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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:героизм (173) награда (1245) Порошенко (13748) Национальная гвардия (1261)

 "Об их подвигах должна знать и помнить вся страна", - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Винницкую область Президент Петр Порошенко посетил одну из воинских частей Национальной гвардии и отметил государственными наградами военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, Президент отметил высокими госнаградами военнослужащих Нацгвардии за мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Орден "За мужество" ІІІ степени глава государства вручил сержанту Эдуарду Богачуку, капитану Дмитрию Витязю, старшему сержанту Алексею Копейке, полковнику Ивану Миропольскому и подполковнику Дмитрию Семаку.

Командир военной части Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Иван Миропольский вместе с личным составом подчиненной части активно участвует в выполнении служебно-боевых заданий в зоне проведения АТО с 2014 года. Под его руководством личный состав части осуществлял зачистку Лисичанска от российских наемников. В феврале 2015 года полковник Миропольский непосредственно участвовал в прикрытии выхода подразделений НГУ и ВСУ из Дебальцево. Во время выполнения боевых заданий организовал выполнение заданий службы на блокпостах, взводных опорных пунктах. Несмотря на постоянные обстрелы, рискуя собственной жизнью, полковник Миропольский дал пример самоотверженного выполнения воинского долга, мужества и преданности Военной присяге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр Полторак в зоне АТО вручил награды разведчикам и танкистам

Старший инструктор по высотной и парашютно-десантной подготовке группы инструкторов отдельного отряда специального назначения Южного территориального управления НГУ Дмитрий Витязь в течение 2014-2017 годов активно участвовал в исполнении служебно-боевых заданий в зоне проведения АТО. С августа по сентябрь 2014 года выполнял обязанности командира экипажа БТР-60 ПБ в составе объединенной группировки в Амвросиевском районе Донецкой области, под обстрелом врага прикрывал своих товарищей. Удерживал оборону позиций в окружении противника, отбивая огромное количество атак, продолжая вести бой, подавляя огневые точки противника, благодаря чему была уничтожена военная техника: 8 единиц БТР, КрАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; уничтожена установка БМ-21 "ГРАД" и захвачены в плен 4 наемника РФ.

Инструктор-пулеметчик 1-й боевой группы на бронетранспортерах группы огневой поддержки отдельного отряда специального назначения Северного Киевского территориального управления НГУ Эдуард Богачук также в течение 2014-2017 годов привлекался к выполнению служебно-боевых заданий в зоне проведения АТО. Во время выполнения боевых заданий образцово выполнял службу в составе разведывательных групп, неоднократно участвовал в уничтожении диверсионно-разведывательных групп и засад незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области.

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31 марта этого года сержант участвовал в выполнении боевого задания в составе разведывательной группы по проведению специальной разведки и контрснайперских мероприятий в районе Зайцево, Торецкого, Горловки и прилегающей к ним территории. Группа выдвинулась в район террикона, где находились позиции террористов, для выполнения задания между позициями войск Национальной гвардии Украины и войск противника с целью проведения специальной разведки за действиями противника и подготовки данных для выполнения контрснайперских мероприятий. Движение вперед значительно усложнялось наличием минно-взрывных устройств, "растяжек", которыми противник пытался помешать незаметному подходу к его позициям. Военнослужащие двигались вперед, обезвреживая взрывные устройства. Однако во время передвижения вблизи позиции противника в результате взрыва капитан Левкун получил ранения двух ног. Несмотря на усиление обстрелов со стороны противника сержант Богачук добрался до тяжело раненого капитана Левкуна и быстро предоставил ему медицинскую помощь, остановив кровотечение. После этого, поочередно с младшим сержантом Доломановым, более 5 километров на руках эвакуировали раненого капитана, чем спасли ему жизнь.

"Такими героями вы имеете право гордиться. Об их подвигах должна знать и помнить вся страна", - подчеркнул Глава государства.

Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 01Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 02Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 03Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 04Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 05Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 06Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 07Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 08Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 09Об их подвигах должна знать и помнить вся страна, - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине 10



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Спасибо пацанам за зачистку ХОГА. А ведь другие струхнули и отказались выполнять приказ.
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В этом, кстати, и кроется ответ, почему в Донецке и Луганске ситуацию не смогли изменить. Милиция просто саботировала все приказы.
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нах.гвардія це-червонопагонніки. я не буду казати про тих хлопців які реально воювали і загинули за Українуц нічого погано окрім -СЛАВА ВАМ БРАТТЯ !!!!! решта 90 % це пси авакова -торбіли кончені. злодюги.
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А порох тут как тут порисоваться. Ну ничего, абсолютно ничего для страны не делает.
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весь мир говорит по другому - не ну у каждого свое мнение конечно))
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Зато делают всякие "апазицианеры".
Ну как делают?

