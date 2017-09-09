 Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
К тактическим учениям, которые проходят на Николаевщине, привлеченны механизированные, танковые и артиллерийские подразделения оперативного командования "Восток", подразделения высокомобильных десантных войск, транспортной, истребительной и армейской авиации, а также инженерных войск.
Согласно замыслу учений, механизированная бригада, находясь в обороне, выполнила задачу по сдерживанию противника и обеспечила создание условий для успешного наступления танковых и десантных подразделений, которые при поддержке авиации сумели захватить выгодный плацдарм и развить успех путем преодоления водной преграды и закрепились на новых рубежах.
Силы танковой бригады при огневой поддержке артиллерии и рейдовых и десантно-штурмовых действий подразделений высокомобильных десантных войск успешно преодолели водную преграду, форсировав водную преграду по дну реки и с помощью оперативно развернутой паромной переправы.
Практическому этапу с боевой стрельбой предшествовала работа по боевому слаживанию подразделений и внедрению новых методов управления войсками в динамике.
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