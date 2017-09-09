 "Похоже проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Приехал в Краковец, а здесь поспешно ставят и красят какой-то столбы, натягивают провода и сетки. Похоже, проект Стена наконец дошел до западных границ", - написал журналист.
Напомним, 16 августа Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".
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К сожалению, в сегодняшней россии это нормально. Потому что к управлению целыми регионами россии допускают таких недалёких руководителей, взявшихся ниоткуда, как Аксёнов, потому что в Госдуме у нас сидят сплошные «Поклоунские». И от этого на душе грустно и противно.
Парадокс лишь в том, что Украина позволила мне, русскому человеку Олегу Зубкову, всё это создать, построить, украинский президент наградил меня орденом «За заслуги III степени», за заслуги перед украинским народом. А при россии мои парки не только не смогли развиваться, но и не смогли нормально жить и, скорее всего, прекратят своё существование, а российский президент так и не смог защитить мои парки и меня от крымских «гоблинов». :D
Но я уверен, что в людской памяти я и мои парки останутся навсегда" https://ru.krymr.com/a/28709742.html
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От тобі і Послідовна митна політика Порошенка....
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Ту пора Миротворцу задуматься.
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сделают по Европейским стандартам.
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Такой принцыпиальный? А чего в отставку не подал?
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Бідна Йуля, її списали...
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