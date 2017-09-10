 Ночь возле КПП "Краковец" прошла спокойно, - полиция. ФОТО

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба полиции Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение ночи на 10 сентября никакой информации о правонарушениях или происшествиях в подразделения полиции не поступило", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что вблизи пункта пропуска размещен палаточный городок участников ранее заявленного массового мероприятия. По просьбе ряда народных депутатов, организаторов этой акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка.
На месте находится начальник полиции Львовской области Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений.
Сообщается также, что в субботу вечером состоялся инструктаж сил полиции, привлеченных к охране публичной безопасности и порядка на территории вблизи пограничного пункта пропуска "Краковец".
Как известно, 10 сентября экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину через КПП "Краковец".
100 2
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД. ФОТО(274)
Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк(392)
В 2017 году запросы от Грузии о выдаче Саакашвили не поступали, - ГПУ(196)
Саакашвили прибыл в Брюссель для встречи с лидерами европейских политических партий(210)
Не виключений силовий розгін табору прихильників Саакашвілі уночі – джерела в поліції. ВІДЕО(0)
Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили, - Минюст (обновлено)(693)
Порошенко о лишении Саакашвили гражданства: "Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью"(353)
Ответить
Ответить