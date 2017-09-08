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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (6080) Киев (18095) стрельба (2559)

 Неизвестные на двух авто устроили погоню с перестрелкой в Киеве. ФОТО (обновлено)

В Киеве на улице Дегтяревской возле дома № 36 случилось дорожно-транспортное происшествие со стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

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"Стрельба и ДТП! В Киеве на Лукъяновке неизвестные на сером авто польской регистрации # RSTWE36 столкнулись с Porsche # АА5555ЕМ, обстреляли его и скрылись", - говорится в сообщении.

Также известно, что у авто на еврономерах отпал бампер.

Позже стали известны подробности инцидента.

"На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали очевидцы корреспонденту "112", отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.

Также, по словам свидетелей, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись.

Неизвестные на двух авто устроили погоню с перестрелкой в Киеве 01Неизвестные на двух авто устроили погоню с перестрелкой в Киеве 02
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Заебали эти евробляхи, сделайте уже растоможку 15-20% , сделайте минимальную сумму растаможки, что не занижали стоимость, сделайте проверку налоговой за какие средства эта машина покупается и отстаньте уже - так будет всем хорошо
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Пусть налоговоая спросит у мразей из ВР за какие средства они купили сои авто.
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А не агент ли Крымля ты часом. что такие вопросы задаешь?
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Вопрос из учебника математики за 3й класс в 2018году: Вернуться ли ойро БляХеры на место дтп и возместят ли убыток причиненный ам порш,или нет,так как бросить свое корыто купленное за 1000евро обойдется им гораздо дешевле чем заплатить 10000евро за ремонт?
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В Киеве на перекрестке ул. Дегтяревской и Зоологической произошла погоня с перестрелкой.
"На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали свидетели инцидента, отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.
Также по словам свидетелей, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись.
Стрельбу на столичной Лукьяновке, прозошедшей сегодня днем, устроили люди, ехавшие в сером автомобиле. После столкновения с другим участником ДТП - элитной иномаркой, у их машины отпал бампер с номерным еврознаком RSTWE36.
По словам очевидцев, злоумышленники на серой машине с польской регистрации возле дома по ул. Дегтяревской, 36, столкнулись с Porsche с номером АА5555ЕМ, обстреляли его и скрылись.
Всем, кто увидит серое авто без бампера, советуют немедленно позвонить в полицию по номеру 102, а также соблюдать меры личной безопасности и к авто не подходить.
В пресс-службе столичной полиции позже рассказали подробности происшествия. Так, изначально было получено сообщение об обнаружении автомобиля с поврежденными окнами, в салоне которого находится, предположительно, автомат.
"А через несколько минут на линию "102" поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. По вызову выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска", - говорится в сообщениию В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также наличие камер наблюдения в районе ЧП.
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то був Мерседес-Бенц... отой Бенц, ото він і отпал...
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ну и как запрещать авто с еврономерами, а на чем бандюки ездить будут? Это ограничение прав граждан!!!
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На укробляхах тоже нужно всех стрелять. Они без страховки ездят и по доверенности.
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судя по твоему нику ты сам кацапобляха... во с себя и начни растрел.
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С какого то цензор новости о ДТП вылаживает ? Порше с крутыми номерами ?
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Очень неплохой медот снимать дениги с ам на импортных номерах придумали кацапы.Они скручивают у вас номер,и оставляют счет куда перевести деньги.После получения денег отправляют (а может и нет) вам смс где спрятаны номера.
А реально,они скоро народ достанвт,что их 3.14$дить на дорогах начнут,а во дворах колеса резать.
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У нас тоже распространено было одно время, сейчас реже встречается. Это я про Одессу. Колеса снимают время от времени также.
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в этом году в Затоке было -иностранные номера снимали
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В таких случаях советуют пройтись по соседним дворам и проверить всякие щели, обычно номера прячут недалеко.
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Ну а Затока в целом - это курорт, там всегда много жуликов крутится. Когда иностранец попадает в неприятную ситуацию, он легче расстается с деньгами.
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были бы номера украинские не проблема найти.
а на этих теперь попробуй найди.
так же и ДТП, в том числе со смертями. Сбило уехало - кто владелец?!?!? Кто за рулем?!?!?
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И чо теперь? Гнойсман будет Польше объявлять войну?
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Нет. Ибо у этого украинца скоро новый год Рошшана. Он на него в Умань поедет это важнее. Да и в шабат нельзя ничего делать.
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ну вот напомните мне, чтобы при столкновении жигуля и волги кто-то кого-то обстреливал?
я понимаю, что по раритетам нельзя стрелять, они и так еле ездят, но все же!
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Ну теперь каждый день будут такое писать, чтоб показать как вредят в Украине евробляхи :D
Ставьте на учёт и будете знать кто владелец.
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ПЕТЯ БЛЯХА ДАВАЙ РАССТАМОЖКУ КАК В ГРУЗИИ-МОЛДОВЕ
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Хоть и не сторонник евробляхеров,но пришла в репку следующая мыслишка /может уже кто и озвучивал/ Вполне возможна ментовская провокация что бы еще больше водбудить общественность: Видите какой беспредел творят супостаты!
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Бідні студенти їхали на сучасній, надійній європейській машині за 1500 євро, і загубили бампер, мажор на Порше хотів переїхати бампер з ненависті до бідних (це видно по номерах -5555), студентам довелося привернути увагу суспільства пострілами.
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Детали у этих корыт отлетают от малейших толчков. А бляхеры тут рассказывают какие качественные ведра они привозят.
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Мда.... Опель уже не тот. Раньше если заехать в лес на опеле с выключеным мотором, то можно услышать как он гниёт. А тут отличный польский недорогой практичный серый опель потерял бампер сделанный из пластика. Это же на двух бамперах и евробляхах весь опель и держится... Бедный владелец-трудяга. На последние купил себе радость и средство передвижения и автомат, а тут Порше поганый оборвал полёт. Запретить Порше! Это чистая провокация для подавления сопротивления евробляхеров. Провокация и инсинуация. У опеля уже Новый красный бампер от Рено и Новый еврокалендарик с новейшими евробляхами их трактора-газонокосилки, что были скомуниздены по случаю ещё в прошлом году в Зелёной Гуре. Нас не догонят! Нас не поймать! Нас рать!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные на двух авто устроили погоню с перестрелкой в Киеве. ФОТО (обновлено)
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