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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Практический этап тактических учений с привлечением боевых возможностей подразделений различных видов Вооруженных Сил прошел на полигоне "Широкий лан".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

К тактическим учениям, которые проходят на Николаевщине, привлеченны механизированные, танковые и артиллерийские подразделения оперативного командования "Восток", подразделения высокомобильных десантных войск, транспортной, истребительной и армейской авиации, а также инженерных войск.

Согласно замыслу учений, механизированная бригада, находясь в обороне, выполнила задачу по сдерживанию противника и обеспечила создание условий для успешного наступления танковых и десантных подразделений, которые при поддержке авиации сумели захватить выгодный плацдарм и развить успех путем преодоления водной преграды и закрепились на новых рубежах.

Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 02
Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 03
Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 04

Силы танковой бригады при огневой поддержке артиллерии и рейдовых и десантно-штурмовых действий подразделений высокомобильных десантных войск успешно преодолели водную преграду, форсировав водную преграду по дну реки и с помощью оперативно развернутой паромной переправы.

Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 05

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Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 06
Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 07
Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 08

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Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ 09

Практическому этапу с боевой стрельбой предшествовала работа по боевому слаживанию подразделений и внедрению новых методов управления войсками в динамике.
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