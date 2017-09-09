 ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
"Вблизи Чернигова, в рамках проведения учений по логистическому обеспечению, военные вместе с учеными Государственного научно-испытательного центра ВС Украины, практикуются в прикрытии баз, арсеналов и складов Вооруженных Сил Украины от воздействия вражеских беспилотных летательных аппаратов", - сообщает ведомство.
По словам начальника военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Юрия Гусака, на обучение задействовали перспективные образцы радиолокационных средств, которые уже продемонстрировали свою эффективную работу по выявлению и обезвреживанию разного класса беспилотников.
В рамках проведения обучения также отрабатываются алгоритмы действий оперативных дежурных по организации противовоздушной обороны военных объектов и продолжается процесс совершенствования личных навыков операторов отечественных БПЛА. С этой целью военные задействовали более десятка их модификаций. Для некоторых моделей беспилотников еще продолжаются процедуры испытания и взятия на вооружение.
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