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 Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области ри получении взятки задержан главный государственный инспектор областного Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Зафиксировано вымогательство взятки на общую сумму 4 500 долл. у одного из предпринимателей за содействие, с использованием служебного положения, в выдаче декларации о начале выполнения строительных работ складского помещения.

Посредника, который занимался разработкой проектной документации, а также чиновника Государственной архитектурно-строительной инспекции в Закарпатской области задержали при получении последнего транша взятки в размере 3 700 долл.

Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотрудник "Укртрансбезопасности" задержан на Закарпатье при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

Проводятся обыски по месту работы и проживания задержанных.

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