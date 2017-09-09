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 Политика Украины
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 ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Черниговской области военнослужащие Вооруженных Сил Украины тренируются в организации противодействия беспилотникам противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"Вблизи Чернигова, в рамках проведения учений по логистическому обеспечению, военные вместе с учеными Государственного научно-испытательного центра ВС Украины, практикуются в прикрытии баз, арсеналов и складов Вооруженных Сил Украины от воздействия вражеских беспилотных летательных аппаратов", - сообщает ведомство.

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По словам начальника военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Юрия Гусака, на обучение задействовали перспективные образцы радиолокационных средств, которые уже продемонстрировали свою эффективную работу по выявлению и обезвреживанию разного класса беспилотников.

В рамках проведения обучения также отрабатываются алгоритмы действий оперативных дежурных по организации противовоздушной обороны военных объектов и продолжается процесс совершенствования личных навыков операторов отечественных БПЛА. С этой целью военные задействовали более десятка их модификаций. Для некоторых моделей беспилотников еще продолжаются процедуры испытания и взятия на вооружение.

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ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны 01ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны 02ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны 03ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны 04ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны 05

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на краковці проти порошенківської тітушні краще б потренувалися. ......
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Це б нам в 15 році ці бєзпілотники! Скільки б хлопців зберегли б!
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приятно смотреть и читать такие новости - понимаешь куда идут мои налоги ))
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А ты и налоги платишь шоколадненький? Я слышал, что вам отменили.
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У зрадоботов токсикоз просто, течка началась. Чуют приближение их любимого мачо Саакашвили.
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Ты не бойся! Тебе не чего не грозит. Ты простой ригошоколадный бот! Какой с дурака спрос?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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