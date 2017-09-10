 Пограничники на Закарпатье пресекли вывоз в Словакию старинной скрипки. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen Touareg", направлявшегося в Словакию, совместная группа обнаружила в багажнике скрипку, датированную 1857 годом. Вывезти из Украины музыкальный инструмент, который, скорее всего, представляет культурную и историческую ценность, пытался наш 20-летний соотечественник", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Скрипка изъята и направлена на экспертизу, которая установит ее ценность.
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Это уже везут бизнесмены.
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Хотя, этого и следовало ожидать...
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А как же скрипка спросите вы? а за скрипку Моне 15 впаяют как за контрабанду!
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http://gordonua.com/news/politics/saakashvili-na-ukrainskoy-granice-onlayn-reportazh-206470.html
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Не преувеличивать и не передергивайте.
На границе можно месяцами тусить безвестно. Реакция бывает только при громком кипише или при тусне в Киеве.
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