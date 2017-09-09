EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Общество, Фоторепортаж
  410  4
Материалы по теме:
Все про:ветераны (392) ранение (1867) суд (21524) Антитеррористическая операция (17419)

 Экс-боец батальона "Донбасс" Бабкин вынужден судиться с государством, чтобы узаконить свои ранения. ФОТО

Участник АТО, экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Бабкин вынужден судиться с государством, что доказать свое участие в боевых действиях и ранение.

Об этом Бабкин сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Насмотрелся на "инвалидов", получивших инвалидность на "войне", списавших свои хронические болезни на АТО. На "побратимов", не единого раза не выстреливших в сторону противника и шарящихся с медалями по Крещатику. На Народных Героев, которые нихрена не Герои. На снайперов, приезжающих с боевых и у которых в рапортах по две-пять ликвидаций за раз, которых по факту не было. На награждения левых васянов, которые даже патроны не подавали и куска хлеба на передок не подвезли... На сослуживцев, которых даже не помню, пишущие в личку всякую хрень. Подумал - да пошли вы все!
Решил через суд узаконить свои ранения, полученные в Карловке 23.05.2014 г.", - пишет Бабкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко

"У меня сейчас семья едва сводит концы с концами и это я ещё жив! Мне хватает на жизнь - не жалуюсь, но ничего не остаётся. Если завтра у меня не будет работы - всё кирдык. Жильё съемное. Дети хоть и взрослые, но на себя ещё не зарабатывают. Супруга сама всех не вытащит", - объясняет свою позицию ветеран.

Бабкин обратился к нотариусу, чтобы заверить свидетельские показания сослуживцев, которые были с ним в Карловке 23.05.2014 г. Далее ему предстоит суд.

"На фото я бинтом пытаюсь остановить кровотечение на голове. Прикладываю к голове и тут же разматываю, а он насквозь. Смотрю какая его часть ещё может что-то впитать и опять прикладываю... На голове оказалась царапина, а на ноге раздробленная кость и разорванная пулей артерия из-за которой я чуть не погиб", - написал военнослужащий, добавив несколько фотографий с места своего ранения.

Экс-боец батальона Донбасс Бабкин вынужден судиться с государством, чтобы узаконить свои ранения 01

Также читайте: Луценко: 1,7 тыс. участников АТО в течение трех месяцев будут амнистированы

Экс-боец батальона Донбасс Бабкин вынужден судиться с государством, чтобы узаконить свои ранения 02

Экс-боец батальона Донбасс Бабкин вынужден судиться с государством, чтобы узаконить свои ранения 03

Читайте: Военная прокуратура отказалась признать раненого на военных учениях телеоператора потерпевшим по одному из производств, - адвокат

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для чиновников важны бумажки, ведь без них не решат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Законы для того и существуют, чтобы их выполнять!
 показать весь комментарий
Ответить
 
так всегда было и в ближайшем будующем изменений не просматривается.
.... к сожалению.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбществоЭкс-боец батальона "Донбасс" Бабкин вынужден судиться с государством, чтобы узаконить свои ранения. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти