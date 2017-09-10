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 Политика Украины, Общество
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 Ночь возле КПП "Краковец" прошла спокойно, - полиция. ФОТО

В течение ночи правонарушений или чрезвычайных происшествий вблизи пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе не зафиксировано.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба полиции Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

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"В течение ночи на 10 сентября никакой информации о правонарушениях или происшествиях в подразделения полиции не поступило", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что вблизи пункта пропуска размещен палаточный городок участников ранее заявленного массового мероприятия. По просьбе ряда народных депутатов, организаторов этой акции и представителей общественных организаций полиция осуществляет усиленную охрану публичной безопасности и порядка.

На месте находится начальник полиции Львовской области Валерий Середа, а также руководители структурных полицейских подразделений.

Сообщается также, что в субботу вечером состоялся инструктаж сил полиции, привлеченных к охране публичной безопасности и порядка на территории вблизи пограничного пункта пропуска "Краковец".

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Как известно, 10 сентября экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину через КПП "Краковец".

Ночь возле КПП Краковец прошла спокойно, - полиция 01Ночь возле КПП Краковец прошла спокойно, - полиция 02Ночь возле КПП Краковец прошла спокойно, - полиция 03
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Должно состояться триумфальное возвращение Саакашвили ,это будет означать создание сильной объединённой оппозиции и начало конца соевой эры барыг !!!!
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