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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Чиновник требовал 50 тыс. гривен за газификацию дома на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Чиновник в Закарпатской области требовал 50 тысяч гривен взятки за подключение дома к газификации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции.

"Правоохранители установили, что начальник структурного подразделения ПАО за беспрепятственное согласование и подключение к газификации частных и коммерческих объектов требовал от граждан взятки", - сообщают правоохранители.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 368-3 УК (подкуп должностного лица, юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы) полиция задокументировала вымогательство должностным лицом 50 тысяч гривен за решение аналогичного вопроса.

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"Деньги получал в несколько этапов. При получении последней части неправомерной выгоды начальника отдела задержали сотрудники УЗЭ в Волынской области Нацполиции и областной прокуратуры", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Чиновник требовал 50 тыс. гривен за газификацию дома на Закарпатье, - Нацполиция 01Чиновник требовал 50 тыс. гривен за газификацию дома на Закарпатье, - Нацполиция 02Чиновник требовал 50 тыс. гривен за газификацию дома на Закарпатье, - Нацполиция 03Чиновник требовал 50 тыс. гривен за газификацию дома на Закарпатье, - Нацполиция 04

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задержали сотрудники УЗЭ в Волынской области Нацполиции и областной прокуратуры" Не понял, на Закарпатье, менты и прокуратура, закончились?
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Это, конечно, в целом казус Недалеко то время гройсманомики, когда взятку будут давать за отключение о газопоставок. Увы
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Начальник структурного подразделения ПАО (речь очевидно идет о работнике облгаза) не является чиновником!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧиновник требовал 50 тыс. гривен за газификацию дома на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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