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 Политика Украины
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 "Герои возвращаются из небытия": 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы. ФОТО

Во вторник, 12 сентября, в 12.00 на Краснопольском кладбище в Днепре состоится торжественная церемония прощания с тремя погибшими защитниками Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

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"Во вторник, 12 сентября 2017 года, на Краснопольском кладбище в Днепре состоится торжественная церемония прощания с тремя погибшими защитниками Украины, лица которых было установлено по результатам ДНК-экспертизы. Это:
- майор Величко Андрей Валерьевич, НГУ,
- доброволец Дятлов Сергей Владимирович, ("СВД"), 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс" и
- солдат Карбан Дмитрий Сергеевич ("Бейн"), 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс"", - говорится в сообщении.

Как написал на своей странице Facebook руководитель МАИФ "Цитадель" Павел Нетесов идентификация состоялась благодаря тесному межведомственному взаимосотрудничеству СУ ГУНП в Днепропетровской области, ДНДЕКЦ МВС Украины, КЗ "Днепропетровское бюро судебно-медицинских экспертиз" ДОР",Национальному военно-историческому музею Украины, Миссия "Эвакуация 200" МОУ Украины, МАИФ " Цитадель". Лично Ярославу Тинченко и Ольге Жатовецкой.

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"Дятлов Сергей и Карбан Дмитрий - бойцы батальона "Донбасс", погибли 29 августа при выходе по "зеленому коридору" в селе Червоносельское. Их останки собрала и забрала группа полковника Николая Гордиенко. АндрейНилов был водителем того самого камаза, в котором стояли… Стояли, чтобы влезло больше, наши, выжившие и попавшие в плен, ребята. А Величко Андрея поисковая группа "Эвакуация 200" забирала с нейтральной полосы во время затишья и официального перемирия в посадке между Красногоровкой и Старомихайловкой в сентябре 2015 года. Забирали троих убитых, застреленных в голову людей. Причем; по кустам и деревьям, и по остаткам одежды было видно, что убийцы, заметая следы, пробовали сжечь труппы", - сообщил Нетесов.

"Будут семьи погибших, отец, жена, сестра, брат, дети. Будут ребята с "Эвакуации 200", которые вывезли тела, будут судебно-медицинские эксперты, следователь Ольга Ивановна, будет руководство Днепропетровской области, которое делает все, чтобы памяять о погибших за нас с вами передавалась и жила, будут побратимы с Национальной Гвардии Украины, чьими бойцами являются все трое ребят, даже не оформленный и не учтенный как боец НГУ Сергей Дятлов. Всем, кто еще думают, приехать или нет, стоит ли отпрашиваться с работы, прерывать отпуск или лечение, скажу, что стоит. Ребята это заслужили. Потом каждый поедет к себе домой: вы и …майор Национальной Гвардии Украины Величко Андрей Валерьевич к своим родным на кладбище в Северодонецк, солдат Национальной Гвардии Украины Карбан Дмитрий Сергеевич в населенный пункт Часов Яр в Донецкой области и Дятлов Сергей Владимирович, доброволец, неоформленный боец Национальной Гвардии Украины, останется уже не под четырехзначным номером, а под своим именем на этом же Краснопольском кладбище", - резюмировал Нетесов.

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Герои возвращаются из небытия: 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 01

Дорога по которой больше года никто не ходил. Нейтральная полоса.

Герои возвращаются из небытия: 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 02

"Работа" сделана поисковая группа возвращается.

Герои возвращаются из небытия: 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 03

Герои возвращаются из небытия: 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 04

Герои возвращаются из небытия: 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 05

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Теперь куй будет до земли доставать, всё, как и заказывал.
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Земний уклін людям, котрі це роблять. Слава нашим воінам!
Слава УкраЇні!
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21 век....кладбище неопознанных\неизвестных солдат.....
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Герои возвращаются из небытия": 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы. ФОТО
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