 Неизвестные на двух авто устроили погоню с перестрелкой в Киеве. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Стрельба и ДТП! В Киеве на Лукъяновке неизвестные на сером авто польской регистрации # RSTWE36 столкнулись с Porsche # АА5555ЕМ, обстреляли его и скрылись", - говорится в сообщении.
Также известно, что у авто на еврономерах отпал бампер.
Позже стали известны подробности инцидента.
"На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали очевидцы корреспонденту "112", отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.
Также, по словам свидетелей, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись.
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"На перекрестке ул. Дегтяревской и ул. Зоологической погоня с перестрелкой. Две машины на иностранных номерах, из одной машины по второй открыли стрельбу. Обе машины скрылись, у одной повреждения", - рассказали свидетели инцидента, отметив, что во время погони одна из машин задела и повредила автомобиль Porsche, который проезжал по улице Дегтяревской.
Также по словам свидетелей, одну из машин бросили недалеко, а те, кто в ней находился - скрылись.
Стрельбу на столичной Лукьяновке, прозошедшей сегодня днем, устроили люди, ехавшие в сером автомобиле. После столкновения с другим участником ДТП - элитной иномаркой, у их машины отпал бампер с номерным еврознаком RSTWE36.
По словам очевидцев, злоумышленники на серой машине с польской регистрации возле дома по ул. Дегтяревской, 36, столкнулись с Porsche с номером АА5555ЕМ, обстреляли его и скрылись.
Всем, кто увидит серое авто без бампера, советуют немедленно позвонить в полицию по номеру 102, а также соблюдать меры личной безопасности и к авто не подходить.
В пресс-службе столичной полиции позже рассказали подробности происшествия. Так, изначально было получено сообщение об обнаружении автомобиля с поврежденными окнами, в салоне которого находится, предположительно, автомат.
"А через несколько минут на линию "102" поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями. По вызову выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска", - говорится в сообщениию В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также наличие камер наблюдения в районе ЧП.
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А реально,они скоро народ достанвт,что их 3.14$дить на дорогах начнут,а во дворах колеса резать.
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а на этих теперь попробуй найди.
так же и ДТП, в том числе со смертями. Сбило уехало - кто владелец?!?!? Кто за рулем?!?!?
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я понимаю, что по раритетам нельзя стрелять, они и так еле ездят, но все же!
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Ставьте на учёт и будете знать кто владелец.
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