 Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Зафиксировано вымогательство взятки на общую сумму 4 500 долл. у одного из предпринимателей за содействие, с использованием служебного положения, в выдаче декларации о начале выполнения строительных работ складского помещения.
Посредника, который занимался разработкой проектной документации, а также чиновника Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области задержали при получении последнего транша взятки в размере 3 700 долл.
Проводятся обыски по месту работы и проживания задержанных.
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