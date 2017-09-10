 Чиновник требовал 50 тыс. гривен за газификацию дома на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции.
"Правоохранители установили, что начальник структурного подразделения ПАО за беспрепятственное согласование и подключение к газификации частных и коммерческих объектов требовал от граждан взятки", - сообщают правоохранители.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 368-3 УК (подкуп должностного лица, юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы) полиция задокументировала вымогательство должностным лицом 50 тысяч гривен за решение аналогичного вопроса.
"Деньги получал в несколько этапов. При получении последней части неправомерной выгоды начальника отдела задержали сотрудники УЗЭ в Волынской области Нацполиции и областной прокуратуры", - сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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