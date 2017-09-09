 Погибший Тимур Махаури воевал против войск Путина и Асада в Сирии, - Линько. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько, информирует Цензор.НЕТ.
"Тимур воевал против Асада в Сирии, получил там ранения. В 2009 году в Грузии кадыровцы уже пытались его убить, но им это не удалось.Он погиб сегодня как воин. Вечная память!" - написал он.
Линько также опубликовал фото, на котором Махаури получает награду за участие в войне с российскими оккупантами.
"Март этого года, Славянск, годовщина освобождения. Награждаем Тимура (Али) Махаури почетным знаком за помощь Украине в совместной борьбе с российским агрессором," - говорится в комментарии к снимку.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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как вв-шников под радой не так давно
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как и с убийством Александра Музычко
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а ты какцапко или какцап ?
хуйло хорошо харчует ?
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Покойся с миром, славный воин, пусть убийцы твои горят в аду.
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в любом случае - взрыв в Киеве на Бессарабке? - прямой прокол СБУ.
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