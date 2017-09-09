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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1597) Полтавщина (513) экспорт (542) ГФС (3211)

 Налоговики раскрыли схему по незаконному экспорту сельхозпродукции на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Полтавской области совместно с прокуратурой раскрыли схему по незаконному экспорту сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов группа лиц зарегистрировала ряд фиктивных компаний. Используя их реквизиты и внося в официальные документы заведомо неправдивые сведения относительно происхождения и приобретения зерна кукурузы, злоумышленники осуществляли незаконные экспортные операции указанного товара.

В результате 12 обысков, проведенных в Киевской и Полтавской областях, а также в Киеве, было обнаружено и изъято 556 тонн зерен пшеницы, 20 тонн зерна кукурузы, более 1,8 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карточки, а также помповое ружье и боеприпасы без соответствующих документов. Общая стоимость изъятого составляет почти 5,5 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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Если той продукции, что на последних фотках, то таки да.
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А на фото на чердаке хороший сорт экспортной кукурузы). Последние снимки хоть из этой новости? Или журналист случайно выставил?
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так то и есть незаконное, остальное наоборот случайно влезло...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики раскрыли схему по незаконному экспорту сельхозпродукции на Полтавщине. ФОТОрепортаж
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