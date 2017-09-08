 Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 8 сентября, правоохранители задержали руководителя профессионального лицея в служебном кабинете во время получения очередной взятки. Деньги он требовал от жителей населенного пункта за решение вопроса по их трудоустройству. Цена такого вопроса - 5 тыс. гривен с человека.
В рамках уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры области задокументировали четыре факта получения директором неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен.
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