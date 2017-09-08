 "Герои возвращаются из небытия": 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook "Во вторник, 12 сентября 2017 года, на Краснопольском кладбище в Днепре состоится торжественная церемония прощания с тремя погибшими защитниками Украины, лица которых было установлено по результатам ДНК-экспертизы. Это:- майор Величко Андрей Валерьевич , НГУ,- доброволец Дятлов Сергей Владимирович , ("СВД"), 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс" и- солдат Карбан Дмитрий Сергеевич ("Бейн"), 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс"", - говорится в сообщении.Как написал на своей странице Facebook руководитель МАИФ "Цитадель" Павел Нетесов идентификация состоялась благодаря тесному межведомственному взаимосотрудничеству СУ ГУНП в Днепропетровской области, ДНДЕКЦ МВС Украины, КЗ "Днепропетровское бюро судебно-медицинских экспертиз" ДОР",Национальному военно-историческому музею Украины, Миссия "Эвакуация 200" МОУ Украины, МАИФ " Цитадель". Лично Ярославу Тинченко и Ольге Жатовецкой."Дятлов Сергей и Карбан Дмитрий - бойцы батальона "Донбасс", погибли 29 августа при выходе по "зеленому коридору" в селе Червоносельское. Их останки собрала и забрала группа полковника Николая Гордиенко. АндрейНилов был водителем того самого камаза, в котором стояли… Стояли, чтобы влезло больше, наши, выжившие и попавшие в плен, ребята. А Величко Андрея поисковая группа "Эвакуация 200" забирала с нейтральной полосы во время затишья и официального перемирия в посадке между Красногоровкой и Старомихайловкой в сентябре 2015 года. Забирали троих убитых, застреленных в голову людей. Причем; по кустам и деревьям, и по остаткам одежды было видно, что убийцы, заметая следы, пробовали сжечь труппы", - сообщил Нетесов."Будут семьи погибших, отец, жена, сестра, брат, дети. Будут ребята с "Эвакуации 200", которые вывезли тела, будут судебно-медицинские эксперты, следователь Ольга Ивановна, будет руководство Днепропетровской области, которое делает все, чтобы памяять о погибших за нас с вами передавалась и жила, будут побратимы с Национальной Гвардии Украины, чьими бойцами являются все трое ребят, даже не оформленный и не учтенный как боец НГУ Сергей Дятлов. Всем, кто еще думают, приехать или нет, стоит ли отпрашиваться с работы, прерывать отпуск или лечение, скажу, что стоит. Ребята это заслужили. Потом каждый поедет к себе домой: вы и …майор Национальной Гвардии Украины Величко Андрей Валерьевич к своим родным на кладбище в Северодонецк, солдат Национальной Гвардии Украины Карбан Дмитрий Сергеевич в населенный пункт Часов Яр в Донецкой области и Дятлов Сергей Владимирович, доброволец, неоформленный боец Национальной Гвардии Украины, останется уже не под четырехзначным номером, а под своим именем на этом же Краснопольском кладбище", - резюмировал Нетесов.

Дорога по которой больше года никто не ходил. Нейтральная полоса.

"Работа" сделана поисковая группа возвращается.