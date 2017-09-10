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Все про:вооружение (3495) Польша (4074) сотрудничество (641)

 Украина и Польша разработали ракетную систему "Маргаритка" для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов. ФОТО

Специалисты украинских и польских оборонных предприятий совместно разработали ракетную систему ZRN-01 "Stokrotka" ("Маргаритка"), которая может служить не только для уничтожения наземных целей, но и беспилотников, вертолетов и других низкоскоростных воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24", об этом пишет польский портал defence24.pl.

Представили ракетную систему во время выставки MSPO-2017 в польском городе Кельце.

Ракетная система сочетает в себе воздушные ракеты калибра 80 мм с наземной пусковой установкой, оснащенной современной системой управления огнем Topaz.

Разрабатывали ее специалисты компании AREX, что входит в WB Group, и украинской компании "Артем", входящий в "Укроборонпром".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ракетный комплекс "Корсар" принят на вооружение ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

Вооружение системы - это типичные 80 мм неуправляемые ракеты советского стандарта, используемые, например, на вертолетах Ми-24 и Ми-8/17. Это решение дает возможность использовать запасы советских пусковых установок и боеприпасов - после соответствующих модернизаций - для поддержания собственных подразделений.

Благодаря программируемой головке, система может бороться не только со скоплением пехоты, артиллерии, или легкобронированных машин, но и беспилотниками и вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 км.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Украинская армия становится сильнее с каждым днем!", - Порошенко о модернизации танка Т-72А. ВИДЕО

Установили систему на грузовик STAR 265M2 в 6×6. Однако пусковая установка и система управления огнем могут быть легко установлены и на другие платформы, включая бронированные машины.

Украина и Польша разработали ракетную систему Маргаритка для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов 01Украина и Польша разработали ракетную систему Маргаритка для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов 02Украина и Польша разработали ракетную систему Маргаритка для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов 03Украина и Польша разработали ракетную систему Маргаритка для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов 04





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"неуправляемые ракеты советского стандарта" vs БПЛА


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тут вся фишка в системе управления. направит в БПЛА-нет БПЛА.
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Хорошая система однозначно,нужно немедленно ее пустить в массовое производство.
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Это старые контейнеры НУРС с Ми-24, установленные на грузовики. Позор.
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да ладно, если представили поляки - это их разработка и как "мини град" вполне. грустно что у нас даже не пытались что то делать.
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Для бпла залп из такой цацки дорого стоит. Лучше по скре.поносной пехоте шарахнуть.
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это да, но стоимость выстрела на пару порядков дешевле, тот же выстрел из РПГ стоит около $300, из джавелина около $50 000, почувствуй так сказать разницу.
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аха!!а ведь забыл ещё упомянуть о том что джавелин за 50 000$ имеет свойство ,,выстрелил и забыл"со 100% эфективностью а тут что называется за триста бакинских ,,как бог даст" либо как вариант:,,пальцем в небо" всё таки пора перекраивать менталитет и перестать постоянно радоваться дешевизне ,,всёспасающей" так что сыр как правило дорогой!!а бесплатным как уже давно известно он в мышеловке(как то так) P.S.только не убеждай что страна бедная и это оправданно.(за безопасность всегда платят причём дорого)
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А как ты попадешь в танк с Джава который находится под мостом, или густой застойке или зеленке! Спецефический ПТРК, причем не имеющий не термобара ни фугаса!
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видиш ли я не эксперт,и ответил на конкретный пост и не более а,насчёт,,А КАК" и прочее можно дискутировать до бесконечности.(я хотел только сказать что дешевизна в таких вещах неуместна,имел в виду что качество и удобство всегда или как правило зачастую дороже,и включает в себя эффективность безопасность и прочие прелести.(как правило) (не воспринимай как личную обиду в свой адрес) (в очередной раз просто ответил,и не более)
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" Украина и Польша разработали ракетную систему "Маргаритка" для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов "

А хто наш враг ?
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кассабляндия с японией в 1 мировую торговала и проиграла. что еще?
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" что еще? "

Ты меня убедил ... Пойду сдыхать в окопы , пока шоколадное кодло торгует . Завтра в военкомат
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Не треба барижню при владі ототожнювати зі всією Україною..Барижня не має ні Батьківщини, ні національності..
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ну. разработали, молодцы. За разработку - молодцы
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Гарна цяцька. Випробування в реальних умовах потрібні.
Скільки може стрельнути за раз, та який час потрібен для зарядання.
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Саакашвили встречать?
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Нормально,давайте на передок обкатувати на кацапах.
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Вот это по нашему ! ))) Дружить нужно панове. А не искать обид из давно минувших дней. Враг у нас всегда один был !
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поляки наши братья. раздор всегда организовывали москали. и их попы паскудные
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Хоть Ромашка.Хоть Маргаритка. Какая разница,если она врага обезглавит ?
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ромашка, на польском, румянек, кацап, пишется вот так - rumianek, А стокротка - это и есть маргаритка.
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А теперь, дурачок бурятский, расскажи об этом полякам! И не пользуйся гугл-переводчиком, он еще тупее тебя)))))
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По беспилотнику НУРСами?!
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Згадай як горіли склади боєприпасів в Харківській області. Ось тобі і безпілотник. НУРС дешевше знищеного майна.
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Еще лет 20 назад были проекты, оч недорогие, кстати, как сделать НУРС вполне себе управляемым. Реально ничего сложного. Видимо об этом и идет речь.
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читаєм "для уничтожения вражеской пехоты" підрозуміваємо "для знищення путінських орків"
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Судя по комментам - у паРашкинцев в Ольгино сейчас пересменка....
Обычно,когда где-то появляется фотка пускового блока НУРС на украинской бронетехнике, то сразу начинается истерика в стиле "хохлы тупые, из этого попасть нельзя,это каменный век,никакой эффективности" и т.д ,но как только они видят аналогичную фотку с Афгана,где какой-то майор-кацап поставил на БТР такой же блок, то сразу верещат про "русского гения,который придумал супероружие и уничтожил ним 100500 духов"...
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Сам и ответил .. Афганистан был 30 лет назад ..
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Перечитай еще несколько раз - может суть тогда поймешь...
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"Украина и Польша разработали ракетную систему " = "типичные 80 мм неуправляемые ракеты советского стандарта", а шо собстно "разработали"?))) в очередной раз перепахали совдеповское оружие... честнее было бы "модернизировали"!
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Кращий метод знищення ворожої пехоти з совкового запасу це протипехотні міни, "мина лепесток" наприклад, відриває ногу по саму сраку, і ворог вже не може продовжити наступ, а ще затримує інших бо пораненого треба євакуювати. Цю міну дуже складно розмінувати.
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и шо? они же произведены еще при совдепии - как доказать: наши поставили или сепары в шахте "раскопали" и пользуют?))) краев хер найдешь)))
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нет более подлого лицемерия, нежели запрещение одних орудий убийства и разрешения !!!!прочих. если война справедлива, то ведущие её имеют право(и обязаны) использовать ЛЮБЫЕ средства для победы и в этом случае речь может идти только об их эффективности. пример - хиросима и нагасаки и дрезден и штурм берлина (не в части поедания жуковым собственных солдат, а в плане жертв среди берлинцев. впрочем допускаю, что берлин и брать было не нужно...). если война преступна, то никакие "гуманные" способы её ведения не допустимы и являются преступными.
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Хто бачив "мина лепесток" - ніколи не написав-би такої маячні: ногу по саму сраку(частину стопи, пальці), неможливість розміновувати(духи робили мітлу на довгому держаку і промітали собі дорогу, а через деякий час міна взагалі втрачає здатність вибухати, внітрішні хімічні реакції)
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Я всё жду , когда же наш Главнокомандующий , и пророк его Рыночник изобретут , наконец-то , старую добрую тачанку .
Или коней уже распродали , а технологии изготовления брички давно и безвозвратно утеряны ???
Ну , так выпишите мастеров и коней из Австралии , к примеру , по схеме "Роттердам+" .
В первый раз , что ли ???
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дык у них уже есть "прорыв" - "изобрели" советский 120мм миномет с себестоимостью менее 1к$, и продают в всу по 20к!))) и таки имеют нормальный гешефт!)))
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Сами-то "изобретатели" с "Глоками" ходят , постреливают по пэрэсичным .
Что-то не хотят изобретать для себя тульский кремневый пистоль . Или новаторскую фузею .
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зря это вы. тачанки, да с современными средствами поражения всяко лучше чем выставлять людей(пушечное мясо) на стационарные позиции просто наубой. даже чурки муслимские это давно поняли и в поле стационарных позиций не имеют. только тачанки (пикап тойота) или оборона населённых пунктов.
впрочем барыги своих выблядков на позициях не содержат. они в раде окопались
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Вы главное уясните - хоть тачанка , хоть галактический крейсер с бластерами , да хоть и простая МБР .
Какой в них смысл , если Оно стрелять не разрешает ? Если Ему и так всё хорошо ?
Перемирие нахлебное , ученическое , какие там ещё были до этого ???
Его всё устраивает - он богатеет , власть при нём , а это главное .
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ага-ага, стрелять не разрешает, тем не менее сепары каждый день несут потери, видимо наши их из рогаток бьют... а кроме того стрелять не разрешает и сидят ото 50 тыщ наших солдат и офицеров боевых, год сидят, два сидят, НЕ стреляют и молчат... как бараны ))
Мой совет - больше не пишите этот бред.
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Для покрошки руссо зелёных недочеловечков самы раз! Мелкое дребление на части,для максимального перехода в стадию удобрения ! Хоть говно ,но на удобрение пойдёт.
Их такими делают начиная с детского садика.


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Шо за иезуитская манера называть орудие убийства милыми вещами 😟
Назвали б уже тогда Березка. Хоть какой-то смысл в этом был бы
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Лола, міна пелюсток має 2 варіанти : ПФМ - 1, та ПФМ -1С, ПФМ -1 не має механізму самознищення, а ногу відірве кому як "пощастить" частіше до коліна зрозуміло, але з таким пораненням ти вже не зможеш брати участь у наступі.
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Нурсы с штурмовиков. Бомжи из ИГИЛ тоже так делают.
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Двум государствам разрабатывать и торжественно представлять такую хрень действительно стыдно. Хотя не спорю, штука может и полезная, чтобы потратить имеющиеся запасы ракет, раз вертолётов для них не хватает.

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тебе не приходит в голову, что таким образом НАТО нам предеет свои технологии!?
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Какие именно? Как отцепить кассету НУРС от вертолёта и водрузить на грузовик?
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бля-я-я. ну неужели на гидроопоры нельзя поставить. или с электроприводом.
может рошен потрясти?
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Нуу ... підрозділ обслуги мін. 4 бійця. На кожну опору по 30 сек.
Нормально. І дешево.
Мабуть так розраховували.
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Очень даже актуально - дешевый способ борьбы с беспилотниками.
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Відносно боротьби з безпілотниками - велике питання.
Ця дрібна зараза не така вдала під знищення.

Проте типів БК виявляється у природі є багато.
- кумулятивно-осколочная

- со стреловидными поражающими элементами
-бетонобойная
- кумулятивно-осколочная
- бетонобойная
- объёмно-детонирующая
- фугасная, снаряженной объемно-детонирующей смесью
- Тандемная кумулятивная
- осветительная
- помеховая
- маркерная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8

Якщо дійсно зроблять керованою - буде добре. Знову ж таки, економія.
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Зачем ее делать управляемой? Надо только более-менее точно навести установку и выставить правильную дистанцию на взрывателе ракеты с осколочной боеголовкой (для этих целей и нужна система управления Topaz). Беспилотник не успеет далеко отлететь и попадет в зону поражения осколками.
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Військова таємниця, скільки цих НУРС-ів і зарядів до них в загашниках є...
Мабуть багато, якщо разом з поляками їх "модернізують".
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Правительская верхушка ДНР летит на курорт бизнес классом.

Украина и Польша разработали ракетную систему "Маргаритка" для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов - Цензор.НЕТ 7601
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Теперь понятно как американцы будут на поставлять "Джавелины", типа совместные разаработки с поляками.
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так и есть, ими склады забиты просто, причем они в хорошем состоянии. А вертолетов у нас от силы 50 бортов, а там запасов на 1000... надо куда-то девать, либо в утиль, либо так...
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Ну, прямо таки - "разработали": поставили контейнер НУРС на грузовик. Неважно. Дело в другом: если это повысит эффективность хотя бы в борьбе с беспилотниками - значит, в путь!
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Такі установки стріляють квадратно-гніздовим ураженням.

Модуль дуже компактний можна будь де пристроїти.
Головне у цьому налагодити безперебійне виготовлення цих ракет у великих обсягах.
Щоби поставити машини на відстані 8 км одна від одної по усьому периметру кордону з ТарТарари та умовного кордону з Білорусією і дійсно оснастити електронним пускачем.
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Ідеї цій понад 30 років. НУРСівські пускові ставили на МТЛБешки іще в ДРА.
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може б краще придумали як народ нагодувати..........іуди
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина и Польша разработали ракетную систему "Маргаритка" для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов. ФОТО
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