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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Танкисты 14-ой ОМБр выиграли соревнования на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТО

В результате недельной борьбы определился победитель соревнований на лучший танковый взвод Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Танкисты 14-ой ОМБр выиграли соревнования на лучший танковый взвод ВСУ 01

Третье место заняли представители ВМС из 36- й бригады морской пехоты, вторыми стали танкисты с 25-й воздушно-десантной бригады.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Соревнования на звание лучшего танкового взвода ВСУ проходят на Черниговщине. ВИДЕО

Главный приз в сто тысяч гривен повезут домой бойцы 14- й отдельной механизированной бригады. Дополнительные 20 тыс. грн они получили от председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича.


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вперед, на банковую, барыг душить
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Почему-то очень часто совпадает кацап с дураком...
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Вітаю!
Бажаю перемагати завжди і всіх(москалів,мається на увазі))))
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Молодцы,четырнадцатка страшный сон бурятов-танкистов,они даже выговаривать наименование научились чисто не коверкая,страх снимает все помехи
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они йосю видели, после этого можно и сгореть
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Только они фальстартонули - сразу сгорели, а потом кабздуна увидели.
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Цензор! Где Гриб(отец и сын)? Что вы с ними сделали?
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Какой уже десяток раз ты этот вопрос задаешь,может тебе не те грибы надо
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Ну, б...ь, такое мега событие и весь день ни одной новости. Я волнуюсь в отличии от вас.
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Так... я устал. Пришлось помогать Цензору. Самый свежак, от Портникова, шестичасовой давности: "По словам Портникова, "Павел Гриб поплатился за эту свою "инопланетность""(с). Вот, видишь?! И более- не спрашивай!
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Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать?

Андрей Дидовик ,бульбой клянусь,НИЧИГО Гриб у бандитов фсб в краснодаре в сизо № 5
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Цензор , не спи ... Давай больше новостей о Саакашвили
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вы у нас вумный кацап,так юморните как умеете...
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Бутувов

Бучтусов,хватитговно сеять,рассказывай как МИХО проходит кордон!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТанкисты 14-ой ОМБр выиграли соревнования на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТО
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