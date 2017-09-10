EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  9215  219
Все про:Госпогранслужба (3049) граница (3190) депутат (3024) Польша (4074) Саакашвили (1964)

 Группа нардепов прибыла на ПП "Краковец", - Госпогранслужба. ФОТО

В воскресенье, 10 сентября, утром ряд народных депутатов Украины прибыли в пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где им были предоставлены документы, обосновывающие введение режимных мероприятий на объекте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Первый заместитель руководителя Госпогранслужбы Василий Серватюк пообщался с народными депутатами Тарасом Пастухом, Семенухой Романом, Подоляк Ириной (все трое из фракции "Самопомич". - Ред.) и общественным активистом Иваном Слободяником (член политсовета "Руха новых сил Михаила Саакашвили" - Ред.)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь возле КПП "Краковец" прошла спокойно, - полиция. ФОТО

Первый замглавы ведомства сообщил депутатам, что в пункте пропуска действуют режимные правила, в связи с чем доступ к нему будет ограничен "во избежание конфликтных ситуаций и провокаций", а также проинформировал, что "это касается и представителей депутатского корпуса".

"Депутаты попросили предоставить им документы, регламентирующие данные ограничения. Пограничники предоставили необходимые документы, после чего народные депутаты заехали в пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша", - говорится в сообщении.

Группа нардепов прибыла на ПП Краковец, - Госпогранслужба 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили. ФОТО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
затем,что грузинский през Иванишвили,у которого недавно наш херант с визитом был,видимо,передал ему "прювет от вавана". И сразу же по возвращению из Грузии все это и закрутилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты думаеш это он принимает решение .конечно нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВОТ ЗАДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ ФАКТ ЦИНИЧНОГО ЛИЦЕМЕРСТВА И ПИАРА ПОРОШЕНКО.

https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0

У студії Савіка Шустера Президент України Петро Порошенко сказав наступне (дослівно): "Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі... Але я віддам життя за те, щоб вона була!"

А НА САМОМ ДЕЛЕ ПОРОШЕНКО ВЫЖИЛ ИЗ УКРАИНЫ ШУСТЕРА.

ПЕДЯ!!! ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА И ЧЕЛОВЕК ВЫПОЛНИ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ.




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты че на приколе - Шеколадная Мразь думает что она Хитрее всех а темболее Быдла - обещание дал обещание забрал - сатанист ебаный думает что всех переиграл ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Ніхера не можу зрозуміти. Ну от якимсь дивом Саакашвілі просочиться і що далі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сегодня порох лишил (отменил) гражданство, завтра решит посадить кого угодно... А зачем суд? В нашей стране по велению власти "узаконить" можно что угодно. Довели даже Конституцию до не приемлемых противоречий. Медленно у нас раскачивается ситуация, когда уже должен пройти 33-й майдан, а это единственный реальный пока источник власти в Украине способный проводить изменения в стане для народа и страны, у на до сих пор 3-й ни как не может начаться и самое главное что властные подлецы до сих пор верят что могут защититься от народа откормленной и вооруженной до зубов нацгвардией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задрали уже с этим Саакашвили .
Ну , боится его .препиздент . Тоже мне , новость .
А кого он не боится ???
У нас сложилась такая система власти , что кого презиком не поставь , будет или Янукович , или Петушка . Или ещё хуже .
Это только кажется , что хуже Петрушки быть не может .
Может , ещё как может !
При таком молчаливом народе всё может !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
раз тебя задрали, то какого хрена ты тут трёшся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Президент Порошенко!
Предыдущее видео с вашей титушней это НАЧАЛО конца вашей политической карьеры!
Мои соболезнования!
Опыт хуйловского предшественника так ничему Вас и не научил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пограничники предоставили необходимые документы, после чего народные депутаты заехали в пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша", Источник: https://censor.net.ua/p454704 неужели опять упустят такую возможность??всех и сразу вместе с Сцакошвили и за границей их оставить!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
українці будуть жити погано при будь-якому президенті. До тих пір, поки не буде зруйнована кланово-олігархічна система і не буде побудована економіка так, як наприклад, в Німеччині або Швеції. Без олігархів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё , что сейчас происходит - президент душит в стране демократию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И в очередной раз подтверждает какой он ублюдок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


МИХО!!! ДАВИ ЭТО УБЛЮДОЧНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ КОДЛО ОФФШОРНОГО БАРЫГИ ПРИСЛУЖНИКА ОЛИГАРХОВ!!!

УКРАИНЕ БЫТЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ!!!

УДАЧИ ВСЕМ НАМ В БОРЬБЕ С ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ СОВКОВОЙ КОРРУПЦИЕЙ И РАБОВЛАДЕЛЬЦАМИ ОЛИГАРХАМИ!!!

КОРРУПЦИЯ - ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ВОРОВСТВО.

ЭТО УНИЗИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА!!!

И ВДВОЙНЕ ЭТО УНИЗИТЕЛЬНО КОГДА ОБВОРОВЫВАЕТСЯ НИЩИЙ НАРОД!!!

ЕСЛИ МЫ УКРАИНЦЫ ХОТИМ ЖИТЬ В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ БЕЗ КОРРУПЦИИ И РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ ОЛИГАРХОВ НАМ НУЖНО ОТСТОЯТЬ МИХО!!!

ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР СЕЙЧАС ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ СЛЕДИТ ЗА ТЕМ КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ У НАС В УКРАИНЕ.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь Саакашвили переиграл такого искустного политика как Шеваранадзе, у которого погоняло было "хитрый лис". Я это к чему? Да ни к чему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хто відповість за цей дешевий цирк...чому на нас поляки повинні дивитися як на диких ідіотів...накуя мені така влада за мої гроші...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Війна за незалежність США
.
Населення тринадцяти колоній було далеко не однорідним, проте з початком революційних подій серед англомовних колоністів відбувається розкол на прихильників незалежності («революціонери», «патріоти», «віги», «прихильники Конгресу», «американці») і їхніх супротивників («лоялісти», «торі», «прихильники Короля»). Деякі групи, разом з тим, заявляють про свій нейтралітет; однією з найвідоміших подібних громад стали квакери штату Пенсильванія, які й після революції зберегли зв'язки з метрополією.
Лоялісти виступали за збереження північноамериканських колоній у складі Сполученого Королівства.
Основним ґрунтом для лоялізму стали, перш за все, міцні зв'язки тієї чи іншої людини з метрополією.
Найчастіше лоялістами ставали, зокрема, великі торговці в основних портах, таких, як Нью-Йорк, Бостон і Чарльстон, торговці хутром з північного фронтира, або ж чиновники колоніальної адміністрації. У деяких випадках лоялісти також могли мати і родичів у метрополії, або в інших колоніях Британської імперії.
З іншого боку, за незалежність найчастіше виступали фермери, ковалі й дрібні торговці фронтиру штату Нью-Йорк, глибинки Пенсильванії та Вірджинії, поселенці уздовж Аппалачів. Багато плантаторів Вірджинії та Південної Кароліни також підтримували цей рух.
І серед «патріотів», і серед «лоялістів» були і бідні, і багаті. Лідери обох сторін належали до
освічених класів. До лоялістів також могли приєднуватися недавні іммігранти, які ще не встигли
перейнятися революційними ідеями.
Із закінченням війни в Тринадцяти колоніях залишилося 450-500 тисяч лоялістів. Водночас, близько 62 тис. противників незалежності втекли до Канади, близько 7 тис. до Британії, до 9 тис. у Флориду або Британську Вест-Індію.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГруппа нардепов прибыла на ПП "Краковец", - Госпогранслужба. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти