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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:гражданство (700) Львовщина (1627) Саакашвили (1973)

 Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП "Краковец". ФОТОрепортаж

Около трех тысяч сторонников экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого Президент лишил гражданства Украины, собрались у пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сейчас на территории палаточного городка находятся около трех тысяч активистов, в том числе народные депутаты Украины Семен Семенченко, Егор Соболев, Юрий Деревянко и другие.

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Возле палаточного городка установлено большое количество государственных флагов Украины, стягов с символикой партий "Солидарность" и "Рух новых сил", растянут транспарант с надписью "Если правительство не может работать, не наживаясь на людях, оно должно уйти навсегда в тюрьму". На специально обустроенной сцене выступают активисты и народные депутаты.

Транспортное движение возле пункта пропуска происходит в обычном режиме, автомобилей здесь сейчас очень мало. Вокруг большие кордоны полицейских, которые обеспечивают правопорядок. Пока ситуация в пункте пропуска спокойная и контролируемая.

Колонна микроавтобусов с представителями СМИ и активистами готовится пересечь пункт пропуска с Польшей для встречи Саакашвили.

Как сообщила руководитель пресс-службы "Рух новых сил" Марьяна Почтар, после завершения акции в Краковце и встречи Саакашвили, активисты отправятся в Киев к стенам парламента требовать роспуска Верховной Рады.

Смотрите также: Саакашвили - журналистам в Польше: Если меня не пустят, план "Б" отсутствует. ВИДЕО

Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 01Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 02Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 03Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 04Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 05Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 06Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 07Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 08Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 09Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 10Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 11Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 12Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 13Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП Краковец 14

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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видимо саак подыгрывает обдроченцам
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Це може бути елементарним котрударом від РФ та Петра - начебто в РФ переймаються)))
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обжроченцы и банковая переживают так как им скажут в кремле - подковерные игры хуйла
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в стране война а пиарщики представление устраивают,парни которые погибли за страну в гробах переворачиваються от этого цирка
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посмотри на раша ТВ ,этот питар обсерает Украину и лижет зад хуйлу
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что-то не видно трех тысяч. Люди не могут выехать, стоят в очереди.
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Зєнькі розкрий.
Тітушок притисли до колючки, як стадо баранів.
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Вообщем решили ехать на поезде через другой пункт пропуска... Мощный кидок встречающих...Расходитесь..., герой оказался не совсем героем...
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Оказался кем и был - шоуменом и политическим авантюристом. Но гопота решила, что это и есть спаситель Украины.
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Міжнародний поїзд може бути затримано на невизначений час, за який всі зустрчаючі переїдуть до вокзалу...
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А сколько выйдет поддержать шоколадное Порося без админ.ресурса?
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Зря время только тратили. Мишико едет поздом:
https://censor.net.ua/news/454715/saakashvili_reshil_ehat_cherez_granitsu_na_poezde_intersiti_a_ne_cherez_pp_krakovets_gromadske

Кинул он вас, "дорогие мои юные друзья"(С)
Serves you right.
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Це зарання спланована спецоперація - головні сили барига кинув на Краковець,а Мішка здійснив стратегічний маневр)))

"Як котиків?" (с)
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Хороший маневр: пиар бабы люли и семенчика коту под хвост. Это единственное стоящее дело бабы базарной сааки.
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Давайте на Киев ребята ,Петю будем провожать ....
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Вот и вся поддержка "реформатора"!
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Интересно, а почему этот "патриот" Украины не прорывается в родную Грузию? Он ведь так "много" сделал в Грузии! Что ж за страна такая у нас ,что все жулики в гости к нам?????
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БотоТроль?
Уже декілька разів читаю твоє питання
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Шурик, не дрыщи тут своими пропутинскими высерами!!! затёртый вброс! Грузией давно уже хуйло помахивает)))
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Все воры в законе которых он сажал в Грузии после того как "реформатор" перебрался в Украину перебрались тоже совпадение ???
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они разбегались кто куда мог по всему совку только ты не учел что везде есть свои рабиновичи шуфричи и конкуренция никому не нужна
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Посмотрим завтра откуда прет фольга.🙂 Есть украинская хорошая пословица:не кажи гоп, поки не перескочив.
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всем спасибо, все свободны. зря только бабло потратили на бенз. непруха семенченко. куда не всунется везде облом получается...
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Сеанс массового безумия продолжается! Все клоуны, политические авантюристы, прохиндеи всех мастей на арене! Цирк на гастролях во Львовской области.
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как говаривал сын адвоката:
...расходимся ! нас наебали !...
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Маладца, Михо!!! Обставил порохоботов!!! въудет в Украину без бойни и спектакля!!! А уж патриоты конечно же были проинформированы о его хитром ходе!!! Не сомневаюсь...обыграли все вместе "будочника"!!!
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Расскажи это людям которые ехали встречать на своих авто и ночевали там в палатках, они оборжутся с такой хохмы Михо.
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Сыводня смотрим кыно, камэдию

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у него завод конфетный в Липецке, "Рошешвили"
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Ну... прямо так "гамно". Гопота собралась прямо на границе короновать грузинского жулика и политического авантюриста, а тут такой прокол...
Я думаю, этот грузин - враг. Кому-то очень нужно, чтобы от Украины осталось 5-6 новобразований...
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Глобалисты везде действуют одинаково: дробят и ломают государства, стравливают коренные этносы с нац.меньшинствами и т.д.
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Хто кацариле на український форум пустив?
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кацап, здрысни.
от тебя х.йловиной за километр несёт...
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Семенченко пиарнулся, а остальная масса никому не нужна....
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Нолик в количестве явно пририсован для ажиотажа🙂
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Народ, приехавший поддержать Саака, чётко дал понять своё отношение к бАрыге. Что он, в любую минуту может сплотиться, как в инете, так и на Майдане. А то, что Саака поехал другим путём, ну это уже пусть своим прихильникам об&ясняет. Думаю они его поймут. Меня например, в этом всём устраивает, только окончательное понимание, что кондитера трясёт,,,,, ой трясёт
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А не пішла би ти, підхуйловка кацапська, запоребрик?
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Заказуха Суркова не виконана.Саакашвілі чекає рознос.Отак то котята.Але є плюс.Прикиньте скільки Семенченко і КО накосили бабла.Більше буде чим під час блокади.А в цілому Порошенко буде президентом .Скавчанням путінських троллів Задоволений.
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свадьба объявлена все на месте а невеста не приехала
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП "Краковец". ФОТОрепортаж
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