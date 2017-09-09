 Погибший Али Тимаев (Тимур Махаури) - чеченский борец с путинским режимом, личный враг Кадырова, - СБУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке. В сообщении отмечается: "Али Тимаев, никнейм - "Тимур Махаури", 04.04.1978 г.р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики.Всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова.Постоянно преследуемый спецслужбами РФ и Чеченской Республики.В период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение.В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего к нему было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить.Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО".

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был

, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.