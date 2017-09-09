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 Происшествия
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Все про:взятка (4474) Мукачево (322) СБУ (14870) Ужгород (336) патрульная полиция (1418)

 СБУ поймала на взятке командира взвода патрульной полиции на Закарпатье. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке командира одного из взводов Управления патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что капитан полиции для проверки остановил в областном центре автомобиль. Без назначения каких-либо экспертиз патрульный обвинил водителя в алкогольном опьянении и безосновательно изъял водительские права и техпаспорт. При возврате документов полицейский требовал одиннадцать тысяч гривен.

Деньги владелец авто должен был передать одному из инспекторов по безопасности дорожного движения полиции. В случае отказа патрульный угрожал составить на водителя протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Одесской ОГА требовал взятки от спортсменов за получение разрядов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники спецслужбы при содействии руководства Управления патрульной полиции задержали "посредника" во время получения всей суммы взятки, обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

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Пчёлы протв мёда...(сорь за пахомскую орфографию)
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Нельзя взятки брать. Права пьянице нельзя за бабло возвращать. Паспорт гражданина Украины нельзя незаконно отнимать... Тот, кто так делает - пойдёт на парашу, да.
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простите, вспомнился старый анекдот.
останавливает гаишник легковушку (а там правильный водитель) в щелочку окна сразу сует документы.
- аптечка есть?
- есть!
- огнетушитель есть?
- есть!
- вы не пристегнуты..
дверь открывается и водитель указывает на пристегнутый ремень.
- ну, что вы за люди! за десятку удавитесь!
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Прокуратура в закарпатье борзая. Люди считают себя хозяевами жизни
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там все боРзые!!! а в гараже у каждой держиМордяки, два авто, одна для поездки в Европу, а вторая, ну максимум по Закарпатью!
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