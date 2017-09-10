 Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
По предварительной информации, завтра вблизи пункта "Краковец" ожидается пребывание около трех тысяч человек
"Полицейских ориентировано на четкое соблюдение требований законодательства, а также на быстрое реагирование и пресечение правонарушений. В то же время Национальная полиция призывает всех участников этого массового мероприятия - соблюдать закон, не нарушать правопорядок и быть взаимовежливыми", - заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Напомним, 16 августа Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".
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Секрет прост: этому, с позволения сказать, президенту не нужны люди, защищающие независимость Украины. Ему вообще не нужна НЕЗАВИСИМАЯ Украина. Украинская губерния в составе россии вполне подойдет, если дадут еще пограбить и свалить к патриотичным деткам. А патриотами какой страны они являются, понятно по символам, которые они носят
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45 мин. ·
Внимание! #Розыск!
Ищем родственников пожилой женщины, зовут Гаркуша Мария Ивановна. Найдена сотрудниками патрульной полиции, каталась в лифте на проспекте Правды, 68В. Глухонемая. Показать где живет не может.
Помогите!
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Зато почему-то не боится кровавого барыгу, януковича 2 и т.д.
Вот как это можно понять, люди?
Почему он боится реформированной им Грузии и не боится коррумпированной, контрреволюционной, барыжной по его словам Украины?
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Если б он и правда построил там правовое государство, ему было бы нечего бояться.
Вот только он его не строил. Он строил диктатуру. И что он у нас построит если доберется до трона?
Неужели правовое государство и равные права всем гражданам - право на суд и т.д.
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Тоесть он 10 лет реформировал суды, власть, независимость веток создавал - я так понимаю. И что?
Боится что его посадят по состряпанному обвинению? Грошь цена таким реформам.
И такому реформатору.
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