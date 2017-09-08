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 Политика Украины
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 "Час вопросов правительству" и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября. ФОТОрепортаж

В пятницу 8 сентября работа украинского парламента состояла из "часа вопросов" правительству, после чего депутаты начали покидать сессионный зал.

Пятничный день в Раде в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 01

Традиционно в пятницу - день отчета правительства перед депутатами

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 02

Премьер лично прибыл к депутатам

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 03

Приветсвие премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Андрея Парубия

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 04

В своем выступлении Гройсман подчеркнул, что Украина уже 600 дней живет без российского газа
Также премьер анонсировал снижение цены на мясо

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 05

Член "Воли народа" Вячеслав Богуслаев. За ним что-то пишет экс-спикер Владимир Литвин

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 06

Члены фракции "Батькивщина" - Александра Кужель, Иван Кириленко и Сергей Власенко

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 07

Сергей Власенко и Иван Кириленко что-то подсказывают своему партийному лидерю - Юлии Тимошенко

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 08

Жестикуляция "оппоблоковца" Михаила Папиева

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 09Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 10

Оксана Продан с коллегами

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 11

Виктор Пинезеник (БПП) и Юлия Тимошенко

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 12

Коллеги по фракции Константин Усов и Борислав Розенблат. Как известно, суд продолжил меру пресечения Розенблату - он носит электронный браслет до 17 октября

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 13

Алена Кошелева из Радикальной партии

Час вопросов правительству и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября 14

Традиционно почти пустой зал ВР в пятницу

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Граждане! Шо Вы как маленькие дети "Час вопросов правительству" и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября - Цензор.НЕТ 3141
Вам же вчера ясно сказали, шо в них пянка до всырачки с самого утра за городом ...

https://censor.net.ua/photo_news/454455/deputaty_fraktsii_bloka_poroshenko_sezjayutsya_na_zasedanie_v_zagorodnuyu_rezidentsiyu_zalese_foto/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_64761494

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Работа...
Одно это слово, меня утомляет!
Неизвестный Депутат
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Именно такую власть и заслуживает Украинский народ ,раз сидит на попе ровно !!!
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Или мы переизберем парламент и президента, или нужно сдаваться.
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Логічно. Якщо прем'єр анонсував найголовніше - зниження ціни на м'ясо, то депутати втікли за м'ясом.
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как сказал Рева они слишком много жрут .наверное жрать пошли .
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Зато в эфире на ТВ все ТАКИЕ труженики . Очередной аргумент сократить бездельников в Раде минимум в двое
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Предприимчивые шустряки, которые захватили собственность и
власть в современной Украине, ухитрились и из выборов сделать
коммерческое предприятие, торгуя местами в списках своих «партий». Продавая голоса избирателей это «политики» сделали из
политики прибыльный для себя бизнес. Будет ли человек, купивший место в зРаде, думать об интересах страны?!
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конечно. аморфному населению на все нас рать. активная часть занята войной или собирает чемоданы.
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не
народные депутаты, народ этих, так называемых «депутатов» никогда и никуда не
избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и
купить места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ.
И ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,
занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное болото из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная
система, навязанная олигархатом, - тупик, а в перспективе - смерть для страны.
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Если бы в зале произошел терракт и все погибли...Практически жалеть было б не о чем.
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повторю:
в понедельник - еще не работают!
в пятницу - уже не работают!
во - вторник - раскачиваются.
в среду - в комитетах (сауна, рыбалка-охота0
в четверг - отходняки
зарплата не 3200
вопрос - а не до хуа этих чихаухуа???
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Цирк шапіто. Нікуди не поїхав.Та і клоуни,на жаль,залишились.
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Или сделали бы пятницу выходным днем, или перенесли время встречи с кабмином на 15.00. Сколько это позорище по пятницам будет продолжаться?
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Верховна зРада - полная компрометация парламентской демократии...
Трутни и паразиты на теле Украины...
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))))))))
Неа!!!!!!!!!!!!!
Ну ка начинаем вспоминать, а кто же выбрал этих людей?
И продолжаем, а кто же выбирал предыдущих депутатов, которые за узурпацию власти голосовали, реально же голосовали?!?! Или в тексте ошибка вкралась и они голососали?..
Так может, для того, чтоб стать гражданином, нужно перестать сосать?!?!?!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Час вопросов правительству" и пустой сессионный зал, - день работы ВР 8 сентября. ФОТОрепортаж
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