 Фура "провалила" недавно отремонтированный мост на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает mycity.mk.ua, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в конце июня этого года на мосту завершились ремонтные работы.
По словам очевидцев фура пыталась проехать через мост, однако тот провалился под ним. В результате задние колеса грузовика ушли под воду.
Примечательно, что за ним стоял в очереди еще один МАN. Несмотря на то, что перед мостом установлен знак ограничения 8 тонн, груженные грузовики все равно ездят по нему.
Фото происшествия опубликовал очевидец Платон Ганущак.
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нормальные дороги надо делать и все гуд будет. вон бацька яркий пример. трассу платную сделал, и нормально бюджет наполняют и дороги по всей Белорусии сказка. причем уже очень давно. и нету там напрягов на взвешивание и прочего бреда.
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Видимо такие как ты БАМ начинали строить... по принципу епнем что то большое и мощное...
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На фото 100% зерновоз...
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Это машины зерновозы везут по 60т., весовой контроль их дрючит вот они и ездят и ездят в объезд и для них объезд даже в 100км дешевле чем штраф за перегруз
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Там дальше есть мост с нормальной грузоподъёмностью, туда и киздуй.
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Я думав, що журнашлюшк описялися, і знак був 8т на вісь, але якщо знак про максимальну повну масу... Слів немає, лише букви.
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ну или как минимум 10 ментов приставить к каждому просёлочному мосту
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Видел я ограничения и по высоте и по полной массе и в Польше, в Германии, в Венгрии и даже в Австрии. Надо соблюдать правила . За перегруз в Польше в 640 кг на одной оси и пробег в 240 км по территории, я уплати 320$ штраф и мосты не ломал
Ремонт за счет перевозчика.
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а построили бараны дорогу львов - франковск так что б ехать из франковска в киев лишних 94 км. надо сверлить если хочешь по нормальной дороге ехать.
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Зі Львова на Івано- Франківськ дорога зроблена дуже якісно.
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Как ленточку перережут, так сразу же туда.
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В нормальных странах есть и понятие - "компенсации" причинённого материального ущерба. Т.е. через суд причинившего вред обязывают компенсировать ремонтные работы в полном объёме. И это уже его личное дело, продавать фуру для компенсации или не продавать, если у него денег хватает.
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Обьезд там через пол Украины, смотря куда ехать. Вот все и валили тудой.
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