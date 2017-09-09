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 Фоторепортаж, Технологии
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Все про:ВМС (579) Одесса (5901) флот (705)

 ВМС Украины приняли на вооружение два новых артиллерийских катера. ФОТОрепортаж

В Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенные для Военно-морских сил на заводе "Кузница на Рыбальском".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС, информирует Цензор.НЕТ.

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Плавание прошло по графику, поставленные задачи выполнены, узлы и механизмы в норме. Катера пройдут испытания, после чего их включат в состав Военно-морских сил.

"Этой осенью мы ожидаем прибытия к месту постоянного базирования еще двух новых катеров, которым предстоит пройти государственные испытания с последующим включением в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Новые катера у наших причалов - это свидетельство успешной реализации Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины", - отметил первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Андрей Тарасов.

В 2016 году в состав ВМС ВСУ уже были включены специально построенные малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск".

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Здорово! Вниз по Днепру шли недавно, вот уже до Одессы добрались.
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Итого в Одессе уже 4 обновки, нужно дождаться еще десантно-штурмовых катеров проекта 58181.
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торопись михо, хунта вооружается. нужно начать срочно начать хаос и замес под предлогом коррупции (и фсб пустит в грузию после выполненного задания)
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Махонькие . но все ровно отлично.Дрожите , кацапы-говнюки
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Ты ба, декомунизация и у Пэтьки прошла на заводе！
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Я бы такой катер,с десятью сварщиками за месяц слепил. Для Украины это позор. Хотя Украина - это не парашенко.
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Ты в своей жизни никчемной ничего не создал, что ты здесь заливаешь, кацап?
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ЧАО «Завод "Кузница на Рыбальском"» (укр. ПрАТ «Завод "Кузня на Рибальському"»; в 1924-2017 - Ленинская кузница) - судостроительное предприятие в Киеве, владельцем которого является опосредствованно президент Украины Петр Порошенко[3].
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Пора уже парочку поболее крейсеров для флота сделать.Хватит карманы набивать , пора наш флот вооружать.
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С этих катеров можно тюльку ловить и от пьяных браконьеров отстреливаться!
Ленинская КУЗНЯ на Рыбачьем ОСТРОВЕ порожняк не гонит.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВМС Украины приняли на вооружение два новых артиллерийских катера. ФОТОрепортаж
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