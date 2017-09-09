 Под колесами маршрутки в Киеве погиб велосипедист. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Стражи.Эспрессо", мужчина, которому было около 50-ти лет, переходил с велосипедом проезжую часть в неустановленном месте.
Ехавший по трассе водитель маршрутки Киев-Мироновка не успел среагировать и сбил велосипедиста.
От полученных травм мужчина погиб на месте, медицинским работникам оставалось только констатировать факт смерти. На месте работает полиция.
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две мусорки с мигалками впереди и две сзади. (Плюс боковые выезды перекрыты).
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при чем тут культура?
тут мозги нужны!!
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