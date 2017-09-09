 Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины, Порошенко в рамках рабочей поездки в Винницкую область осмотрел участок отремонтированной дороги М-12 Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка.
Президент поинтересовался, уделяется ли внимание развитию придорожной инфраструктуры при реконструкции и ремонте дорог, подчеркнув важность развития придорожного хозяйства.
"Нам нужно сейчас организовать тендеры и аукционы на проведение работ по обустройству заправок, объектов общественного питания. Ориентация - на малый и средний бизнес", - отметил Порошенко.
Он предложил в госбюджете-2018 предусмотреть поддержку малого и среднего бизнеса и развитие придорожного сервиса. "Если мы имеем дороги европейского качества в Украине, то должны иметь и европейский сервис", - сказал президента.
Также глава государства обратил внимание на состояние остановок на дорогах и отметил, что большинство из них были построены еще в советское время. Он высказал предложение о разработке и создании типового проекта транспортной остановки, который бы распространялся по территории всей страны.
Порошенко также положительно оценил реконструкцию и строительство дорог в Винницкой области.
"Дороги Винницкой меняются. Люди это видят. Так же как и по всей Украине", - сказал он.
Согласно постановлению Кабинета министров от 9 августа 2017 № 651, в текущем году планируется отремонтировать 5 участков дороги М-12 в направлении от Винницы до границы с Хмельницкой областью. Начаты работы по текущему среднему ремонту на первом участке, проходящем в районе селе Якушинцы. Стоимость работ на ней составляет 68,9 млн грн.
В соответствии с планом работ, на отрезке будет обустроено освещение, пластиковая разметка, заменено барьерное ограждение, отремонтированы существующие тротуары и построены новые. Завершение работ запланировано на осень.
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- По порошенку це Рошен, а через 2км знову ... Рошен
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на прошлые выходные съездил в Никополь...
ехали не быстро, но трясло так, что думали яйки отвяжутся или позвонок в трусы высыпется!!!
это капец какой-то!
сложилось такое впечатление, что ее только что отбомбили (не дай Бог)
желудок до сих пор зубами держу, как вспоминаю!
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она уже лет двадцать такая!!!и это толь что я помню.
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А до этого было, стало быть, не нужно. А перед выборами станет пи..ц как нужно, а после выборов - опять не нужно. Как разорвать круг... хз?
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Рошен. Или какао с бобами продавать. Но не это главное! Главное , что бы барыга этим заведовал.
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