 Опознаны еще девять военных преступников из 8-й бригады ВС РФ, воевавшей на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"Как известно, тактические подразделения этого соединения, наряду с другими профессиональными бригадами Южного военного округа, укомплектованными на контрактной основе (17-я и 18-я ОМСБр из Чечни), одними из первых были задействованы в войне против Украины. Зачастую, российские подразделения базировались в прилегающих вплотную к украинской границе лесных массивах, используя тактику "набег-отход": уничтожая малочисленные украинские гарнизоны, пытавшиеся обеспечить контроль государственной границы и проводя зачистки после варварских обстрелов как из-за поребрика, так и с заездом на территорию Украины.
По результатам проведенной работы, удалось установить личности 9 контрактников 8-й горной бригады, находившихся летом-осенью 2014 года в т.н. ростовско-украинской командировке. Большинство из них причислены к "командировочным" по хорошо знакомым нам признакам (хронология и география фотоматериала, неопрятный вид, неуставная форма и экипировка, отсутствие идентификаторов принадлежности к ВС РФ, наличие символики "новороссии" и др.), которые выдают "ветеранов Донбасса", - отмечаюта авторы расследования:
1. Роман Минин
Дата рождения: 26 июля 1986 г. Родом из г. Гремячинск Пермского края. По состоянию на 2014 год - военнослужащий-контрактник 8-й ОМСБр. С 2017 года служит по контракту в оккупированной Абхазии, Грузия, на 7-й российской военной базе. В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов).
"На то, что Минин является "ветераном" вторжения на Донбасс, указывает ряд факторов. В том числе, фотографии августа-сентября 2014 года: снимки из базового лагеря сил вторжения с геотегом Ростовской области; снимки лесной жизни военных 8-й бригады из районов, вплотную граничащих с Украиной. Следует обратить внимание на неуставный внешний вид российских контрактников - формы горка и маскхалаты, а также на бронетранспортер связи с закрашенным бортовым номером. Еще одним косвенным свидетельством является фотография, на которой Минин позирует вместе с сослуживцем Осиповым, потерявшим руку на Донбассе, разбор по которому мы представляли раньше, в 2014 и 2016 годах, см.: Цена молчания о Донбассе: медаль "За отвагу", статус ветерана и "Киа Рио", - говорится в материале.
По результатам изучения фотоальбома Минина, удалось идентифицировать некоторых его сослуживцев - участников т.н. ростовско-украинской командировки 2014 года:
2. Максим Деев
Дата рождения: 15 июня 1992 г. Родом из г. Невинномысск Ставропольского края. На военной службе состоит с 2012 года по сей день, в настоящее время предположительно числится в 291-м полку (бывшая 8-я ОМСБр). В социальных сетях VK (архивы профиля, альбома, контактов), ОК (архивы профиля, альбома, контактов).
3. Рамиль Шарифуллин
Дата рождения: 2 февраля 1993 г. Родом из г. Стерлитамак Башкирии. На военной службе состоит с 2012 года по сей день, в настоящее время предположительно числится в 291-м полку (бывшая 8-я ОМСБр). В социальных сетях: VK1 (архивы профиля, альбома, контактов), VK2 (использовал псевдоним Маринин), VK3 - профили неактивны с 2015 года.
В заброшенном профиле Шарифуллина можно встретить то же фото, что и у фигуранта №1 Минина, с разницей в загрузке в 3 дня. Также у Шарифуллина есть и другое фото периода командировки 2014 года, судя по всему, снятое в приграничном районе с парой бронетранспортеров и грузовиком КамАЗ, на которых грубо закрашены тактические знаки 8-й бригады.
4. Николай Слесаренко
Дата рождения: 24 мая 1994 г. Родом из пос. Кшенск Курской области. На военной службе состоит с 2013 года, вероятно по сей день. После отбывания военной повинности в 2013-2014 годах в ВМФ, подписал контракт на службу в 8-й ОМСБр, где предположительно числился до ее переформирования в 291-м полк. В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов), ОК (архив профиля). Опознан на групповом снимке контрактников 8-й бригады периода боевой командировки лета-осени 2014 года, на котором также присутствуют Минин и Шарифуллин.
5. Сергей Вдовиченко
Дата рождения: 9 марта 1992 г. Родом из г. Элиста Калмыкия. По состоянию на 2014-2016 - контрактник 8-й ОМСБр. В социальных сетях: ОК (архивы профиля, альбома, контактов); VK1, VK2, VK3 - профили неактивны с 2015 года. Опознан на групповом снимке контрактников 8-й бригады периода боевой командировки лета-осени 2014 года, на котором также присутствуют Минин, Шарифуллин и Слесаренко.
Среди друзей вышеотмеченных фигурантов был замечен еще один контрактник, фотоальбом которого довольно информативен как по хронологии, так и географии "ростовско-украинской командировки 2014":
6. Алексей Королёв
Дата рождения: 25 марта. Родом из г. Славгород Алтайского края. По состоянию на 2014-2015 годы - контрактник 8-й ОМСБр. В социальных сетях: ОК (архивы профиля), VK (архивы профиля, альбома, контактов) страничка неактивна с 2015 года.
