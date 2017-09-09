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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:гражданство (692) граница (3183) Львовщина (1618) Саакашвили (1951) Казанский Денис (75) пункт пропуска (351)

 "Похоже проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Краковец" на Львовщине ведутся работы по укреплению границы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал в Краковец, а здесь поспешно ставят и красят какой-то столбы, натягивают провода и сетки. Похоже, проект Стена наконец дошел до западных границ", - написал журналист.

Похоже проект Стена наконец дошел до западных границ, - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска Краковец 01
Похоже проект Стена наконец дошел до западных границ, - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска Краковец 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили. ФОТО

Похоже проект Стена наконец дошел до западных границ, - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска Краковец 03
Похоже проект Стена наконец дошел до западных границ, - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска Краковец 04
Похоже проект Стена наконец дошел до западных границ, - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска Краковец 05

Смотрите также: Колонна длиной в 4 км выдвинулась на Краковец, - "Рух новых сил". ФОТОрепортаж

Напомним, 16 августа Михеил Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".
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он и другому клялся, шо погибнет за его канал, ну и шо? канал погиб, а Пэтя жив...
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Было такое. Это оно Шустрику клялось, пока это жиденок ему на программе все льготы давал.
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карта так ложиться ,что завтра у Януковича может появиться новый сосед по имени Петя ...
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придурки рошеновские- МИХО ВСЕ РАВНО ПРИЕДЕТ В УКРАИНУ, ВАС ШАКАЛОВ ОБЛЕЗЛЫХ НИКТО НЕ БОИТСЯ
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так, і зразу відправлять до торгового партнера - )(уйла
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Друже , диви як рошенівські іроди бояться Міхи.По ходу добра він людина .А ригобепепешна банда вже ненависна по всій країні.
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Боятися блазня?
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Русня тупая, не устал еще хуйню писать ? ^^
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Похоже завтра будет начало нового майдана, все на это указывает.
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Майдани починались, коли поставав вибір між заходом та сходом, поки що таких викликів не має.
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Не вірю тобі.Ти он люциферному лайкнула , коли він на Міху бруд лив.
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Цікавим обіцяє бути завтрішній день.. Дуже цікавим..
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Я тут щас подумал, с перепугу... Хорошо шо он не в Мариуполь приезжает... со стороны Новоазовска. Вот тогда- были бы реальные основания его задержать!
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Михо - едет? Заборы, заборчики, трава зеленая, побелки - покраски, колючая проволока... Не важно кто едет. Все должно быть в обычном режиме, не позорьтесь. Сделает ли Михо, что обещает, как и ПАП - страну достойной? Вопрос? Вопрос. Многих мы видали за эти годы. Многие такие - здрвствуют, другие, такие в тени, а воз и ныне там. Кто бы не ездил, кто бы не тянул колючку. Они такие. Все решится людьми и пониманием. Какими мы есть, какими нам быть и какими нам стать. Все остальное? Шелуха.
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..злодій у міжнародному розшуку повинен сидіти у в'язниці.. поцріоти????????????
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Вічна ганьба і прокляття баризі і всій його рошенівській банді....на віки віків
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Це гасло повинно на твоїх воротах написано червоним. У Бяшки буде звичайна реакція.
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а вот интересно, а если МИХО объявит другое место пересечения границы? А пересечет ее в третьем или четвертом месте ......
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тогда усе, памперсов педре может и не хватить, а хватит удар
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Ну а что,дюжину таких саакшвиликов и власти весь периметр заколотят.
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Ветры и вёрсты, убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль. Хей,генацвале!
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Порция свежих откровений от предателя Зубкова: "Настрадавшись в родном мне российском Крыму за 3,5 года от крымских властей, с лихвой поняв, что такое современная россия, какое её отношение к людям, к предпринимателям, просто к неординарным и талантливым россиянам, я уже не боюсь ни закрытия своих объектов, ни своей посадки в тюрьму.

К сожалению, в сегодняшней россии это нормально. Потому что к управлению целыми регионами россии допускают таких недалёких руководителей, взявшихся ниоткуда, как Аксёнов, потому что в Госдуме у нас сидят сплошные «Поклоунские». И от этого на душе грустно и противно.

Парадокс лишь в том, что Украина позволила мне, русскому человеку Олегу Зубкову, всё это создать, построить, украинский президент наградил меня орденом «За заслуги III степени», за заслуги перед украинским народом. А при россии мои парки не только не смогли развиваться, но и не смогли нормально жить и, скорее всего, прекратят своё существование, а российский президент так и не смог защитить мои парки и меня от крымских «гоблинов». :D

Но я уверен, что в людской памяти я и мои парки останутся навсегда" https://ru.krymr.com/a/28709742.html
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і нульові мита на какао-боби та шоколадне обладнання..
От тобі і Послідовна митна політика Порошенка....
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Та твій - саме твій - бо ти як гівно у струмку - куди тече, туди пливе - Овоч просто розстріляв сотню людей, та війну проти України розпочав. Хіба це можна порівняти зі звірством Саакашвілі?
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Ні. Я взагалі обожнюю Саакашвілі, але всеж-таки вважаю що Президнентом України має бути Ігор Валерійович Коломойський.
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И никаких миллиардов не понадобилось. Вот что бывает когда у власти очко жмёт - сразу на совесть работают.
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Посадіть його на осла і кидайте пальмове віття під ноги! Ай-яй-яй! Галасу, як навколо Ісуса, що вдруге зійшов на землю! Тьху!
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Коллизия.Человек без гражданства ходит-бродит по европам не взирая на границы.
Ту пора Миротворцу задуматься.
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Ты смотри, какую стройку развернули. Если планы у Михо, будут прорываться в Киев, то возможно всю трассу

сделают по Европейским стандартам.
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они бы так всю границу укрепили, как от Михаила...
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"Буду расстреливать на месте всех этих бл….ей, кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте. А именно: Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne, и прочих российских агентов", - сказал Кива.

"Похоже проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец" - Цензор.НЕТ 8732
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Не,лять, Петя его пригласил, а он его же гавном поливает.....
Такой принцыпиальный? А чего в отставку не подал?
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вообще-то подал, доброе утро коматозникам
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А где пандус для Жулька коляски?.. опять инвалидов на голову обижают..
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Ребята , вот что интересно-от кацапов так не городились как от Михи. Петя наверное с офшоров на стену отслюнявил с перепугу.
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дебилы бля...еще ток по проволке пустите идиоты ссыкливые!
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В списке 136 будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро, есть гражданка Украины Светлана Бевза.Об этом пишет французский таблоид L'express.Отметим, что именно так зовут жену министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который уже успел отреагировать на публикацию....
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Сьогодні все купив Клопомойський для Сракашвілі!
Бідна Йуля, її списали... "Похоже проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец" - Цензор.НЕТ 3667
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Что ты Джамал равняешь! С козломордыми у них бизнес на смертях наших простых ребят. НО ! Те воюют и молчат. Чего боятся "наши барыги". А ВДРУГ ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ И ЭТИ МУЖИКИ ПРИДУТ ПРАВА КАЧАТЬ!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Похоже проект "Стена" наконец дошел до западных границ", - журналист Казанский о ситуации в пункте пропуска "Краковец". ФОТОрепортаж
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