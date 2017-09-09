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 Фоторепортаж
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 Колонна длиной в 4 км выдвинулась на Краковец, - "Рух новых сил". ФОТОрепортаж

Сторонники Михаила Саакашвили выехали в направлении КПП "Краковец" на украинско-польской границе для встречи политика.

Об этом говорится на странице "Руха новых сил" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ну что, друзья, мы отправились на Краковец, где мы будем ждать приезда Михаила. Колонна из 50 автомобилей и 10 автобусов, длиной в 4 км. Едут первые 300 человек, которые будут обустраивать лагерь. Нас сопровождает полиция. Все спокойно", - сообщили в "Рухе новых сил".

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»:

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Удачи ребята! Защитите Саакашвили от воровской власти!
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срочно нужно заявления мадам грицацуевой от имени ФСБУ о том, что это все проплачено и там одни сплошные агенты кремля.
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порошенко вассал путина и ставленник воров
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шото барыга с утра ни одной школы не отремонтировал
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руки этого кадра в крови Александра Музычко,
будь проклят барыга и дети его
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Міхо морочить людям голову. Він безсилий щось поміняти в Україні, бо не прожив 10 років по Конституції. Міхо відволікає людей від справжнього Лідера - Тімошенко. Ось і вся його задача. Тому Юлі в укрЗМІ майже НУЛЬ, а Міхо скоро буде праски показувати.
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В бой брошены последние резервы: К месту возможного перехода границы Саакашвили подтягивают армейские тягачи

Недалеко от границы Украины и Польши, где завтра должен появиться Михаил Саакашвили, замечена гусеничная техника. Об этом сообщает UkrMediaNetwork на своей страницы в Facebook.
«Замечено 6 единиц военной гусеничной техники на тягачах в 300 метрах от границы Краковец-Корчева», - говорится в сообщении.

Источник: http://rusnext.ru/news/1504949321
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Головне завдання повернути Клопомойському можливість і далі грабувати Україну!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКолонна длиной в 4 км выдвинулась на Краковец, - "Рух новых сил". ФОТОрепортаж
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