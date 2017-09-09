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Все про:взятка (4472) Одесская область (1680) СБУ (14868)

 Чиновник Одесской ОГА требовал взятки от спортсменов за получение разрядов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с областной прокуратурой разоблачили на взятке руководителя одного из управлений Одесской областной государственной администрации, который требовал деньги от местных спортсменов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местных спортсменов за получение спортивных разрядов. "Стоимость услуги" составляла от сотен до нескольких тысяч долларов США", - сообщает СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали вымогателя при получении части взятки в размере 2 тыс. долл.

Ранее сотрудники спецслужбы зафиксировали другие факты вымогательства и получения денег.

Чиновник Одесской ОГА требовал взятки от спортсменов за получение разрядов, - СБУ 01Чиновник Одесской ОГА требовал взятки от спортсменов за получение разрядов, - СБУ 02Чиновник Одесской ОГА требовал взятки от спортсменов за получение разрядов, - СБУ 03


Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава сельсовета на Волыни попался на взятке 60 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
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смешно читать о таком. При подключении домов новостроек эти взятки ТРЕБУЮТ все госслужбы. И что? Кто то это контролирует
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Сообщите им факты, они же за Вами следом не будут ходить, чтобы узнать - вымогают у Вас взятку или нет? Сейчас тоже не поздно, т.к. сообщите ФИО тех, кто берёт взятки.
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мер города давно в курсе, но у них там то график блатных на проезд через ремонтирующий мост, то постоянные переделы власти. Сообщать должен застройщик, он ведь ответственный и это с его слов В принципе, подожду еще пару недель....а потом ......
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Просто невозможно установить круглосуточное наблюдение за каждым чиновником, чтобы узнать - берёт он взятки или нет. ФИО - уже подспорье, за что - тоже, а если - когда - то у СБУ будет масса времени для проверки следующего заявления. Просто ФИО - может быть и чьим-то злым умыслом и вряд ли будут кого-то проверять, если нет заказа...
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вполне согласна, но все таки есть группа риска за которыми должны наблюдать, читать сайты, фильтровать инфу. Как то орки вышли на Гриба по его постах. Пример, если дом построен но не введен в эксплуатацию в течении долгого времени из за проблем с газовщиками и множество комментов на сайте этого дома .....в Черкассах таких домов 14, это не так то и много для анализа.
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14 домов это только в Черкассах...
Не один человек должен каждый пост читать, чтобы не остаться слепым да ещё - анализировать.
Взаимодействие с СБУ, может, в некоторых случаях (не пугаю), и анонимное с подробными фактами.
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ну, вот потому "разрядники" и не могут защитить девушку в темном переулке - и бегают слабо и в обморок падают быстро
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пока в центре Киева демонстративно взрывают людей, сбу занимается взятками..это днище..
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Может дружинники должны задерживать чиновников?
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У меня ненормированный день и я подключаюсь, когда необходимо савушкинского провокатора заткнуть.
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Чаще бывает, что под украинским флагом пишут особи хуже савушкинских провокаторов.
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и не говори..оказывается не все ещё любят богоизбранную власть как в КНДР..но вы над этим работаете..
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Озвучь тогда доброго президента, если нынешний злой.
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автор этих слов меня, возможно, и устроил в качестве гаранта..
"Секрет хорошей жизни в стране прост: кропотливый труд, соблюдение закона и никакого коммунизма!"
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самоликвидируйтесь пидарасня помойная сбушно-фесбешная
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Кожен щось хімічить на своєму місці і верещить що в Європі порядок а тут бардак.
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За первый юношеский

МС - это автоматом получение специальности тренера. Конечно, не Ювентуса или Арсенала - но на хлебушек поклевать хватит.
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До речі, затриманий з команди реХфарматорів Саакашвілі.. мабуть завтра збирався зустрічати Мишку на границі..
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Хтсь інший погидував би... А ти взяв в рот і плюнув.
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мзда за исполнение своих обязанностей чисто москальская психология, и даже само слово "взятка" взято из описания жизнедеятельности пчел, которые собирают нектар, опыляя растения, так поэтически ордынская перхоть свою роль в жизни общества всем представляла, дескать, как пчелы все в непрерывных трудах во благо общества, мол именно поэтому... взяточников в Украине следует судить по ст.111 УК Украины, за измену Родине в виде попытки насаждения для украинцев москальских порядков, и был бы я прокурор я бы настаивал именно на такой трактовке этого преступления, оснований для этого более чем достаточно
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Шрек Баблокат..."из команды Саакашвили"))))) не лепи горбатого даун!!! Все кто с Мишей был, по собственному желанию уволились, а после этого новоиспеченый глава ОГА вернул количество чиновников нуждающихся в должности к прежднему числу!...там свои возле корыта уже не помещаются, при этом будут терпеть кого-то из команды Саакашвили? И напиши чмо фамилию этого чиновника, ты же её знаеш раз так уверенно говориш??
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От вам і ціна всім тим дипломам, посвідченням, довідкам. То ж за кордоном адекватно оцінюють наші дипломи про освіту.
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Не дали чуваку возможности новые джинсы купить, а то старые уже протерлись на рабочей точке.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Одесской ОГА требовал взятки от спортсменов за получение разрядов, - СБУ. ФОТО
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