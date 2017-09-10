 Экипаж раллистов на ГАЗ 2410 разбился в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

Автомобиль ГАЗ 2410 "Волга", которым управлял экипаж из Одессы, на большой скорости выкинуло с трассы, передает местное издание Кицмань.info, информирует Цензор.НЕТ.
Водитель, 61-летний одессит Сергей Коробейников, к сожалению, погиб.
По предварительным данным, штурман Андрей Паненко с переломом шеи был доставлен в Черновицкую БСМП.
Сообщается, что это был один из самых опытных экипажей.
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