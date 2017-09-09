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 Погибший Али Тимаев (Тимур Махаури) - чеченский борец с путинским режимом, личный враг Кадырова, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнародовала информацию о погибшем сегодня в центре Киева Тимуре Махаури.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Али Тимаев, никнейм - "Тимур Махаури", 04.04.1978 г.р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики.

Всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова.

Постоянно преследуемый спецслужбами РФ и Чеченской Республики.

В период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение.

В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего к нему было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить.

Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО".

Погибший Али Тимаев (Тимур Махаури) - чеченский борец с путинским режимом, личный враг Кадырова, - СБУ 01

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.Источник: /n454616
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Амінь буде коли Грицака звільнять і віддадуть під суд за провали в роботі! А чеченці мусульмани!
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С Грицаком будет алиллуя. А я лишь выразил сочувствие.
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В общем то "аминь" с арамейского переводится как "Да будет так" и используется и евреями и арабами.
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Хто віддасть під суд ? і який суд ? той що буде при Юлі чі при кому ? і ті кого вони поставлять.. ? чі може бивші риги ? а може ти наступний президент ? ,ну-ну .
До чого я ? просто нащо ото гидоту строчіть . ось цей хлопака з Чечні для України зробив більше ніж я , і більше ніж ти , земля йому пухом і вічна шана . і непотрібно сюди все приплітати і писати всяку погань .
шана Воїну що склав голову в бородьбі за мою незалежність .
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Да всё эти твари знают! Шили дело за ношение оружия, хотя знали, что на Тимура покушаются и копы его не смогут защитить, поэтому Тимур и ходил со стволом!
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он уже затёр то дерьмо, которое вывалил изначально в Фб
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Антоха попадос,не сориентировался бедняга,а шо потер то до лампочки,наскринить успели
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а чё о шлюхе рассказывать. В очередной раз толкала кацапскую лажу о герое. Вся эта около сабаковская шваль работет на кацапню.
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Хуйло сука не угомониться пока не подохнет!
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тут вопрос не Хуйла, а украинских подхуйловников во власти. Сабаковские сучата вишь какое гониво подняли.
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Герою слава! Вечная память и любовь сердце кровью обливается ...
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слишком жирно ему будет! рюмку стекломоя с метанолом - и пусть радуИтсИ!
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Хм, а что после путинских шестерок бывает? Появляются Рамзаны Ахматовичи?)
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Діма, не дивись кацТВ і буде тобі щастя, бо я теж американський агент, чесслово.
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А у него другого ТВ и нет! Вот и мается бедолага!
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Калєга, а в нашім Пєнтагоні січас макарони з каклєтами.
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русская свинья,пшла киселева цитировать на срусьвЯЯсну...цуко, выкидыши свинячи руснявые, мразь,слизь московитская,откуда вы,черви помойные,беретесь? таких существ как вы,женщины родить просто физиологически не могут.
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Дима гандонов шестерка плешивого ботоксного окурка
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Ну шо,кадыровские муртады семьи с детьми в Киеве взрывают. СБУ,шо там у Вас,спится Вам нормально?совесть ниЧО,спатиньки не мешает? Ведь СБУ его и подставила русне,открытой разборкой за незаконное ношение оружия.
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Как видим, воевал в 4-ёх войнах против пуйловских оккупантов.
Воевал против русских оккупантов в двух русско-чеченских войнах, воевал на стороне Грузии против вторгшихся в Грузию лишнехромосомных оккупантов.
Воевал (был в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура) на Донбассе.
И погиб в центре Киева от рашистских агентов-террористов.
Порошенко рулит...
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СБУшники его специально тогда засветили с оружием?
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"....борец с путинским режимом..."

Если бы о нем так чеченцы - настоящие борцы с путинским (ГБ-шным режимом), отзывались, следовало бы принять это во внимание.
А СБУ не вызывает никакого доверия после более, чем 3 последних лет сотрудничества украинской власти с Кремлем.
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В зависимости от паспорта, который он утром берет из тумбочки, он:
1.когда он Руслан - агент грузинских спецслужб
2.когда он Тимур - разведчик батальона Шейха Мансура

