 Чиновник Одесской ОГА требовал взятки от спортсменов за получение разрядов, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местных спортсменов за получение спортивных разрядов. "Стоимость услуги" составляла от сотен до нескольких тысяч долларов США", - сообщает СБУ.
Правоохранители задержали вымогателя при получении части взятки в размере 2 тыс. долл.
Ранее сотрудники спецслужбы зафиксировали другие факты вымогательства и получения денег.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
1141 30
Материалы по теме: Взяточники
Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО(5)
Полиция на Житомирщине задержала на взятке главу сельсовета. ФОТОрепортаж(13)
Сотрудник налоговой попался на взятке 10 тысяч в Вышгороде Киевской области, - прокуратура. ФОТО(15)
Подполковник полиции задержан при получении взятки 30 тысяч от бизнесмена в Винницкой области, - СБУ. ФОТО(24)
П'ятниця - короткий день? Тільки не у прокуратурі,- Сарган(0)
В Киеве чиновник из городского совета и его посредники вымогали взятки с арендаторов коммунального имущества, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(2)
Депутат поселкового совета на Киевщине задержан на взятке в 30 тысяч, - прокуратура(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не один человек должен каждый пост читать, чтобы не остаться слепым да ещё - анализировать.
Взаимодействие с СБУ, может, в некоторых случаях (не пугаю), и анонимное с подробными фактами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Секрет хорошей жизни в стране прост: кропотливый труд, соблюдение закона и никакого коммунизма!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
МС - это автоматом получение специальности тренера. Конечно, не Ювентуса или Арсенала - но на хлебушек поклевать хватит.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить