ли понтонный мост рассчитан даже на 40т. а тут что кузов что прицеп
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Ездят так объезжая поты весового контроля.
Это машины зерновозы везут по 60т., весовой контроль их дрючит вот они и ездят и ездят в объезд и для них объезд даже в 100км дешевле чем штраф за перегруз
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"До чого тут нормальна інфраструктура?" Це міст місцевого значення між двома селами побудований для зручності місцевих мешканців. Водії вантажівок вирішили зрізати і не їхати до нормального мосту.
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Николай Хомяков 785f6f57)Отремонтировать мост за деньги хозяина фуры и еще штраф. ЭТО ПРИ НАЛИЧИИ ЗНАКА ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕСУ, ЕСЛИ ЗНАКА НЕТ, ТУТ УЖЕ ХОЗЯИНУ БУДУТ ПЛАТИТЬ, ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ФУРЫ!
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Ты, урод, статью не осилил ? Цитирую для тебя, недоумок : "Несмотря на то, что перед мостом установлен знак ограничения 8 тонн, груженные грузовики все равно ездят по нему".Источник: https://censor.net.ua/p454722
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Слышь дурачок ,какой же это мост если по нему нельзя 8 тонн провести ? Его шо из говна строили ? Или это у тебя в голове говно ?
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Какие 8 тон? Эта фера берет на борт 30тонн+ собственный вес
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И шо дальше ? Во всём Мире ездят по мостам и 30 и 300 и 300 000 тонн и ничего не ломается ,воровать надо меньше и ВСЁ будет ЯКШИ !!!
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Олег не говори чушь! Все мосты подразделяются по тонажу.
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Во всём мире таких мостов дофигища. И ни одному уёпку не приходит в голову ехать через него с таким превышением.
Там дальше есть мост с нормальной грузоподъёмностью, туда и киздуй.
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Слыш, копрофил-говноед, мосты бывают разной пропускной способности. А бывают еще и пешеходные. А бывают по высоте разные. Не знал, не ?
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Ага,ещё бывают такие дураки,как ты и нормальные люди бывают ,ну не чудеса ли ...
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Дураки или нормальные понимают - что означает знак о допускаемой нагрузке - 8 тонн?
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мы мирные дети, но наша фура стоит на запасном пути...
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Навантаження на вісь 8т. Тобто у цьому МАНі мало б бути максимум 24т. А скіільки там було насправді?
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Не путай полную массу и нагрузку на ось, это два разных знака
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Мост строили для потребностей местных жителей, а не для барыг.
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просто гонешь пургу лишь бы гнать. мосты строятся разные и под разную нагрузку. и не зря пишут ограничение. и хотя ставят с запасом.
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После пощения под статьями с Саакашвили у многих так и остались отключены мозги...
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Если есть знак ограничения грузоподъемности и вес грузовика окажется больше, то водитель попал и попал очень крупно. Качество посторойки в этом случае значения не имеет.
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Вес такого авто 18тонн. Так что можно и без перегруза!
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масимальная нагрузка этого моста 8 тонн,фура без перегруза весит в разы больше,но тебе это конечно неважно,злавное зрада
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Навантаження на вісь 8т!!! Машина на 3 осі може важити до 24т.
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Якщо цей лось попер під знак 8т то хто йому доктор?!
Я думав, що журнашлюшк описялися, і знак був 8т на вісь, але якщо знак про максимальну повну масу... Слів немає, лише букви.
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Вызывайте Петю и Гнойсмана на церемонию ЗАКРЫТИЯ моста.
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Еще один писатель. "Несмотря на то, что перед мостом установлен знак ограничения 8 тонн, груженные грузовики все равно ездят по нему."Источник: https://censor.net.ua/p454722
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И кто ж виноват, что "Несмотря на то, что перед мостом установлен знак ограничения 8 тонн, груженные грузовики все равно ездят по нему."?
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Я так подозреваю, что водители, которые не соблюдают требования дорожных знаков, виноваты. Не ? Те самые водилы, которые на Левобережной постоянно пытаются под мостом проехать, хотя там висит знак "ограничение высоты" и застряют под этим мостом, создавая пробки.
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А на ком у нас лежит ответственность за контроль за соблюдением этих требований и кому из бюджета выделяется многомиллиардное финансирование? Марсианам?
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хм, есть расчётная нагрузка на мост в 8 тонн, согласно требованиям построили мост. Теперь появляется какое-то недоразумение, которое требует от моста выдерживать нагрузку в 24 тонны?
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Ты статью через строчку читаешь? Согласно тому, что там изложено, перегруженные грузовики ездят по мосту регулярно. Так кто виновен ещё, кроме водителя? Или снова Рафик МВД ниучом неувиноват? Не многовато ли Аваков денег у страны жрёт нихрена не делая?
