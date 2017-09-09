 СБУ поймала на взятке командира взвода патрульной полиции на Закарпатье. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что капитан полиции для проверки остановил в областном центре автомобиль. Без назначения каких-либо экспертиз патрульный обвинил водителя в алкогольном опьянении и безосновательно изъял водительские права и техпаспорт. При возврате документов полицейский требовал одиннадцать тысяч гривен.
Деньги владелец авто должен был передать одному из инспекторов по безопасности дорожного движения полиции. В случае отказа патрульный угрожал составить на водителя протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники спецслужбы при содействии руководства Управления патрульной полиции задержали "посредника" во время получения всей суммы взятки, обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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останавливает гаишник легковушку (а там правильный водитель) в щелочку окна сразу сует документы.
- аптечка есть?
- есть!
- огнетушитель есть?
- есть!
- вы не пристегнуты..
дверь открывается и водитель указывает на пристегнутый ремень.
- ну, что вы за люди! за десятку удавитесь!
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