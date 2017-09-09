 Борец с путинским режимом Тимур Махаури на фронте под Авдеевкой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Юлия Федорко.
"Весна 2017... Авдеевка... Ночь... Раздаются выстрелы... Активная фаза боевых действий... Украинские телеканалы рассказывают, что на Востоке спокойно... В действительности обстреливают "девятку".
Но нам крайне необходимо было доставить помощь на "передок". Ребята нас ждут. Мы едем... Жутко... Алексей Кошевец и Леонид Марцун нас успокаивают. Все в напряжении... А за нами едет экипаж наших друзей, чеченцев! Они нас страхуют и прикрывают. Доехали! Встретили ребята. Под шквалом обстрелов, почти в полной темноте передаем гуманитарку!
Вот тогда я и познакомилась с Али, то есть с Тимуром Махаури...
В тот же миг я ему доверилась, от него шло спокойствие, с ним было надежно и ничего не страшно, даже под обстрелами! Он из тех людей, которые становятся друзьями на всю жизнь! Настоящий...
А потом был его День рождения! Мы его приветствовали, пели ему "Хэппи бездей", он радовался, как ребенок...
Не могу, не хочу верить, что его нет...
Тупая боль...
Но это смерть настоящего воина!
Друг, мы будем помнить тебя всегда..."
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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