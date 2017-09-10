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 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
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 Тест-драйв "Лексуса" в Херсоне закончился ДТП с тремя погибшими. ФОТОрепортаж

В Херсоне во время тест-драйва "Лексус" врезался в дерево, погибли три человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон - Каховка - Геническ в направлении областного центра. В салоне легкового седана "Лексус" находились водитель и представитель одного из херсонских автосалонов и потенциальный покупатель.

На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. В результате столкновения "Лексус" разорвало на несколько частей. После этого произошло возгорание сухой травы.

Тест-драйв Лексуса в Херсоне закончился ДТП с тремя погибшими 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате столкновения легковушки и лесовоза на Ривненщине погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Тест-драйв Лексуса в Херсоне закончился ДТП с тремя погибшими 02

В результате происшествия водитель автосалона и покупатель погибли на месте ДТП. Представитель фирмы-продавца от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Тест-драйв Лексуса в Херсоне закончился ДТП с тремя погибшими 03

Смотрите: Огненное ДТП в Киеве: "Опель" врезался в столб и сгорел за 2 минуты. ВИДЕО

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
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ну дыбилы мажорные что еще можно тут сказать лучше бы продали его и подарили деньги в детский дом или на тепловизоры в АТО
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Госпади да когда ж вы бараны начнёте читать чуть дальше заголовка.
Какие мажёры что ты мелешь, за рулём был штатный водила автосалона, покупатель сидел рядом. Кому продали ??Этом ашина ещё не купленная с автосалона. Статью прочитай мажёр..
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Странный был покупатель. Доверил тест авто другому. Или ездить не купил?
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мудак за рулем - остальные в салоне не при чем...
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ну, наверное правильным заголовкам было б ни тест драйв,а краш тест
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТест-драйв "Лексуса" в Херсоне закончился ДТП с тремя погибшими. ФОТОрепортаж
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