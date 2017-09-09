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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Под колесами маршрутки в Киеве погиб велосипедист. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе Киева на съезде со Столичного шоссе на ул. Академика Заболотного под колесами маршрутки погиб велосипедист.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Стражи.Эспрессо", мужчина, которому было около 50-ти лет, переходил с велосипедом проезжую часть в неустановленном месте.

Ехавший по трассе водитель маршрутки Киев-Мироновка не успел среагировать и сбил велосипедиста.

От полученных травм мужчина погиб на месте, медицинским работникам оставалось только констатировать факт смерти. На месте работает полиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве. ФОТОрепортаж

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Ведь все ж знают какие дороги , что нету велосипедных дорожек , как народ соблюдает правила - а всё равно выезжают на дороги , маневрируют между машинами .. вот и результат .
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Вы дальше заголовка читали? Причем тут велосипедные дорожки?
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так если бы были дорожки то по дорожке ехал бы .а так непонятно где ехать и где ходить .
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Ты с головой дружишь? Он "переходил с велосипедом проезжую часть в неустановленном месте".
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Заголовок прочитал и давай сразу визжать возмущаца))
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Модель кроссовок никто не подскажет?
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давай тебе модель мозгов подскажу вместо того дерьма что у тебя в жбане плескаеца.
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Вчера, на перекрёстке Григоренко и Ахматовой велосипедист на красный свет светофора выехал на центр проезжей части и крутился пока зелёный не загорелся, это в 14 часов, до этого проезжая в ст. метро Левобережная наблюдал как ещё один такой же даун проскочил на красный свет (весь такой экипированный, кроме мозгов) В понедельник на Дегтярёвской ещё один шизоид на двух колёсах и в шлеме чуть не попал под колёса тойоты камри вылетев на пешеходный переход на всех своих парах ( согласно ПДД должен переводить свой лисапет через переход а не переезжать). Список могу пополнять ежедневно минимум по два случая. ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, я понимаю, что нет дорожек для вас, но и вы, соблюдайте ПДД. Не надо быть ДЕБИЛОМ на двух колёсах.
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Нашел парень где на велосипеде ездить. Ты же не мер Киева Кличко! Когда мер едет,
две мусорки с мигалками впереди и две сзади. (Плюс боковые выезды перекрыты).
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просто "переходил" и его "не заметил" водитель маршрутки?
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Жаль парня...отчасти у нас нет культуры на дорогах это факт!
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сам виноват, еще и горя маршруточнику принес..
при чем тут культура?
тут мозги нужны!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод колесами маршрутки в Киеве погиб велосипедист. ФОТОрепортаж
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