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я тоже считаю, что к каждой фуре нужно приставить, как минимум, по 10 ментов!
ну или как минимум 10 ментов приставить к каждому просёлочному мосту
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Такие мосты есть во всем мире, поверь мне как бывшему дальнебойщику.
Видел я ограничения и по высоте и по полной массе и в Польше, в Германии, в Венгрии и даже в Австрии. Надо соблюдать правила . За перегруз в Польше в 640 кг на одной оси и пробег в 240 км по территории, я уплати 320$ штраф и мосты не ломал
Ремонт за счет перевозчика.
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А что, возле каждого дорожного знака по полицаю надо поставить ?
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Ну какая разница теперь все равно надо проводить церемонию закрытия и на этом можно не плохо пропиариться!
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подскажи кто виноват? наверное Пётрлексеевич лично?
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МаладЭц! И тут лизнул барбарыску! Люблю мелких подхалимов!
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Миколаївський облавтодор , на мою думку, один із самих злодійкуватих в Україні.. Хто їздив трасою Кіровоград - Кишинів (бетонка) від межі Кіровоградської області в сторону Молдови - не дасть мені збрехати.. Там не дорога - там жах..
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нет. самый яркий автодор это львовской обл. там в сторону от киев-чоп сьедь просто полный трэш.
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на пасху к маме ездил во франковск. чего то начали делать но еще як до неба рачки))))
а построили бараны дорогу львов - франковск так что б ехать из франковска в киев лишних 94 км. надо сверлить если хочешь по нормальной дороге ехать.
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В Франковск ехал по трассе киев-Чоп? ЗАБЛУДИЛСЯ???
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Не видумуйте. На Львівщині слава Богу дороги практично повністю відремонтовані. Всі катакомби минулих років тепер в якісних дорогах - Радехів, Червоноград, Пустомити, Золочів, Поморяни і т.д.
Зі Львова на Івано- Франківськ дорога зроблена дуже якісно.
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Надо было Филарета звать. Он бы ,на фуре, по воде, аки посуху, проскочил.
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Безобразие! Нада запретить фурам ездить через отремонтированные мосты, а то они их всех переломают!!!
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А лучше, таким как ты, разрешить дорогу на красный свет переходить и за буйки заплывать.
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ты то уже успешно перешол на красный свет, к тому же несколько раз, что видно и невооруженным глазом. Тебе осталось тока посоревноваться с буйками кто дальше заплывет в море.
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"окончишь" следует писать с мягким знаком. Мальчик, ты дебил ?
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для тебя, дядя, уже нет никакой разницы с мягким знаком пишется или без. Ты её уже не оконшиш.
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ремонт моста за счет владельца фуры + штраф за умышленное нарушение ПДД помогут делу.
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Эту фуру на крымский мост отправить!
Как ленточку перережут, так сразу же туда.
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Под знак в 8т прокуярить решил с весом не менеее 60т. Ясный куй зрада.
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Такой маленький мост рассчитан на эту фуру ? Какой вес фуры с грузом ? Я не оправдываю строителей моста , но и не удивлюсь что там перевес фуры минимум на несколько тонн.
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Водила дебил , я бы на месте жителей села отобрал документы на фуру продать ее и за эти бабки отремонтировать мост
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ути пути какие мы грозные. ну поедь отбери. ждем фото отчет как ты это сделал)))
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Есть понятие частной собственности, для нормальных стран этот закон нерушим.
В нормальных странах есть и понятие - "компенсации" причинённого материального ущерба. Т.е. через суд причинившего вред обязывают компенсировать ремонтные работы в полном объёме. И это уже его личное дело, продавать фуру для компенсации или не продавать, если у него денег хватает.
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Ще з причіпом фура, водій дебіл, коли ліміт 8 т. з такою вагою рухатися на мост.
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Чмошник на фуре. ТС конфисковать на ремонт моста
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хозяиа фуры и водителя пытавшегося замутить срезав путь привлечь к ремонту моста с полной стоимости оплаты.
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так это же наверное зерновоз из мафиозного кодла. им что мусора что перегруз все пох. а вот с мостиком непрокатило. водилу жадный незахотел крюк давать теперь его нагнут
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Да, на берегу таки полегче. Вот бы я попытался погрузить судно на осадку 10 метров, если бы глубина, у причала, была 8, к примеру... Это была бы моя последняя погрузка...
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либо фура перегружена , либо дрг сработала вражеская
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МОЖЕ ПОРА НАЧАТЬ ЩИМИТЬ ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ ФУРЫ? СТОЯЛ ЗНАК ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕСА!
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аа понятно зерновоз .пусть владелец ремонтирует мост со своего кармана .на другой раз не поедет и другому закажет
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Продасть фуру і вантаж та й відремонують міст.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФура "провалила" недавно отремонтированный мост на Николаевщине. ФОТОрепортаж
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