 Пограничникам на Волыни пришлось применить оружие, чтобы задержать контрабандистов сигарет. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
8 сентября утром пограничный патруль от отдела "Грабово" заметил группу лиц с пакетами в черном полиэтилене, которые двигались в сторону государственной границы. Перейдя контрольно-следовую полосу с помощью переносного деревянного мостика, 7 неизвестных направились к Западному Бугу.
Заметив пограничников нарушители убежали, оставив 24 ящика с сигаретами и сумку с резиновой лодкой, с помощью которого планировали переправить табак в соседнее государство. Всего пограничники обнаружили 12 000 пачек сигарет без акцизных марок на сумму около 250 тыс. гривен.
Ночью 9 сентября пограничники отдела "Ривне" этого же отряда, отрабатывая имеющуюся информацию приграничных оперативных подразделений, обнаружили двух местных жителей, которые пересекли контрольно-следовую полосу и направились к Западному Бугу с пакетами в черном полиэтилене. Задержать нарушителей, которые пытались убежать, удалось после предупредительных выстрелов вверх.
Задержанными оказались 20-летние жители контролируемого пограничного района, которые пытались переправить в Польшу 2,5 тысячи пачек табачных изделий на сумму около 50 тыс. гривен.
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