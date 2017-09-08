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 Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области полицией задержан директор профессионального лицея, который брал взятки за трудоустройство граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 8 сентября, правоохранители задержали руководителя профессионального лицея в служебном кабинете во время получения очередной взятки. Деньги он требовал от жителей населенного пункта за решение вопроса по их трудоустройству. Цена такого вопроса - 5 тыс. гривен с человека.

Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Майор полиции задержан в Бердичеве при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство, - Нацполиция 02

В рамках уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры области задокументировали четыре факта получения директором неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен.

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 х лет с конфискацией имущества.
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Ужос какой, а где и какой директор, в нашей стране не берет?
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Да ви шо....за час назалежності ми збудували системну корупцію, тотальний кумтрест, виросли діти, які отримали у спадок схеми і участь у цих схемах....і бац! Ліва рука почала ловити праву. Не смішіть, усе добре-брали і будуть брати..
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Ну, если служба занятости мышей не ловит , то спасибо ему за помощь! Лучше бы написали чем сходняк депутатов закончился вчерась ночью! Не отвлекали бы народ мелочевкой!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство, - Нацполиция. ФОТО
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