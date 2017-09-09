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 Политика Украины, Общество
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 "Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили. ФОТО

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили выехал со своим сыном в направлении украинской границы на КПП "Краковец".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", - написал Саакашвили.

Все, мы выезжаем в Краковец, - Саакашвили 01

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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В что ты веришь?
Что он выиграет у Хуйла войну?
или что он победит коррупцию?
или что у тебя зарплата завтра будет
как хотя бы в Чехии?
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Очевидно, что в Украину завравшегося Порошенко никакие инвестиции не пойдут. У нас есть только один политик, которому на Западе доверяют - Саакашвили...
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А дальше нас ждет цирк от Парашенко.
Саакашвили встретят, скрутят и привезут в Киев. Потом отдадут Грузии. И фсё на этом.
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Саакашвилли перейдет границу без проблем
США публично солют весь компромат на Порошенко и компанию, их дни сочтени
Смена власти ...
Сразу вслед за єтим начнется зачистка хуйловской политической агентури в Украине
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Михо для Пети Липецкого, шо ладан для чёрта…но, у чёрта целая армия чертят и многа денюшек, выкурить чёрта задача не простая…
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армия - єто вооруженний народ
а он его не поддержит
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Петро господар вілли у Іспанії, зайшов на літак і усе, це не янук, але це малоймовірно, у Саакашвілі немає потужності щось організувати в середині країни. Буде щось цікаве на кордоні але не далі.
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а ты не заметил как порошенко везде и всюду : Украина - это Европа и НАТО...А все политики Европы - отрицают порошенко, вот последнее заявление Юнкера, о том что поршенко несёт чушь и Украина - это не Европа и не НАТО....С Помощью Запада будет Майдан и снос режима
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"Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1908
это песня, если чё ) + Михо таки должен отстоять права гражданина.
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права граждан должен остоять сам украинский народ - Саакашвилли лишь катализатор
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если хорошо засеять-украинский суд это учтет
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Порошенко - не выездной, все лидеры запада опровергают заявы шоколадника, брезгуют пожать руку ему......Порошенко не превращался в Януковича, он им был всегда, просто маска спала его лица....Ох нас ждут не простые времена !
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Думаю непростые кончатся вместе с ним. И всем станет ясно как днем.
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лучше не простие времена, чем затхлое болото
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у меня один вопрос - а на шо он живет - ну если его руки не чего не крали?)))
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та не, только сказки о том, что он самый главный антикоррупционер планеты вселенной...
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Та не,то Петя сказки про трёх друзей рассказывал.А его Сакваралидзе с Касько чи як его,добывал скальпы брильянтовых прокуроров
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посмеялись это хорошо - а ведь я серьезный и вполне правомерный вопрос задал - если человек борец с коррупцией пускай объяснит на шо он по заграницам раскатывает,а главное если не где не работает - на чьи деньги он живет?
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тебя волнует зарплата Саакашвили, но тебя не волнует Роттердам+ и дома решеновского менеджера Вовка...убогий ты
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мухи отдельно котлеты отдельно - вполне резонный вопрос - на шо он семью содержит - да еще и по закграницам - там таки не дешево - не где не работая и не имея по его словам денег?))))
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Таковы провокаторы рошенские. Надеюсь это их последние изрыгания в тщательных попытках выгородить кормильца.
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тебя не волнует на что живет Ахметов?Который тебя имеет?
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тю так он же олигарх - и все это знают - а вот на шо безработный миша живет - мне интересно и даже очень))
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все знают шо Ахметов украл 4 200 000 000 долларов по версии Фобс у украинцев и продолжает воровать,но вопрос о Саакашвили?Ты больной
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ну ахметов то живет за счет того, что нас имеет, тут все ясно)
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доля воровcкая из Одесской мафии
конечно грузинксой
+ он воровал органами убитых в АТО бойцов.
занимался трефиконгов, переправлял украинских детей на запад
и еще мнгое то
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Як багато екзальтованих дурників... Чи дійсно проплачені чи просто тупі...Ця істерія мені нагадує галас навколо гаді сцавченко. Повторю питання для роздумів:
Чого він раптом вирішив робити політичну кар єру в Україні? Чому він припинив працювати на грузинський народ, якому давав присягу?
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Рева непохож. Где мускулы у рембо?
А вот Хряк с Лошко - один- в -один.
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Системна проблема післямайданної України у тому, що суспільство повернуло у бік Заходу і почало потрохи йти, а стара еліта і держмашина - ні. Стара не може. Як пояснити місцевим князькам (а вони у час майдану повтікали про всяк випадок, потім принюхались і повернулись) що показником роботи є залучення інвестицій, а не розпил бюджету? Як пояснити сировинним магнатам, що завищені ціни на сировину в середині країни підкошують виробництво? Без антимонопольного комитету - неможливо, а він не діє. І т.д. і т.п.. Із Саакашвілі і його новою командою є надія на розвиток... після докорінної очистки і скорочення держапарату. Банду-геть!!!
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Взвод БМП против Мишы @SaakashviliM с ребенокм на велике. Эпик #fail Пороха, круче чем витя и яйцо
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Джокер, Україна - це Європа, та усім дурням треба вчити географію у школі)
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"Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили.

Поросёнко обсерается
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в пункте пропуска натянули КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛКУ...ссыкливый порошенко походу накакал в штаны серьезно!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили. ФОТО
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