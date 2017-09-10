 Группа нардепов прибыла на ПП "Краковец", - Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"Первый заместитель руководителя Госпогранслужбы Василий Серватюк пообщался с народными депутатами Тарасом Пастухом, Семенухой Романом, Подоляк Ириной (все трое из фракции "Самопомич". - Ред.) и общественным активистом Иваном Слободяником (член политсовета "Руха новых сил Михаила Саакашвили" - Ред.)", - сказано в сообщении.
Первый замглавы ведомства сообщил депутатам, что в пункте пропуска действуют режимные правила, в связи с чем доступ к нему будет ограничен "во избежание конфликтных ситуаций и провокаций", а также проинформировал, что "это касается и представителей депутатского корпуса".
"Депутаты попросили предоставить им документы, регламентирующие данные ограничения. Пограничники предоставили необходимые документы, после чего народные депутаты заехали в пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
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У Саакашвили изымут паспорта и вернут его в Польшу, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк. ВИДЕО(0)
Ситуация в ПП "Краковец": полицейские остановили группу неизвестных в камуфляже, сторонники Саакашвили проводят акцию. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ(48)
Около 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Краковец". ФОТО(52)
Львовская организация "Руха новых сил" не будет встречать Саакашвили в Краковце, - координатор(106)
Возвращение Саакашвили в Украину: онлайн трансляция(0)
Ночь возле КПП "Краковец" прошла спокойно, - полиция. ФОТО(379)
"Похоже, проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж(835)
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https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0
У студії Савіка Шустера Президент України Петро Порошенко сказав наступне (дослівно): "Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі... Але я віддам життя за те, щоб вона була!"
А НА САМОМ ДЕЛЕ ПОРОШЕНКО ВЫЖИЛ ИЗ УКРАИНЫ ШУСТЕРА.
ПЕДЯ!!! ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА И ЧЕЛОВЕК ВЫПОЛНИ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ.
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Ну , боится его .препиздент . Тоже мне , новость .
А кого он не боится ???
У нас сложилась такая система власти , что кого презиком не поставь , будет или Янукович , или Петушка . Или ещё хуже .
Это только кажется , что хуже Петрушки быть не может .
Может , ещё как может !
При таком молчаливом народе всё может !
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Предыдущее видео с вашей титушней это НАЧАЛО конца вашей политической карьеры!
Мои соболезнования!
Опыт хуйловского предшественника так ничему Вас и не научил...
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https://www.youtube.com/watch?v=vL7YAqnMc6Q
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МИХО!!! ДАВИ ЭТО УБЛЮДОЧНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ КОДЛО ОФФШОРНОГО БАРЫГИ ПРИСЛУЖНИКА ОЛИГАРХОВ!!!
УКРАИНЕ БЫТЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ!!!
УДАЧИ ВСЕМ НАМ В БОРЬБЕ С ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ СОВКОВОЙ КОРРУПЦИЕЙ И РАБОВЛАДЕЛЬЦАМИ ОЛИГАРХАМИ!!!
КОРРУПЦИЯ - ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ВОРОВСТВО.
ЭТО УНИЗИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА!!!
И ВДВОЙНЕ ЭТО УНИЗИТЕЛЬНО КОГДА ОБВОРОВЫВАЕТСЯ НИЩИЙ НАРОД!!!
ЕСЛИ МЫ УКРАИНЦЫ ХОТИМ ЖИТЬ В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ БЕЗ КОРРУПЦИИ И РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ ОЛИГАРХОВ НАМ НУЖНО ОТСТОЯТЬ МИХО!!!
ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР СЕЙЧАС ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ СЛЕДИТ ЗА ТЕМ КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ У НАС В УКРАИНЕ.
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Населення тринадцяти колоній було далеко не однорідним, проте з початком революційних подій серед англомовних колоністів відбувається розкол на прихильників незалежності («революціонери», «патріоти», «віги», «прихильники Конгресу», «американці») і їхніх супротивників («лоялісти», «торі», «прихильники Короля»). Деякі групи, разом з тим, заявляють про свій нейтралітет; однією з найвідоміших подібних громад стали квакери штату Пенсильванія, які й після революції зберегли зв'язки з метрополією.
Лоялісти виступали за збереження північноамериканських колоній у складі Сполученого Королівства.
Основним ґрунтом для лоялізму стали, перш за все, міцні зв'язки тієї чи іншої людини з метрополією.
Найчастіше лоялістами ставали, зокрема, великі торговці в основних портах, таких, як Нью-Йорк, Бостон і Чарльстон, торговці хутром з північного фронтира, або ж чиновники колоніальної адміністрації. У деяких випадках лоялісти також могли мати і родичів у метрополії, або в інших колоніях Британської імперії.
З іншого боку, за незалежність найчастіше виступали фермери, ковалі й дрібні торговці фронтиру штату Нью-Йорк, глибинки Пенсильванії та Вірджинії, поселенці уздовж Аппалачів. Багато плантаторів Вірджинії та Південної Кароліни також підтримували цей рух.
І серед «патріотів», і серед «лоялістів» були і бідні, і багаті. Лідери обох сторін належали до
освічених класів. До лоялістів також могли приєднуватися недавні іммігранти, які ще не встигли
перейнятися революційними ідеями.
Із закінченням війни в Тринадцяти колоніях залишилося 450-500 тисяч лоялістів. Водночас, близько 62 тис. противників незалежності втекли до Канади, близько 7 тис. до Британії, до 9 тис. у Флориду або Британську Вест-Індію.
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