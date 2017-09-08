 "Час вопросов правительству" и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября. ФОТОрепортаж

Пятничный день в Раде в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Премьер лично прибыл к депутатам
Приветсвие премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Андрея Парубия
В своем выступлении Гройсман подчеркнул, что Украина уже 600 дней живет без российского газа
Также премьер анонсировал снижение цены на мясо
суд продолжил меру пресечения Розенблату - он носит электронный браслет до 17 октября
1020 25
Гройсман о 800 млн грн дотаций Косюку: "Кто больше производит, тот больше и получает"(92)
Уменьшение портовых сборов на 20% - только первые шаги, - Гройсман(36)
Гройсман заложил капсулу строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Одесса"(34)
В этом году на систему здравоохранения было направлено 10 млрд грн, в следующем году этот показатель увеличится, - Гройсман(49)
Тимошенко поедет встречать и поддерживать Саакашвили на польско-украинской границе(373)
Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко(114)
Ответить
Вам же вчера ясно сказали, шо в них пянка до всырачки с самого утра за городом ...
https://censor.net.ua/photo_news/454455/deputaty_fraktsii_bloka_poroshenko_sezjayutsya_na_zasedanie_v_zagorodnuyu_rezidentsiyu_zalese_foto/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64761494
.
Ответить
Одно это слово, меня утомляет!
Неизвестный Депутат
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
власть в современной Украине, ухитрились и из выборов сделать
коммерческое предприятие, торгуя местами в списках своих «партий». Продавая голоса избирателей это «политики» сделали из
политики прибыльный для себя бизнес. Будет ли человек, купивший место в зРаде, думать об интересах страны?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
Ответить
Ответить
Ответить
в понедельник - еще не работают!
в пятницу - уже не работают!
во - вторник - раскачиваются.
в среду - в комитетах (сауна, рыбалка-охота0
в четверг - отходняки
зарплата не 3200
вопрос - а не до хуа этих чихаухуа???
Ответить
Ответить
Ответить
Трутни и паразиты на теле Украины...
Ответить
Ответить
Неа!!!!!!!!!!!!!
Ну ка начинаем вспоминать, а кто же выбрал этих людей?
И продолжаем, а кто же выбирал предыдущих депутатов, которые за узурпацию власти голосовали, реально же голосовали?!?! Или в тексте ошибка вкралась и они голососали?..
Так может, для того, чтоб стать гражданином, нужно перестать сосать?!?!?!
Ответить