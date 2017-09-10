EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
  7001  1
Все про:авто (4565) Черновицкая область (326) ДТП (6088) смерть (5251) соревнования (165) ралли (30)

 Экипаж раллистов на ГАЗ 2410 разбился в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области в районе села Стрелецкий Кут Кицманского района произошла авария с участием автомобиля-участника ралли "Буковина-2017".

Автомобиль ГАЗ 2410 "Волга", которым управлял экипаж из Одессы, на большой скорости выкинуло с трассы, передает местное издание Кицмань.info, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Тест-драйв "Лексуса" в Херсоне закончился ДТП с тремя погибшими. ФОТОрепортаж

Водитель, 61-летний одессит Сергей Коробейников, к сожалению, погиб.

По предварительным данным, штурман Андрей Паненко с переломом шеи был доставлен в Черновицкую БСМП.

Сообщается, что это был один из самых опытных экипажей.

Экипаж раллистов на ГАЗ 2410 разбился в Черновицкой области 01Экипаж раллистов на ГАЗ 2410 разбился в Черновицкой области 02Экипаж раллистов на ГАЗ 2410 разбился в Черновицкой области 03
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкипаж раллистов на ГАЗ 2410 разбился в Черновицкой области. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти