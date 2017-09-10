 Около трех тысяч человек пришли встречать Саакашвили на ПП "Краковец". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, сейчас на территории палаточного городка находятся около трех тысяч активистов, в том числе народные депутаты Украины Семен Семенченко, Егор Соболев, Юрий Деревянко и другие.
Возле палаточного городка установлено большое количество государственных флагов Украины, стягов с символикой партий "Солидарность" и "Рух новых сил", растянут транспарант с надписью "Если правительство не может работать, не наживаясь на людях, оно должно уйти навсегда в тюрьму". На специально обустроенной сцене выступают активисты и народные депутаты.
Транспортное движение возле пункта пропуска происходит в обычном режиме, автомобилей здесь сейчас очень мало. Вокруг большие кордоны полицейских, которые обеспечивают правопорядок. Пока ситуация в пункте пропуска спокойная и контролируемая.
Колонна микроавтобусов с представителями СМИ и активистами готовится пересечь пункт пропуска с Польшей для встречи Саакашвили.
Как сообщила руководитель пресс-службы "Рух новых сил" Марьяна Почтар, после завершения акции в Краковце и встречи Саакашвили, активисты отправятся в Киев к стенам парламента требовать роспуска Верховной Рады.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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Вместе с Саакашвили из Польши едут Тимошенко, Наливайченко, Фирсов и другие политики. ФОТО+ВИДЕО(234)
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Біля Краківця поліція затримала напівголу активістку з портретами Порошенка і Саакашвілі(0)
Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец". ФОТО(79)
Группа нардепов прибыла на ПП "Краковец", - Госпогранслужба. ФОТО(236)
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Тітушок притисли до колючки, як стадо баранів.
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https://censor.net.ua/news/454715/saakashvili_reshil_ehat_cherez_granitsu_na_poezde_intersiti_a_ne_cherez_pp_krakovets_gromadske
Кинул он вас, "дорогие мои юные друзья"(С)
Serves you right.
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"Як котиків?" (с)
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Уже декілька разів читаю твоє питання
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...расходимся ! нас наебали !...
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Я думаю, этот грузин - враг. Кому-то очень нужно, чтобы от Украины осталось 5-6 новобразований...
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от тебя х.йловиной за километр несёт...
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