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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:добыча (256) Киевская область (1713) Нацполиция (8637)

 Полиция пресекла незаконную добычу песка на Киевщине. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции пресекли незаконную добычу полезных ископаемых, а именно песка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, на территории одного из сельских советов представители компании организовали незаконную добычу песка.

"В результате ряда обысков, проведенных в Киеве и Киевской области, были изъяты автомобили, груженые 30 тоннами песка, 523 тысячи гривен и девять тысяч долларов США наличными, эскалатор, финансово хозяйственные документы, компьютерная техника. Также было обнаружено большое количество оружия: пистолеты ТТ, Форд 12, Браунинг с глушителем, автоматы АКМ и АКСО, а также более двух тысяч патронов к ним", - рассказала Калиновская.

Она подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса.

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Если это о Выдубичах,то этой новости уже больше двух недель и полиция как всегда сначала была на стороне БАНДИТОВ, и если бы не активисты не дающие вывозить песок и выступившие против титуханов то все было бы по старому.
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