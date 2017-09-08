EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Фоторепортаж
  510  4
Все про:Афганистан (179) Грузия (3486) Дания (163) Порошенко (13740) посол (1178)

 Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Королевства Дания Рубена Мэдсена, Исламской Республики Афганистан Сардара Мохаммада Рахман Оглы и Грузии Гелы Думбадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил Рубена Мэдсена с началом его миссии в Украине в должности посла Дании.

Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии 01

Глава государства выразил благодарность правительству Дании за поддержку реализации в Украине проектов, призванных усилить борьбу с коррупцией, устойчивое экономическое развитие, а также способствовать защите прав человека. Порошенко приветствовал готовность Дании провести Вторую конференцию по реформам в Украине в июне 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил нового посла в Македонии

Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии 02

С послом Исламской Республики Афганистан в Украине Сардар Мохаммадом Рахманом Оглы президент обсудил потенциал двусторонних экономических отношений, отмечена важность начала деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Порошенко также поблагодарил посла за знание украинского языка.

Также читайте: "Кто сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую страну и убила более 10 тыс граждан", - Порошенко

Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии 03

Во время беседы с новым Послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе глава государства обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита в Грузию в июле этого года. Особое внимание уделено координации совместных усилий по деоккупации территорий Украины и Грузии, интеграции наших стран в ЕС и НАТО.

Также читайте: Курс на ЕС и НАТО - очевидный и необратимый. Что нам надо, так это выбрать кратчайший путь, - Порошенко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всё нормально .не так быстро как хочется , но Украина будет в десятке лучших стран мира для проживания .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое главное что о Грузии - договорился с миллионером Иванишвили. Значит Сааку неминовать ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зрадогівенне воїнство Ху"ла, а слабо знайти зраду?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти