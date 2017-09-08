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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4468) Волынь (648) Нацполиция (8635) сельсовет (60)

 Глава сельсовета на Волыни попался на взятке 60 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Волынской области при получении взятки сотрудники полиции задержали главу сельсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что за выделение 6 га земельного участка за пределами населенного пункта, на котором расположены полезные ископаемые местного значения - источник воды, чиновник требует от предпринимателя неправомерную выгоду.

В рамках уголовного производства, открытого прокуратурой Волынской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины, оперативники Управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции задокументировали получение председателем сельсовета части взятки в сумме 50 тыс. гривен.

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Сегодня, 8 сентября, правоохранители задержали 26-летнего чиновника при получении второго "транша" - 10 тыс. гривен. При этом часть указанных средств он должен был передать председателю одной из районных администраций, председателю райсовета и начальнику отдела госгеокадастра района.

Глава сельсовета на Волыни попался на взятке 60 тыс. грн, - Нацполиция 01
Глава сельсовета на Волыни попался на взятке 60 тыс. грн, - Нацполиция 02

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 х лет с конфискацией имущества.
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48000 грн?
не смеши, этого мало что б его простили и отпустили... мало взял...
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На столе доллары .а в заметке про доллары ничего - уже доллары украли .
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А чому не знайдено візитки правого сектора? Скрізь її знаходять - а тут ні.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава сельсовета на Волыни попался на взятке 60 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
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