Пока только балаболят. Язык-то без костей.
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Так і є. Було ВВ стало НГ. Більш нічого не змінилося.
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это вы за паребриком так думаете - нам та виднее)))
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це всім тім що наразі Саакакшвілі в Краковці зустрічають ? не рано ? бо їм інші медалі приготовим... з закруткою на спині......
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Олександре- зараз багато відео як активістів чекають тітушки. а де вони взялися ? я знаю що у мене є президент...... всі тітушки раніше були задіяні проти Майдана. історія повторюється ? дивись Олександре щоб ти до денерів разом з прихильниками не тікав.....
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С ботами надо пожощще. Эти тебя не пожалют,если что. Не стоит с ними панькаться и по именам называть.
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"Багато відео"- це що таке?
І не лякай мене- мені боятися нічого!
"Из мужиков не уволят и лопату из рук не заберут"!!!
А крім лопати в мене ще Мосберг-500 і до біса патронів- так що трохи стули писок і спілкуйся нормально.
Якщо здатен!
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Петя,титушки в намордниках уже готовятся на границе чинить безпредел ,смотри Петя,если прольётся кровь то до ростова ты можешь и не добежать ...
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Говорилка он знатная, но ничего невыполнялка. Ну почти сам уже там с ними был....Ребята молодцы, спасибо!
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Не могу припомнить ни одного подвига Пети. А нет, есть эпизод, где он грудью прыгал на экскаватор, защищая Януковича.
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а стать призедентом воюещей страны с его деньгами и возможностями жить как другие олигархи - разве это не подвиг?
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Увеличил состояние минимум в 3 раза, при том что все (кроме олигархата и их прислуги) в ОПЕ!
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тю, а все зарубежные издание ,ну те шо экономикой занимаються .пишут шо потерал за 3 года 400 лимонов долларов - не ну ты то у нас спец ))))
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А 144 Петрові реформи - це не подвиг? У Петра реформ більше, ніж в Геракла подвигів, ніж в Сірка блох і більше ніж ніків у Галіного Сашка..
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Понаразводил тут пуеву тучу реформ, шо сучкаблох. Разве может такую гору реформ переварить Ненька за раз. Пожалел бы хотя бы разок.
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Конечно наши ребята молодцы и герои. Но блин! Эта ..... весь праздник портит.
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А он у нас горбатый?Пузо уже и со спины растет?
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"Именно для этого будет внедряться телемедицина, налаживаться широкополосная интернет-связь, чтобы врач на расстоянии мог быстро определить, что делать с пациентом, какое ему назначить лечение или дополнительную консультацию" - Петро Порошенко завление на перефирии для районых центров и сёл!
Лицемер, циник , лжец. Интернет это хорошо. Но этот негодяй лечит своих детей и родственников на расстоянии по инету, телефону??? Там консилиум лучших лекарей или зарубежная клиника...Геноцид продолжается. В стране должно остаться миллионов 20....
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Нацгвардия-это наша защита и надежда. Слава защитникам Конституционного Строя !
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Все об стране и людях думаете Петр Алексеевич! Отдохнули бы уже, вы наш золотой человек.
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Тебя холоп спрашивать когда кому отдыхать никто не собирается.
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Дивлячись на гіперактивність Петра протягом останніх двох тижнів, хочеться мати 10 вересня мінімум два рази на місяць і кожного місяця..
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Ну опять зрада-ну шо бы нэ робыв Пэтро Олэкиёвыч а всэ зрада. Дажэ з жинкою спаты ляжэ-тэж зрада.
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Тэ що майорыть жовто-сыний прапор над державою за якый мы дякуемо нашому Прэзыденту тэж очень многим не нравится.
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Главный впихаватель наград!!! Уёбищный призядент. Хлопцы!!! Вам не стыдно принимать от этого хуйла награды?
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Только призрение к тем кто получил награды от порошенко
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Об их подвигах должна знать и помнить вся страна", - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине. ФОТОрепортаж
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