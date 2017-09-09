 "Об их подвигах должна знать и помнить вся страна", - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, Президент отметил высокими госнаградами военнослужащих Нацгвардии за мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.
Орден "За мужество" ІІІ степени глава государства вручил сержанту Эдуарду Богачуку, капитану Дмитрию Витязю, старшему сержанту Алексею Копейке, полковнику Ивану Миропольскому и подполковнику Дмитрию Семаку.
Командир военной части Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Иван Миропольский вместе с личным составом подчиненной части активно участвует в выполнении служебно-боевых заданий в зоне проведения АТО с 2014 года. Под его руководством личный состав части осуществлял зачистку Лисичанска от российских наемников. В феврале 2015 года полковник Миропольский непосредственно участвовал в прикрытии выхода подразделений НГУ и ВСУ из Дебальцево. Во время выполнения боевых заданий организовал выполнение заданий службы на блокпостах, взводных опорных пунктах. Несмотря на постоянные обстрелы, рискуя собственной жизнью, полковник Миропольский дал пример самоотверженного выполнения воинского долга, мужества и преданности Военной присяге.
Старший инструктор по высотной и парашютно-десантной подготовке группы инструкторов отдельного отряда специального назначения Южного территориального управления НГУ Дмитрий Витязь в течение 2014-2017 годов активно участвовал в исполнении служебно-боевых заданий в зоне проведения АТО. С августа по сентябрь 2014 года выполнял обязанности командира экипажа БТР-60 ПБ в составе объединенной группировки в Амвросиевском районе Донецкой области, под обстрелом врага прикрывал своих товарищей. Удерживал оборону позиций в окружении противника, отбивая огромное количество атак, продолжая вести бой, подавляя огневые точки противника, благодаря чему была уничтожена военная техника: 8 единиц БТР, КрАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; уничтожена установка БМ-21 "ГРАД" и захвачены в плен 4 наемника РФ.
Инструктор-пулеметчик 1-й боевой группы на бронетранспортерах группы огневой поддержки отдельного отряда специального назначения Северного Киевского территориального управления НГУ Эдуард Богачук также в течение 2014-2017 годов привлекался к выполнению служебно-боевых заданий в зоне проведения АТО. Во время выполнения боевых заданий образцово выполнял службу в составе разведывательных групп, неоднократно участвовал в уничтожении диверсионно-разведывательных групп и засад незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области.
31 марта этого года сержант участвовал в выполнении боевого задания в составе разведывательной группы по проведению специальной разведки и контрснайперских мероприятий в районе Зайцево, Торецкого, Горловки и прилегающей к ним территории. Группа выдвинулась в район террикона, где находились позиции террористов, для выполнения задания между позициями войск Национальной гвардии Украины и войск противника с целью проведения специальной разведки за действиями противника и подготовки данных для выполнения контрснайперских мероприятий. Движение вперед значительно усложнялось наличием минно-взрывных устройств, "растяжек", которыми противник пытался помешать незаметному подходу к его позициям. Военнослужащие двигались вперед, обезвреживая взрывные устройства. Однако во время передвижения вблизи позиции противника в результате взрыва капитан Левкун получил ранения двух ног. Несмотря на усиление обстрелов со стороны противника сержант Богачук добрался до тяжело раненого капитана Левкуна и быстро предоставил ему медицинскую помощь, остановив кровотечение. После этого, поочередно с младшим сержантом Доломановым, более 5 километров на руках эвакуировали раненого капитана, чем спасли ему жизнь.
"Такими героями вы имеете право гордиться. Об их подвигах должна знать и помнить вся страна", - подчеркнул Глава государства.
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Ну как делают?
Пока только балаболят. Язык-то без костей.
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І не лякай мене- мені боятися нічого!
"Из мужиков не уволят и лопату из рук не заберут"!!!
А крім лопати в мене ще Мосберг-500 і до біса патронів- так що трохи стули писок і спілкуйся нормально.
Якщо здатен!
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Героям Слава!
Смерть ворогам!
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Лицемер, циник , лжец. Интернет это хорошо. Но этот негодяй лечит своих детей и родственников на расстоянии по инету, телефону??? Там консилиум лучших лекарей или зарубежная клиника...Геноцид продолжается. В стране должно остаться миллионов 20....
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