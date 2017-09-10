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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (650) Госпогранслужба (3040) контрабанда (2022) сигареты (694)

 Пограничникам на Волыни пришлось применить оружие, чтобы задержать контрабандистов сигарет. ФОТОрепортаж

Пограничники помешали двум попыткам контрабанды сигарет на украинско-польской границе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

8 сентября утром пограничный патруль от отдела "Грабово" заметил группу лиц с пакетами в черном полиэтилене, которые двигались в сторону государственной границы. Перейдя контрольно-следовую полосу с помощью переносного деревянного мостика, 7 неизвестных направились к Западному Бугу.

Заметив пограничников нарушители убежали, оставив 24 ящика с сигаретами и сумку с резиновой лодкой, с помощью которого планировали переправить табак в соседнее государство. Всего пограничники обнаружили 12 000 пачек сигарет без акцизных марок на сумму около 250 тыс. гривен.

Пограничникам на Волыни пришлось применить оружие, чтобы задержать контрабандистов сигарет 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничникам на Волыни пришлось применить оружие, чтобы задержать контрабандистов сигарет 02

Ночью 9 сентября пограничники отдела "Ривне" этого же отряда, отрабатывая имеющуюся информацию приграничных оперативных подразделений, обнаружили двух местных жителей, которые пересекли контрольно-следовую полосу и направились к Западному Бугу с пакетами в черном полиэтилене. Задержать нарушителей, которые пытались убежать, удалось после предупредительных выстрелов вверх.

Пограничникам на Волыни пришлось применить оружие, чтобы задержать контрабандистов сигарет 03

Задержанными оказались 20-летние жители контролируемого пограничного района, которые пытались переправить в Польшу 2,5 тысячи пачек табачных изделий на сумму около 50 тыс. гривен.

Смотрите: 30 тыс. пачек сигарет на 500 тыс. грн выявлены в грузовике у румынской границы. ФОТОрепортаж
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Как всегда работают по мелочи - 24 ящика сигарет! В то же время целые фуры с сигаретами благополучно едут за границу. Причём сигареты производят ни где нибудь, а в ОРДЛО!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничникам на Волыни пришлось применить оружие, чтобы задержать контрабандистов сигарет. ФОТОрепортаж
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