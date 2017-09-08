 Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства поздравил Рубена Мэдсена с началом его миссии в Украине в должности посла Дании.
Глава государства выразил благодарность правительству Дании за поддержку реализации в Украине проектов, призванных усилить борьбу с коррупцией, устойчивое экономическое развитие, а также способствовать защите прав человека. Порошенко приветствовал готовность Дании провести Вторую конференцию по реформам в Украине в июне 2018 года.
С послом Исламской Республики Афганистан в Украине Сардар Мохаммадом Рахманом Оглы президент обсудил потенциал двусторонних экономических отношений, отмечена важность начала деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Порошенко также поблагодарил посла за знание украинского языка.
Во время беседы с новым Послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе глава государства обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита в Грузию в июле этого года. Особое внимание уделено координации совместных усилий по деоккупации территорий Украины и Грузии, интеграции наших стран в ЕС и НАТО.
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