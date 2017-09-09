 Арсенал боеприпасов выявлен при обыске у жителя Бахмута, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках спецоперации по пресечению нелегального оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сыщики получили информацию о том, что в доме в частном секторе города Бахмут хранится большое количество опасных предметов.
Получив санкцию на проведение обыска, правоохранители пришли по указанному адресу. В гаражной яме и в сточной канаве нашли 2 гранатомета, 6 гранат Ф-1, 4 - РГД-5, 9 запалов к ним, 11 гранат ВОГ, 7 крупнокалиберных снарядов, более 2 000 патронов различного калибра, 1 дымовую и 2 сигнальных шашки, ручной кумулятивной гранату и около 20 кг пороха.
Хозяин, 1976 г.р., который ранее не имел проблем с законом, объясняет, что нашел арсенал и перенес к себе домой.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Владельцу грозит до 7 лет лишения свободы.
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