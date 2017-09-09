 Танкисты 14-ой ОМБр выиграли соревнования на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Третье место заняли представители ВМС из 36- й бригады морской пехоты, вторыми стали танкисты с 25-й воздушно-десантной бригады.
Главный приз в сто тысяч гривен повезут домой бойцы 14- й отдельной механизированной бригады. Дополнительные 20 тыс. грн они получили от председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича.
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Бажаю перемагати завжди і всіх(москалів,мається на увазі))))
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Андрей Дидовик ,бульбой клянусь,НИЧИГО Гриб у бандитов фсб в краснодаре в сизо № 5
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Бучтусов,хватитговно сеять,рассказывай как МИХО проходит кордон!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=RR212uumXww
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