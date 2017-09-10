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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1620) Нацполиция (8647) Саакашвили (1953) пункт пропуска (353)

 Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД. ФОТО

В течение ночи возле контрольно-пропускного пункта "Краковец" на украинско-польской границе будут нести службу патрульные полицейские и работники Яворивского отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По предварительной информации, завтра вблизи пункта "Краковец" ожидается пребывание около трех тысяч человек

Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска Краковец на Львовщине, - МВД 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Похоже, проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж

Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска Краковец на Львовщине, - МВД 02

"Полицейских ориентировано на четкое соблюдение требований законодательства, а также на быстрое реагирование и пресечение правонарушений. В то же время Национальная полиция призывает всех участников этого массового мероприятия - соблюдать закон, не нарушать правопорядок и быть взаимовежливыми", - заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Также читайте: В ГПСУ советуют "не использовать" КПП "Краковец" в день приезда Саакашвили

Напомним, 16 августа Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".
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Усик победил Хука досрочно ! Поздравление настоящему украинцу !
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Клепал полукосяба , как хотел. Слава Украине!!!! С победой Усика!!!!!
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Більш схоже як наш гідрант тікає з України...
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Если б пэця так с сепарами боролся. У захера и плотвы гражданство до сих пор не отобрали, хотя они "граждане днр" Всякие новинские и прочая погань - граждане страны. Зато добровольцам из Беларуси и Грузии гражданство не дают.
Секрет прост: этому, с позволения сказать, президенту не нужны люди, защищающие независимость Украины. Ему вообще не нужна НЕЗАВИСИМАЯ Украина. Украинская губерния в составе россии вполне подойдет, если дадут еще пограбить и свалить к патриотичным деткам. А патриотами какой страны они являются, понятно по символам, которые они носят
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плотва и захарченко получили гражданство по праву рождения, и отобрать их гражданство нельзя по конституциии...а у михо не отобрали гражданство, а аннулировали его получение(типо из за нарушений в анкете)
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ну тогда на пороха будут гнать, что он нарушил конституционную норму)))
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Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7964Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Хряк думав-вінок не впаде,Барига-солдат не зомліє!Докатався!Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3923
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Короче, Краковец вам, господа коррупционеры!
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Как тебе спиться, кучерявый крейсераврора, бл...?????
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Нашим можновладцям вже давно треба було б засвоїти, що недотримання Закону НИМИ автоматично призводить до недотримання Закону тими, хто постраждав від незаконних дій влади. Клин вибивають клином. Хочеш жити в середовищі ТОТАЛЬНОГО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ - дотримуйся його САМ в першу чергу.
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Вангую - Завтра на КПП Краковец будет такой хардкор что мусора с погранцами запомнят его на всю жизнь.
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monah 58f1317c - ещё ночью может начаться - менты с титушнёй могут пойти в нападение
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хм....ну тогда по ходу менты с титушней домой уже не вернутся...
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ну там семен же лагерь какой то вроде разбил, так что нападать есть на кого)
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на тебя - заедут тебе сзади с дружеским визитом
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Киев Оперативный
45 мин. ·

Внимание! #Розыск!
Ищем родственников пожилой женщины, зовут Гаркуша Мария Ивановна. Найдена сотрудниками патрульной полиции, каталась в лифте на проспекте Правды, 68В. Глухонемая. Показать где живет не может.
Помогите!

Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3341

Полицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД - Цензор.НЕТ 5056
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В понедельник, на выходных писать некому )))На кацапских ресурсах уже есть (
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ну так иди туда и читай там, это же хорошо, когда есть множество разных сайтов
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Нужно было еще несколько дивизий с фронта перебросить.
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Ждем провокации. Известно место, время, и всеми способами накалена ситуация. Если что случится, резонанс будет большой и пойдет во вред только одной стороне. Догадываетесь, кому выгодно, чтоб завтрашний день прошел спокойно и без провокаций?
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Саакашвили боится реформированную им 10 блин лет безграничной власти грузию и туда не суется.
Зато почему-то не боится кровавого барыгу, януковича 2 и т.д.

Вот как это можно понять, люди?

Почему он боится реформированной им Грузии и не боится коррумпированной, контрреволюционной, барыжной по его словам Украины?
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Боится, потому что не приезжает в Грузию?Так можно о любом сказать,"а шо,тебе слабо в Грузию приехать?" PS лютым сторонником Саакашвили не являюсь если что,скорее склоняюсь к нейтральной позиции.
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ну тут шоколадники неплохо так затроллили...михо ж грузин, должен был бы бороться за свою страну, а он почему то ее покинул и воспылал страстью к УКраине
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Чем он вообще в Грузии занимался если это так легко оказалось сломать?
Если б он и правда построил там правовое государство, ему было бы нечего бояться.
Вот только он его не строил. Он строил диктатуру. И что он у нас построит если доберется до трона?
Неужели правовое государство и равные права всем гражданам - право на суд и т.д.
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Он говорил что отдать его грузии - все равно что отдать россии.
Тоесть он 10 лет реформировал суды, власть, независимость веток создавал - я так понимаю. И что?

Боится что его посадят по состряпанному обвинению? Грошь цена таким реформам.
И такому реформатору.
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дурака включаешь, Ду.Ду? не занешь кто при власти в Грузии сейчас? читай и будет тебе просветление а может и счастье))) те, кого Михо загнал под шконку 10 лет назад, выползли наружу...не без помощи хуйло...Так что, не та это Грузия, за которую сражался Саакашвили..((((
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Для начала нужны перевыборы парламента и новый премьер
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перед выборами нужно принять новый закон о выборах и заменить членов ЦВК
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Прикордонник наш не спить... Нашу владу боронить...
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Один граждавнин Украины переполошил все осиное гнездо.
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А в карманах наркота,чтобы завтра её найти у кого-нибудь из встречающих Михо.
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Какое сцыкло парашенко, думаю он уже ПВО и "грады" в Краковец подтянуло...
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Он где вся мусорня собралась - в городе днем с огнем не найдешь ни одного полицейского.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолицейские заступили на ночное патрулирование возле пункта пропуска "Краковец" на Львовщине, - МВД. ФОТО
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