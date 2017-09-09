 Полиция пресекла незаконную добычу песка на Киевщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, на территории одного из сельских советов представители компании организовали незаконную добычу песка.
"В результате ряда обысков, проведенных в Киеве и Киевской области, были изъяты автомобили, груженые 30 тоннами песка, 523 тысячи гривен и девять тысяч долларов США наличными, эскалатор, финансово хозяйственные документы, компьютерная техника. Также было обнаружено большое количество оружия: пистолеты ТТ, Форд 12, Браунинг с глушителем, автоматы АКМ и АКСО, а также более двух тысяч патронов к ним", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 240 (Нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса.
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