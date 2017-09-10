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 Пограничники на Закарпатье пресекли вывоз в Словакию старинной скрипки. ФОТО

Пограничники Чопского отряда, совместно с сотрудниками таможенной службы, пресекли попытку незаконного вывоза с территории Украины скрипки 1857 года.

Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen Touareg", направлявшегося в Словакию, совместная группа обнаружила в багажнике скрипку, датированную 1857 годом. Вывезти из Украины музыкальный инструмент, который, скорее всего, представляет культурную и историческую ценность, пытался наш 20-летний соотечественник", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Скрипка изъята и направлена на экспертизу, которая установит ее ценность.

Пограничники на Закарпатье пресекли вывоз в Словакию старинной скрипки 01


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Нет. Если бы с Ужгорода , то заранее договорился бы. Это не закарпатец, думаю. Это безвизовый турист на "венский блошиный рынок " ехал. Отправляла детей в Словакию - первый раз за годы трясли все сумки и коробки. Оказывается- безвизовые туристы везут с собой колбасу и мясо на продажу. Нам венгры расказывали. Помните, как в 90 годы - и сразу на рынок.
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Совки совками і залишились, їх вже не переробиш.
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Что, серьёзно? Епсель-мопсель...
Хотя, этого и следовало ожидать...
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??? и в это же время три фуры с сигаретами 2017 г.в. свободно прошли в Словакию- пилить бабки приятно!
А как же скрипка спросите вы? а за скрипку Моне 15 впаяют как за контрабанду!
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да эти суки откровенно издеваются. любой из этих вертухаев отдаст сто таких скрипок за бутылку водяры.
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Надо было Саакашвили через Закарпатье ломиться. Все были заняты скрипкой - его бы не заметили.
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Для чого він сюди ломиться, з якою ціллю? Чому всі кинулись до кордону і хто це все організував?
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Він є причиною цього шоу, а ось хто організатор мене цікавить більше ніж самі події.
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Напротив. Надо было этому юнцу скрипку тащить в 13-14 часов через КПП "Кракiвець". Все будут заняты Михо. Люди поумнее так и сделают.
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а може це тіпа страдіварі щось таке...як у кіно
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Я починаю думати що значна більшість населення в Україні просто не заслуговує тих зусиль що прикладає Міхо. Самому населенню байдуже що буде. Інакше б на кордоні де Міхо буде переходити зараз зібралось б пів-країни. Ну, нехай щастить.
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Для variable general:
Не преувеличивать и не передергивайте.
На границе можно месяцами тусить безвестно. Реакция бывает только при громком кипише или при тусне в Киеве.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Закарпатье пресекли вывоз в Словакию старинной скрипки. ФОТО
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