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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1269) Киев (18111) посольство (448) Национальная гвардия (1263)

 Возле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ. ФОТО

В Киеве возле посольства Болгарии военнослужащий Национальной гвардии обнаружил пакет с патронами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

8 сентября нацгвардеец при охране посольства Республики Болгария в Украине у забора обнаружил подозрительный пакет белого цвета. По прибытии наряда полиции было установлено, что в пакете находятся патроны калибра 7.62 мм.

Возле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Арсенал боеприпасов выявлен при обыске у жителя Бахмута, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Возле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ 02

Читайте: Полиция с привлечением Нацгвардии усиливает патрулирование центра Киева и метрополитена, - МВД

Возле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ 03

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Мож-то "нелетальная" гуманитарка от Болгарии?
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Из "военторга" пробная партия, а олень спалил контору!
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новость-возле посольства Болгарии обнаружен болгарский прец

Возле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ - Цензор.НЕТ 384
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- и сразу с Михо, у нас всё будет , как в Америке").
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Ну чого ж Ви так. Це, безумовно, надзвичайно важлива новина. Мабудь. Х.з., що воно означає... Може, кацапстану настає пипець? А може це через болгарське посольство дамбаські впопучленці зброю здають?
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так активно охраняли что не заметили как подбросили
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АААААА!!!!!! ЫЫЫЫ!!!! Почему и эта новость не о ГРИБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я требую новости о Грибе!!!! У меня лломкаа!!!! Цензор подсадил на Гриба а теперь перестал дозу постоянную выдавать!!!!
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Поссорить Украину с Болгарами хотят Вроде Пуйло на празднике Москвы весь день, точно не он, кто же это сделал?
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а, недострой. Зато как у кацев сладко горят балоны!
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недорабатывает сбу...
мо кого из них наградить енаралом?
кони зря овес жрут....
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Так. Будуть встеляти йому дорогу гіллям лаврового дерева.
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За полгода Россия убила угольную отрасль в ОРДЛО http://hvylya.net/news/digest/za-polgoda-rossiya-ubila-ugolnuyu-otrasl-v-ordlo.html
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ОООО=))
от предателя Зубкова:
"Настрадавшись в родном мне российском Крыму за 3,5 года от крымских властей, с лихвой поняв, что такое современная россия, какое её отношение к людям, к предпринимателям, просто к неординарным и талантливым россиянам, я уже не боюсь ни закрытия своих объектов, ни своей посадки в тюрьму. К сожалению, в сегодняшней россии это нормально. Потому что к управлению целыми регионами россии допускают таких недалёких руководителей, взявшихся ниоткуда, как Аксёнов, потому что в Госдуме у нас сидят сплошные «Поклоунские». И от этого на душе грустно и противно. Парадокс лишь в том, что Украина позволила мне, русскому человеку Олегу Зубкову, всё это создать, построить, украинский президент наградил меня орденом «За заслуги III степени», за заслуги перед украинским народом. А при россии мои парки не только не смогли развиваться, но и не смогли нормально жить и, скорее всего, прекратят своё существование, а российский президент так и не смог защитить мои парки и меня от крымских «гоблинов». Но я уверен, что в людской памяти я и мои парки останутся навсегда"
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Хтось мабуть йшов за безвiзом до Болга

Хтось йшов мабуть до болгарського посольства по безвiз,та й забув пакет, ну то що такого?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВозле посольства Болгарии в Киеве был найден пакет с боеприпасами, - НГУ. ФОТО
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