 Колонна длиной в 4 км выдвинулась на Краковец, - "Рух новых сил". ФОТОрепортаж

Об этом говорится на странице "Руха новых сил" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ну что, друзья, мы отправились на Краковец, где мы будем ждать приезда Михаила. Колонна из 50 автомобилей и 10 автобусов, длиной в 4 км. Едут первые 300 человек, которые будут обустраивать лагерь. Нас сопровождает полиция. Все спокойно", - сообщили в "Рухе новых сил".
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
11654 322
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
У главы ОГА хватает других хлопот, - губернатор Львовщины Синютка не планирует встречать Саакашвили(98)
ГПУ получила запрос от Минюста Грузии о выдаче Саакашвили, - Сарган. ДОКУМЕНТ(429)
Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк(389)
В 2017 году запросы от Грузии о выдаче Саакашвили не поступали, - ГПУ(196)
Саакашвили выехал в направлении украинской границы(0)
Порошенко о лишении Саакашвили гражданства: "Любые другие шаги были бы преступной бездеятельностью"(351)
С начала года Порошенко лишил гражданства 28 человек, которые соврали в своих анкетах, - Ирина Луценко(188)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
будь проклят барыга и дети его
Ответить
Ответить
Недалеко от границы Украины и Польши, где завтра должен появиться Михаил Саакашвили, замечена гусеничная техника. Об этом сообщает UkrMediaNetwork на своей страницы в Facebook.
«Замечено 6 единиц военной гусеничной техники на тягачах в 300 метрах от границы Краковец-Корчева», - говорится в сообщении.
Источник: http://rusnext.ru/news/1504949321
Ответить
Ответить
Ответить