3.когда он Али - кровный враг рамзанки дырова.
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Народный депутат Украины
Евгений Дейдей
прокомментировал убийство
чеченского бойца АТО Тимура
Махаури в Киеве
Сообщает портал АНТИКОР со
ссылкой на СМИ.
«Знали давно друг друга. Это
показательная месть тем, кто
пойдет против, кто воюет на
Донбассе… Нам показали, что
охота началась. Я в шоке, мне
тяжело говорить. Мы будем
мстить за своих ребят. Это
поступок гнили и шакала - при
взрыве пострадал ребенок. Мы
будем мстить», - заявил Дейдей.
А я хочу спросить у Дейдея, ты чтоли пёс драный будеш мстить?...раненый в бедро шампуром появился в пространстве используя трагическое событие чтоб напомнить о своём мерзком существовании...чтоб вы повыздыхали шакалы грёбаные!!!!
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В Киеве взорвали киллера ФСБ по кличке «Зона»

8 сентября в 23:23

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Погибший Али Тимаев (Тимур Махаури) - чеченский борец с путинским режимом, личный враг Кадырова, - СБУ - Цензор.НЕТ 1240
В центре Киева взорвали киллера ФСБ по кличке «Зона»

В центре Киева в районе Бессарабской площади вечером в пятницу, 8 сентября, взорвался автомобиль. Взрыв произошел между улицами Бассейной и Большой Васильковской, сообщает «112 Украина».
Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва убит гражданин Грузии Тимур Махаури (киллер ФСБ по кличке «Зона», он же Руслан Папаскири, он же уроженец Чечни Али Дабуев).
По данным телеканала, внутри салона взорвавшегося автомобиля находились также женщина. Она получила ранение, но выжила и доставлена в больницу.
Власти расследуют инцидент, как умышленное убийство. По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, взрыв был неслучайным - хотели убить именно Махаури.
«По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Потерпевший у нас гражданин другого государства - он гражданин Грузии, его личность установлена... Это лицо, достаточно известное в криминальных кругах, и его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии», - отметил представитель МВД Украины.
Сообщается, что в автомобиле вместе с Махаури находилось женщина и ребенок. Женщина ранено, но ребенку ничто не угрожает.
Сначала на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook сообщалось, что полиция задержала «Мерседес» с грузинскими номерами с вооруженными грабителями и один из задержанных, водитель, показал удостоверение на имя Тимура Махаури.
Человек, которого канал «112 Украина» представил как родственника пострадавшего, сказал: «Здесь двоюродный брат пострадавшего. В машине был Тимур Махаури. Они были гражданами Грузии. Он был чеченец. Машина была на грузинских номерах».
Позже МВД Украины подтвердило, что Махаури погиб при подрыве автомобиля, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок - не пострадал.
Напомним, что уроженец Чечни Али Дабуев по кличке «Зона» (имевший грузинские паспорта на имена Тимура Махаури и Руслана Папаскири) был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве представителя Имарата Кавказ за рубежомМусы Атаева.
В ходе следствия было установлено, что «Зона» связан с ФСБ России и выполняет функции киллера за деньги. Кроме того, турецкая пресса писала, что «Зона» связан также со спецслужбами Грузии (при Саакашвили).
Тогда же турецкие следователи сообщили, что Али Дабуев («Зона») признал, что именно он заминировал машину с оружием, которую направил Шамилю Басаеву.
Через 3 года «Зона» был освобожден решением суда в Стамбуле. Как позже выяснилось из сообщения прессы Турции, киллера ФСБ освободили члены секты Фетхулла Гюлена - судья Хасан Теке (Hasan Teke) и прокурор Мехмет Бакир Озкан (Mehmet Bakır Özkan), которые после неудачной попытки военного переворота летом 2016 года были изгнаны с работы властями Турции за связь с Гюленом и сейчас находятся под следствием.
После освобождения «Зона» перебрался в Украину, где, как передают местные источники, крутился возле Михаила Саакашвили и записался в батальон чеченских добровольцев на роль «разведчика».
Напомним, что в январе 2017 года украинские СМИ сообщили о задержании в Киеве киллера ФСБ «Зоны» спецслужбами Украины.
В его машине были найдены два пистолета Glock и Стечкина с боевыми патронами.
Позже стало известно, что «Зона» заключил сделку со следствием и 28 февраля Печерский районный суд Киева приговорил его к 5 годами тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года.
Не исключено, что украинские спецслужбы перевербовали «Зону» и ФСБ в отместку ликвидировала своего платного киллера.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибший Али Тимаев (Тимур Махаури) - чеченский борец с путинским режимом, личный враг Кадырова, - СБУ. ФОТО
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