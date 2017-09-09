 ВМС Украины приняли на вооружение два новых артиллерийских катера. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ВМС, информирует Цензор.НЕТ.
Плавание прошло по графику, поставленные задачи выполнены, узлы и механизмы в норме. Катера пройдут испытания, после чего их включат в состав Военно-морских сил.
"Этой осенью мы ожидаем прибытия к месту постоянного базирования еще двух новых катеров, которым предстоит пройти государственные испытания с последующим включением в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Новые катера у наших причалов - это свидетельство успешной реализации Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины", - отметил первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Андрей Тарасов.
В 2016 году в состав ВМС ВСУ уже были включены специально построенные малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск".
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