В фотоальбоме Королева не мало свидетельств "ростовско-украинской командировки 2014" с некоторой хронологией и географией событий. В первую очередь следует выделить фотографию, загруженную в его профиль 14-го октября 2014 года, на которой он позирует в маскхалате и с рейдовым рюкзаком, автоматом с ПБС (глушителем) со связанными изолентой по боевому двумя магазинами и т.н. георгиевской лентой на ремне личного оружия.
На других фотографиях Королева присутствуют географические метки: снимок от 13 октября фиксирует локацию - Матвеево-Курганский район Ростовской области, в районе н/п Новоселовка, примерно в 4 км от государственной границы с Украиной; снимок от 13 октября фиксирует локацию - Восточная улица село Куйбышево Ростовской области, примерно в 8 км от государственной границы с Украиной.
Есть также и другие фотографии этого же периода, правда без геотегов, но судя по неуставному внешнему виду российских военных и их экипировке, это не учения.
Следует выделить еще одну фотографию А. Королева, загруженную в октябре 2014 года, которая помогла нам идентифицировать троих его сослуживцев - участников боевой командировки на Донбасс:
7. Сергей Ботвин
Дата рождения: 16 июля 1991 г. Родом из пос. Яшкино Кемеровской области. По состоянию на 2014 год - контрактник 8-й ОМСБр, вероятно, служит и сейчас. В социальных сетях: VK (архивы профиля, не активен с 2016 года), ОK (архивы профиля, не активен с 2015 года).
Кроме опознания на фото Королева, у Ботвин в альбоме обнаружен снимок периода боевой командировки 2014 года, а сам Ботвин опознан на фото в альбоме у вышеотмеченного фигуранта С. Вдовиченко.
8. Илья Будин
Дата рождения: 1 сентября 1992 г. Родом из г. Очёр Пермского края. По состоянию на 2014 - 2016 годы - контрактник 8-й ОМСБр, вероятно, служит и сейчас. В социальных сетях VK (архивы профиля, альбома, контактов).
9. Сабит Сакаев
Дата рождения: 22 марта. Родом из Тюменской области, предположительно из г. Сургут. По состоянию на 2014 - 2016 годы - контрактник 8-й ОМСБр. Судя по новой записи (г. Клинцы Брянская обл.) можно предположить, что Сакаев подписал очередной контракт по службе в 488-м мотострелковом полку (в/ч 12721, Брянская область, г. Клинцы), который входит в формируемую 144-ю дивизию Западного военного округа. В социальных сетях: VK (архивы профиля, альбома, контактов), ОК (архив профиля).
"Почти год назад 8-я отдельная мотострелковая бригада (горная) прекратила свое существование. Соединение было сформировано чуть менее чем 10 лет назад. В отличие от обычных мотострелковых бригад, изначально была ориентирована на решение специфических задач, в том числе и в горных условиях. Бригада была полностью укомплектована контрактниками, преимущественно с опытом службы на Северном Кавказе. В рамках очередной реформы, которая предусматривает формирование в 58-й армии ЮВО новой мотострелковой дивизии, 8-я ОМСБр (в/ч 16544) переформирована в 291-й мотострелковый полк (в/ч 65384) в составе формируемой 42-й МСД, с сохранением места дислокации в п. Борзой", - говорится в публикации.
8-я ОМСБр (горная) не раз упоминалась в материалах InformNapalm в контексте "украинских командировок":
- 8-я горная мотострелковая бригада РФ в Украине 22.09.2014
- Разведподразделение 8-й МСБр (горной) на границе с Украиной 08.10.2014
- Show Must Go On, или "Предварительные ласки" 30.10.2014
- Медаль "За отвагу" 09.12.2014
- 8-я ОМСБр ВС РФ в составе "народной милиции" ЛНР 17.07.2015
- После "командировок" на Донбасс в 8-й ОМСБр ВС РФ остаются "200-е" и инвалиды 11.09.2015
- Россия концентрирует свежие силы для переброски на Донбасс 21.11. 2015
- Путь 8-й ОМСБр ВС РФ: от отправки на Донбасс до наград за военные преступления28.12.2015
- 8-я ОМСБр ВС РФ в Суходольске. Привязка к местности 23.02.2017
- Опознаны военные преступники первой волны из 8-й бригады ВС РФ, воевавшей на Донбассе 11.04.2017
"Каждый засвидетельствованный факт причастности России к развязыванию и ведению военных действий на востоке Украины бьет по репутации страны-агрессора, которая не останется безнаказанной. Собранная нами доказательная база уже востребована некоторыми международными организациями, придет время - и эти материалы окажутся в распоряжении следственных и судебных органов, перед которыми военно-политическому руководству Российской Федерации придется держать ответ", - заключают авторы расследования.
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или кастрюлю...а скорее БАНЯК)))
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А вообще возникает вопрос. Почему у русни такие ужасные ипальники? Это что генетические мутации вызванные стекломоем?
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