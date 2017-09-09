 Банда, которая похищала и пытала людей, задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.
По его словам, преступная группа состоит из пяти человек. Они подозреваются в похищении молодых мужчин 1994 г.р..
"Пятеро неизвестных на автомобиле "Мерседес" заблокировали автомобиль "Таврия", силой вытащили из машины мужчин 1994 года рождения, похитили и отвезли в подвальное помещение, где связали и пытали. Забрали деньги, телефоны и автомобиль", - сообщает Золотоноша.
Похитителями оказались двое граждан Азербайджана, два жителя Мелитополя и один уроженец Донецкой области. Они задержаны по ст. 208 КПК Украины "Задержание уполномоченным должностным лицом".
Также, как пишет он, члены банды обоснованно подозреваются в совершении аналогичного преступления, произошедшего 6 августа, когда был похищен мужчина 1991 года рождения.
Правоохранители изъяли у задержанных автомобиль Mercedes, 8 мобильных телефонов, один из которых содержит видеодоказательства, пистолет, биту, бронежилет, деньги, драгоценности, банковские карточки и личные вещи потерпевших.
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А у меня 5 кредитных карт.
Я европеец.
Не хочу себя и свою семью опасности подергать.
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