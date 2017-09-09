 Возле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
8 сентября нацгвардеец при охране посольства Республики Болгария в Украине у забора обнаружил подозрительный пакет белого цвета. По прибытии наряда полиции было установлено, что в пакете находятся патроны калибра 7.62 мм.
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мо кого из них наградить енаралом?
кони зря овес жрут....
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что делать, если отбирают землю в Крыму
https://www.youtube.com/watch?v=Sa9FsiuLme0
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капЄць! невже всі рвонули Міхо зустрічать?
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от предателя Зубкова:
"Настрадавшись в родном мне российском Крыму за 3,5 года от крымских властей, с лихвой поняв, что такое современная россия, какое её отношение к людям, к предпринимателям, просто к неординарным и талантливым россиянам, я уже не боюсь ни закрытия своих объектов, ни своей посадки в тюрьму. К сожалению, в сегодняшней россии это нормально. Потому что к управлению целыми регионами россии допускают таких недалёких руководителей, взявшихся ниоткуда, как Аксёнов, потому что в Госдуме у нас сидят сплошные «Поклоунские». И от этого на душе грустно и противно. Парадокс лишь в том, что Украина позволила мне, русскому человеку Олегу Зубкову, всё это создать, построить, украинский президент наградил меня орденом «За заслуги III степени», за заслуги перед украинским народом. А при россии мои парки не только не смогли развиваться, но и не смогли нормально жить и, скорее всего, прекратят своё существование, а российский президент так и не смог защитить мои парки и меня от крымских «гоблинов». Но я уверен, что в людской памяти я и мои парки останутся навсегда"
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Хтось йшов мабуть до болгарського посольства по безвiз,та й забув пакет, ну то що такого?
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