 Тест-драйв "Лексуса" в Херсоне закончился ДТП с тремя погибшими. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон - Каховка - Геническ в направлении областного центра. В салоне легкового седана "Лексус" находились водитель и представитель одного из херсонских автосалонов и потенциальный покупатель.
На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. В результате столкновения "Лексус" разорвало на несколько частей. После этого произошло возгорание сухой травы.
В результате происшествия водитель автосалона и покупатель погибли на месте ДТП. Представитель фирмы-продавца от полученных травм скончался по дороге в больницу.
Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
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Какие мажёры что ты мелешь, за рулём был штатный водила автосалона, покупатель сидел рядом. Кому продали ??Этом ашина ещё не купленная с автосалона. Статью прочитай мажёр..
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