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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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 Погибший Тимур Махаури воевал против войск Путина и Асада в Сирии, - Линько. ФОТО

Взорванный в своем автомобиле в центре Киева Тимур Махаури принимал участие в боях против режима Асада в Сирии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько, информирует Цензор.НЕТ.

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"Тимур воевал против Асада в Сирии, получил там ранения. В 2009 году в Грузии кадыровцы уже пытались его убить, но им это не удалось.Он погиб сегодня как воин. Вечная память!" - написал он.

Линько также опубликовал фото, на котором Махаури получает награду за участие в войне с российскими оккупантами.

"Март этого года, Славянск, годовщина освобождения. Награждаем Тимура (Али) Махаури почетным знаком за помощь Украине в совместной борьбе с российским агрессором," - говорится в комментарии к снимку.

Погибший Тимур Махаури воевал против войск Путина и Асада в Сирии, - Линько 01

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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лёшу гончаренко и антошу геращенко спасли, странно. если у нас так просто взрывать и убивать людей в центре Киева, почему до сих пор до сих пор живы грымчак, муженко, полторак, аброськин? как-то закрадываются всякие мысли
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кремляди своих редко в расход пускают,
как вв-шников под радой не так давно
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Видели б вы сколько вчера днем на Будковой ноцгаардее в полной экипировке было. Вроде как знали шось
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из вами - это с кем?
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плохо воевал ...
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10 долларовая шлюха, о которых говорил хуйло
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судя по всему без участия мусоров порошенка не обошлось,
как и с убийством Александра Музычко
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я думаю, что Петроляксеичь, ставший президентом в конце мая 2014, к мочению в сортире Сашка Билова, в конце марта таво же года, не имеет никакого отношения


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та да, ставленник мертветчука возник из вакуума опосля выборов
а ты какцапко или какцап ?
хуйло хорошо харчует ?
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Сашко Бєлов это у вашем кацапским сериале. У нас Білий. P. S. Это ж надо! Кацапесдолочи уже в открытую офшорника поддерживают
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я вижу, шо ты из Запорожья, флаг Запорожья у тебя на профайле
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У меня Хортица в сердце. В Украине не заработаешь.
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Как там Всеукраинский Институт Трансформаторостроения? Не знаешь?
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Это я и сам могу найти. Отец там фрезеровщиком работал (потом на ЗТЗ), а мать инженером.
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жаль парня,вот бы путлера кто нашел и грохнул, нет же , гибнут хорошие люди....
Покойся с миром, славный воин, пусть убийцы твои горят в аду.
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у мужика история.....
в любом случае - взрыв в Киеве на Бессарабке? - прямой прокол СБУ.
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или пока не прокол, там не даром кацап за главного не так давно был
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Ага, история. История и религия умеренных отрезателей голов!
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Скіко не воюй,а кінець один.А матінці Землі Українській все єдно,що апатит,що навоз грузинський.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибший Тимур Махаури воевал против войск Путина и Асада в Сирии, - Линько. ФОТО
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