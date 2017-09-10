 Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".
По информации журналистов, люди стоят несколько часов, пытаясь пересечь границу с соседней Польшей. При этом пограничники ничего им не объясняют. Проехать сейчас машины не могут.
На вопрос водителей, будут ли пропускать в воскресенье, сотрудники Госпогранслужбы говорят, что "сами ничего не знают".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
3595 72
Ситуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ(76)
Львовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор(122)
Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД. ФОТО(298)
"Похоже, проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж(839)
Не виключений силовий розгін табору прихильників Саакашвілі уночі – джерела в поліції. ВІДЕО(0)
У главы ОГА хватает других хлопот, - губернатор Львовщины Синютка не планирует встречать Саакашвили(103)
Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jJQfEDvRmeg
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что Михо спокойно может в это время проскочить
Ответить
Ответить
Смотреть YouTube
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К Саакашвили можно относится по разному. Но те действия которые исходят от нашего харанта по отношению к Михо, кроме как трусостью и подлостью другими словами назвать никак нельзя.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не пыжься, сынку. И не таких видали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить