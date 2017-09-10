 Украина и Польша разработали ракетную систему "Маргаритка" для уничтожения вражеской пехоты, беспилотников и вертолетов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24", об этом пишет польский портал defence24.pl.
Представили ракетную систему во время выставки MSPO-2017 в польском городе Кельце.
Ракетная система сочетает в себе воздушные ракеты калибра 80 мм с наземной пусковой установкой, оснащенной современной системой управления огнем Topaz.
Разрабатывали ее специалисты компании AREX, что входит в WB Group, и украинской компании "Артем", входящий в "Укроборонпром".
Вооружение системы - это типичные 80 мм неуправляемые ракеты советского стандарта, используемые, например, на вертолетах Ми-24 и Ми-8/17. Это решение дает возможность использовать запасы советских пусковых установок и боеприпасов - после соответствующих модернизаций - для поддержания собственных подразделений.
Благодаря программируемой головке, система может бороться не только со скоплением пехоты, артиллерии, или легкобронированных машин, но и беспилотниками и вертолетами, летящими на малой высоте в радиусе 4 км.
Установили систему на грузовик STAR 265M2 в 6×6. Однако пусковая установка и система управления огнем могут быть легко установлены и на другие платформы, включая бронированные машины.
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А хто наш враг ?
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https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64784794
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Ты меня убедил ... Пойду сдыхать в окопы , пока шоколадное кодло торгует . Завтра в военкомат
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Скільки може стрельнути за раз, та який час потрібен для зарядання.
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Обычно,когда где-то появляется фотка пускового блока НУРС на украинской бронетехнике, то сразу начинается истерика в стиле "хохлы тупые, из этого попасть нельзя,это каменный век,никакой эффективности" и т.д ,но как только они видят аналогичную фотку с Афгана,где какой-то майор-кацап поставил на БТР такой же блок, то сразу верещат про "русского гения,который придумал супероружие и уничтожил ним 100500 духов"...
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Или коней уже распродали , а технологии изготовления брички давно и безвозвратно утеряны ???
Ну , так выпишите мастеров и коней из Австралии , к примеру , по схеме "Роттердам+" .
В первый раз , что ли ???
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Что-то не хотят изобретать для себя тульский кремневый пистоль . Или новаторскую фузею .
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впрочем барыги своих выблядков на позициях не содержат. они в раде окопались
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Какой в них смысл , если Оно стрелять не разрешает ? Если Ему и так всё хорошо ?
Перемирие нахлебное , ученическое , какие там ещё были до этого ???
Его всё устраивает - он богатеет , власть при нём , а это главное .
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Мой совет - больше не пишите этот бред.
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Их такими делают начиная с детского садика.
Смотреть YouTube
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Назвали б уже тогда Березка. Хоть какой-то смысл в этом был бы
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может рошен потрясти?
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Нормально. І дешево.
Мабуть так розраховували.
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Ця дрібна зараза не така вдала під знищення.
Проте типів БК виявляється у природі є багато.
- кумулятивно-осколочная
- со стреловидными поражающими элементами
-бетонобойная
- кумулятивно-осколочная
- бетонобойная
- объёмно-детонирующая
- фугасная, снаряженной объемно-детонирующей смесью
- Тандемная кумулятивная
- осветительная
- помеховая
- маркерная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-8
Якщо дійсно зроблять керованою - буде добре. Знову ж таки, економія.
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Мабуть багато, якщо разом з поляками їх "модернізують".
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Модуль дуже компактний можна будь де пристроїти.
Головне у цьому налагодити безперебійне виготовлення цих ракет у великих обсягах.
Щоби поставити машини на відстані 8 км одна від одної по усьому периметру кордону з ТарТарари та умовного кордону з Білорусією і дійсно оснастити електронним пускачем.
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