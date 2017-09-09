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 Политика Украины, Экономика, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (463) дороги (1803) Порошенко (13746) ремонт (836) инфраструктура (103)

 Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко предложил в государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотреть поддержку развития придорожной инфраструктуры и сервиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Украины, Порошенко в рамках рабочей поездки в Винницкую область осмотрел участок отремонтированной дороги М-12 Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка.

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Президент поинтересовался, уделяется ли внимание развитию придорожной инфраструктуры при реконструкции и ремонте дорог, подчеркнув важность развития придорожного хозяйства.

"Нам нужно сейчас организовать тендеры и аукционы на проведение работ по обустройству заправок, объектов общественного питания. Ориентация - на малый и средний бизнес", - отметил Порошенко.

Он предложил в госбюджете-2018 предусмотреть поддержку малого и среднего бизнеса и развитие придорожного сервиса. "Если мы имеем дороги европейского качества в Украине, то должны иметь и европейский сервис", - сказал президента.

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Также глава государства обратил внимание на состояние остановок на дорогах и отметил, что большинство из них были построены еще в советское время. Он высказал предложение о разработке и создании типового проекта транспортной остановки, который бы распространялся по территории всей страны.

Порошенко также положительно оценил реконструкцию и строительство дорог в Винницкой области.

"Дороги Винницкой меняются. Люди это видят. Так же как и по всей Украине", - сказал он.

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Согласно постановлению Кабинета министров от 9 августа 2017 № 651, в текущем году планируется отремонтировать 5 участков дороги М-12 в направлении от Винницы до границы с Хмельницкой областью. Начаты работы по текущему среднему ремонту на первом участке, проходящем в районе селе Якушинцы. Стоимость работ на ней составляет 68,9 млн грн.

В соответствии с планом работ, на отрезке будет обустроено освещение, пластиковая разметка, заменено барьерное ограждение, отремонтированы существующие тротуары и построены новые. Завершение работ запланировано на осень.

Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис 01Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис 02Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис 03Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис 04
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В маленькой Дании дороги шире чем в Украине.
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Все правильно, должны быть кемпинги и придорожные пункты, где можно и в туалет сходить и помытся, побрится и т.д.
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Кемпинги для отдыха бесплатны. как я знаю. Может быть автомат с кофе или что то подобное, ну и туалеты соответсвенно тоже бесплатны.
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"Порошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис."

- По порошенку це Рошен, а через 2км знову ... Рошен
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а шо такого - пахан новую "тему" замутил, бпп будет окучивать.
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Слабенький пиарчик . А шо там жена Шоколадного робит ? Делится опытом работы ?
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А-ааа ... Ясно . Шось я искал фотку Обамы с женой , как они строят дороги и не нашел
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Европейскими дорогами хотим и Европейского президента!!!
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Когда вор говорит о дорогах...На самом деле он думает как на них украсть. Не доверяй вору !
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зачем он это казал?
на прошлые выходные съездил в Никополь...
ехали не быстро, но трясло так, что думали яйки отвяжутся или позвонок в трусы высыпется!!!
это капец какой-то!
сложилось такое впечатление, что ее только что отбомбили (не дай Бог)
желудок до сих пор зубами держу, как вспоминаю!

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на дамбе?? :D
она уже лет двадцать такая!!!и это толь что я помню.
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Шиномонтажники всех стран объединяйтесь!
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"Нам нужно сейчас организовать тендеры и аукционы на проведение работ по обустройству заправок, объектов общественного питания. Ориентация - на малый и средний бизнес", - отметил Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/p454662
А до этого было, стало быть, не нужно. А перед выборами станет пи..ц как нужно, а после выборов - опять не нужно. Как разорвать круг... хз?
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Всё Петюня,твоя песенка спета.Щойно подходил к козлятнику,де мужчины в домино режутся.Столько нового,о тебе услышал
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Придорожный сервис это хорошо! Ну там можно к примеру поставить киоски фабрики
Рошен. Или какао с бобами продавать. Но не это главное! Главное , что бы барыга этим заведовал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко: С европейскими дорогами должны иметь и европейский придорожный сервис. ФОТОрепортаж
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