 Экс-боец батальона "Донбасс" Бабкин вынужден судиться с государством, чтобы узаконить свои ранения. ФОТО

"Насмотрелся на "инвалидов", получивших инвалидность на "войне", списавших свои хронические болезни на АТО. На "побратимов", не единого раза не выстреливших в сторону противника и шарящихся с медалями по Крещатику. На Народных Героев, которые нихрена не Герои. На снайперов, приезжающих с боевых и у которых в рапортах по две-пять ликвидаций за раз, которых по факту не было. На награждения левых васянов, которые даже патроны не подавали и куска хлеба на передок не подвезли... На сослуживцев, которых даже не помню, пишущие в личку всякую хрень. Подумал - да пошли вы все!
Решил через суд узаконить свои ранения, полученные в Карловке 23.05.2014 г.", - пишет Бабкин.
"У меня сейчас семья едва сводит концы с концами и это я ещё жив! Мне хватает на жизнь - не жалуюсь, но ничего не остаётся. Если завтра у меня не будет работы - всё кирдык. Жильё съемное. Дети хоть и взрослые, но на себя ещё не зарабатывают. Супруга сама всех не вытащит", - объясняет свою позицию ветеран.
Бабкин обратился к нотариусу, чтобы заверить свидетельские показания сослуживцев, которые были с ним в Карловке 23.05.2014 г. Далее ему предстоит суд.
"На фото я бинтом пытаюсь остановить кровотечение на голове. Прикладываю к голове и тут же разматываю, а он насквозь. Смотрю какая его часть ещё может что-то впитать и опять прикладываю... На голове оказалась царапина, а на ноге раздробленная кость и разорванная пулей артерия из-за которой я чуть не погиб", - написал военнослужащий, добавив несколько фотографий с места своего ранения.
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.... к сожалению.
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