 Директор профлицея на Луганщине брал взятки за трудоустройство, - Нацполиция. ФОТО

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 х лет с конфискацией имущества.



Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.Сегодня, 8 сентября, правоохранители задержали руководителя профессионального лицея в служебном кабинете во время получения очередной взятки. Деньги он требовал от жителей населенного пункта за решение вопроса по их трудоустройству. Цена такого вопроса - 5 тыс. гривен с человека.В рамках уголовного производства оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры области задокументировали четыре факта получения директором неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен.