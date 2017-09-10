EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  3595  72
Все про:Госпогранслужба (3049) граница (3190) Саакашвили (1964)

 Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец". ФОТО

На границе с Польшей в пункте пропуска "Краковец" в очереди стоят около 200 автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

По информации журналистов, люди стоят несколько часов, пытаясь пересечь границу с соседней Польшей. При этом пограничники ничего им не объясняют. Проехать сейчас машины не могут.

На вопрос водителей, будут ли пропускать в воскресенье, сотрудники Госпогранслужбы говорят, что "сами ничего не знают".


Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска Краковец 01Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска Краковец 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь возле КПП "Краковец" прошла спокойно, - полиция. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Иуда рулит
Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец" - Цензор.НЕТ 4968
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Норм, тянуть картинки из русвесны это так патриотично ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко - ставленник ауйла, все рашисты за него. Порошенко, официально заявил, что он никогда не допустит освобождения Донбасса от рашистских оккупантов. Ибо Порошенко работает на пуйла и получает инструкции от него. Сдохнет Порошенко, тогда украинская армия очистит Доньбасс от рашистских оккупантов.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрим внимательно на посиневшую ладошку, зажатую в клешне Пороха и перекошенную харю. Ну ты и п, Вася
 показать весь комментарий
Ответить
 
якби ти тут русвесну не рекламнув то порох всеодно би гандоном лишився
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гандон - це той хто тебе зробив, типова українська гнида (за Петлюрою)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикордонна служба України знаходиться в підпорядкуванні авакова.. Це все, що нам потрібно знати про проблеми на ПП "краковець"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У овшорників уся гілка власті вже ручна так сказати у кращих традиціях Януковича
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отак кацап і спалився: "пагранвайскаетафеесбе" . Відмазка, що ти не знав "нєкатіт" , перелогінюйся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учи матчасть и не показывай свою тупость и глупость!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как соевый цензор неохотно освещает новости про сааку))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не пизди, бутусов этого балабола все время вспоминает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чувствуется общие с КИВОЙ "партийные корни"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По перше- Цензор зараз Бєні. А по друге- та тут тільки про Саакашвілі й пишуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так. Кажуть що всі співробітники відділення підтримують Президента України Петра Андрійовича Порошенка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а у тебя - выходной? или в воздухе переобулся? Кстати,я не шутила на тему,что разговор о тебе и твоих выходках с представлением работника сбу,с выкладыванием информации приватного характера был. Так что,каракай,думай...Пока что ты - кабинетный анекдот. Но если кому захочется получить новые погоны - то все будет иначе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
каракай,я все сказала. Но глядя на твои гнилые отмазки,все теперь будут знать,что ты - мерзавец,аферист,жулье и трус. Пы.Сы. На заборе "хер" написано,а за ним - дрова лежат)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я посилання видалю, бо ще хто з українців побачить і в гості до тебе прийде. В Крамасі теж є Патріоти України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты его удалил потому,что получил бы иск в суд,за использование чужих данных. Но скрин я сделала. И для тебя,дятел,я не в Донецке,и не в Краматорске. Спецура ты липовая)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
я тут,каракай. А вот куда ты свою рожу прячешь? Тут меня твой дружбан уже не только в Донецке нашел,но и в Кривом Роге))) Так какой ты сбушник тогда?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
То розкажи як біженка з Донецька в Крамасі роботу шукала. Зарплатнею хоч вдоволена?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а докажи,что я - беженка с Донецка?))) И что я - в Крамахе?) Или ты только по беженцам "работаешь"?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ми мусимо слідкувати за вами. Невідомо хто і що з вас тримає за пазухою і з якими намірами приїхав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"мы" - это кто,каракай? Мошенники и аферисты?) Или типа работники сбу,которые горошком на цензоре какают?) и кстати,где ж доказательства,что я беженка?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты уверен,что мой город был в оккупации?) или тебе об этом "подчиненные по телефону" рассказали? Каракай,ты глуп,как пробка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На КПП "Краковец" искусственно создают очереди чтобы не пропустить Михаила Саакашвили

