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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (8639) похищение (1313) пытки (467) Запорожская область (610)

 Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вчера сотрудники уголовного розыска задержали группу из пяти человек, которые в Мелитополе занимались похищением людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

По его словам, преступная группа состоит из пяти человек. Они подозреваются в похищении молодых мужчин 1994 г.р..

"Пятеро неизвестных на автомобиле "Мерседес" заблокировали автомобиль "Таврия", силой вытащили из машины мужчин 1994 года рождения, похитили и отвезли в подвальное помещение, где связали и пытали. Забрали деньги, телефоны и автомобиль", - сообщает Золотоноша.

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Похитителями оказались двое граждан Азербайджана, два жителя Мелитополя и один уроженец Донецкой области. Они задержаны по ст. 208 КПК Украины "Задержание уполномоченным должностным лицом".

Также, как пишет он, члены банды обоснованно подозреваются в совершении аналогичного преступления, произошедшего 6 августа, когда был похищен мужчина 1991 года рождения.

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Правоохранители изъяли у задержанных автомобиль Mercedes, 8 мобильных телефонов, один из которых содержит видеодоказательства, пистолет, биту, бронежилет, деньги, драгоценности, банковские карточки и личные вещи потерпевших.

Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 01Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 02Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 03Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 04Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 05Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 06Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 07Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 08Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 09Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция 10











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Вот поэтому я и не еду в Украину, потому что там всякие банды орудуют.
А у меня 5 кредитных карт.
Я европеец.
Не хочу себя и свою семью опасности подергать.
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https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze?fref=ts А ЭТУ БАНДУ КОГДА ЗАКРОЕТЕ? Или эту не закроете НИКОГДА, потому что это ВАША БАНДА?

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Они сейчас объявят, что они - сепаратисты с лугандона. А сепаратистам украинские самые гуманные суды в мире - даёт 1,5 года условно...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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