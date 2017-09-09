 "Все, мы выезжаем в Краковец", - Саакашвили. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все, мы выезжаем в Краковец, Украину", - написал Саакашвили.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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Что он выиграет у Хуйла войну?
или что он победит коррупцию?
или что у тебя зарплата завтра будет
как хотя бы в Чехии?
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Саакашвили встретят, скрутят и привезут в Киев. Потом отдадут Грузии. И фсё на этом.
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США публично солют весь компромат на Порошенко и компанию, их дни сочтени
Смена власти ...
Сразу вслед за єтим начнется зачистка хуйловской политической агентури в Украине
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а он его не поддержит
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это песня, если чё ) + Михо таки должен отстоять права гражданина.
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планетывселенной...
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конечно грузинксой
+ он воровал органами убитых в АТО бойцов.
занимался трефиконгов, переправлял украинских детей на запад
и еще мнгое то
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Чого він раптом вирішив робити політичну кар єру в Україні? Чому він припинив працювати на грузинський народ, якому давав присягу?
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А вот Хряк с Лошко - один- в -один.
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Поросёнко обсерается
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