https://www.youtube.com/watch?v=jJQfEDvRmeg
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Было время когда уже не понимал,ржать или плакать с тупых выходок хряка,но овшоренская свора походу пробивает новое дно.И это происходит именно сейчас в после майданой Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
в данном случае ослик идёт без Христоса
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там уже голая феменша бегает - ей столько внимания!
что Михо спокойно может в это время проскочить
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тем временем русских зомбаков планомерно уничтожают под руководством ГБ шников и Ко. Ссут им в уши,но для них это росса,так под видом вакцинации колят им реагент деградацизма....причём рекламируют и пропагандируют это в русшвайтне ТВ.
Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец" - Цензор.НЕТ 8891

Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Такие дела, Михо. Верно служил мировому правительству, а из тебя бомжа сделали; нигде ты не нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нефиг было выпендриваться против гетмана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты иди там кузнечиков покорми австралийских.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже сложно представить этот весь животный ужас который поселился в душонке гидранта....
К Саакашвили можно относится по разному. Но те действия которые исходят от нашего харанта по отношению к Михо, кроме как трусостью и подлостью другими словами назвать никак нельзя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у меня за моим именем стоят три семерки, без всякого как говорится смысла. А что у тебя за номерок, можешь пояснить ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Его прислали смотрящим за одесским портом. Нафиг он нужен в такой роли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Газеты надо читать. Иногда они сеют разумное, доброе, вечное." (О.Бендер)
 показать весь комментарий
Ответить
 
например ? какая там сеет у тебя разумное и вечное ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну давай, гавкни, когда же ты выдавишь из себя что-нибудь про "кацапа".
 показать весь комментарий
Ответить
 
винторогим может быть не только кацап, но и австралиец . Я у тебя спросил о газетах, ты съехал с разговора потому что сказать тебе нечего....Ты обычное чмо, не могу сказать что на зарплате ибо не знаю, которое злопыхается своими испражнениями и считает это остроумным. Стартуй....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Верный признак паршивого пропагандона с Савушкина 55: оскорбления в адрес собеседника, с целью спровоцировать эмоциональную реакцию.
Не пыжься, сынку. И не таких видали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не имею честь знать что есть Савушкина 55, но тобі доцю, что бы не спровоцировать твою эмоциональную реакцию, задаю вопрос еще раз. С каких именно газет ты черпаешь разумное , доброе, вечное касающееся Саакашвили ? Надеюсь ваш мозг не задет моим желанием знать тоже что знаете вы ? Можешь при ответе не пыжится доця.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тітушки Порошенка пішли у бій проти Народу України !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну ось і почалось те заради чого це все і затівалось. Десь там повинні бути і цапоЗМІ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что у тебя там за номерок после Валентинович нацарапан ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во всем виноват Мишико. Эх Бутусов, как ты низко ты пал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бутусов коменти не пише. А банити всіх, чия думка ідеально з твоєю не співпадає - це те, що роблять і робили і колишня, і позаколишня, і нинішня влади в Україні та хани в кацапії. Саакашвілі не мій кумир - гарячий надто і популізмом зловживає, але це не значить, що як політичний діяч, він не має права провадити політичну діяльність в Україні на догоду деяким олігархам. Чим більше варіантів розвитку пропонується, тим більша вірогідність, що серед них є найоптимальніший. Гасити треба ворогів. Саакашвілі ж точно не ворог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якось занадто швидко він те право політичної діяльності отримав. Держчиновник вищого рангу, що не володіє державною мовою. Тільки за це треба жорстко спитати у Порошенка. Але в нього і Ложкін і інші теж не володіли мовою, не проживали достатньо в Україні. Та ще й по декілька громадянств. Ось про що треба спитати у Порошенка. Тепер хай Порошенко викручується. Подивимось - як.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты кому нужник нужен aguarus сцаный в парашку пи й бороться с мировым правительством мракобес хутинский
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец". ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти